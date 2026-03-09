Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Escócia 2026: datas, jogos, preços e muito mais

Após uma campanha sensacional nas eliminatórias, repleta de momentos memoráveis, a Escócia está pronta para participar da Copa do Mundo pela primeira vez em quase 20 anos.

Os torcedores escoceses já estão animados com a perspectiva de enfrentar o Brasil, pentacampeão mundial, e Marrocos, semifinalista de 2022, nos Estados Unidos em junho deste ano. Não perca a chance de garantir seus lugares para alguns confrontos épicos.

Será que a Escócia vai estar à altura do desafio no palco mundial? Deixe a GOAL lhe dar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, em 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias na América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 equipes e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a programação do grupo da Escócia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Sábado, 13 de junho Escócia x Haiti (21h) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Escócia x Marrocos (18h) Estádio Gillette (Foxborough) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Escócia x Brasil (18h) Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Ingressos



Na Copa do Mundo de 1998, a Escócia foi o centro das atenções mundiais ao iniciar o torneio contra o Brasil. Apesar de uma atuação animada no Stade de France, a equipe acabou perdendo por 2 a 1.

Os escoceses mantiveram seus sonhos vivos com um empate em 1 a 1 contra a Noruega. No entanto, eles perderam fôlego durante o terceiro confronto da fase de grupos contra o Marrocos, perdendo por 3 a 0, o que os levou à eliminação do torneio.

No papel, a tarefa mais fácil da Tartan Army na Copa do Mundo de 2026 é contra o Haiti, em Foxborough. Em sua única participação anterior na Copa do Mundo, há 52 anos, a seleção caribenha perdeu todas as três partidas da fase de grupos, sofrendo 14 gols.

Os torcedores escoceses podem continuar a comemorar em Massachusetts, já que sua segunda partida contra o Marrocos também será disputada no Gillette Stadium. Os Leões do Atlas reescreveram o roteiro da Copa do Mundo da FIFA 2022 no Catar, tornando-se a primeira nação africana a chegar às quartas de final do maior torneio do planeta.

A equipe de Steve Clarke segue para o sul, para Miami, para seu terceiro e último confronto da fase de grupos, que será muito importante, pois enfrentará um dos favoritos do torneio, o Brasil. As equipes se enfrentaram quatro vezes em Copas do Mundo anteriores, com os sul-americanos vencendo três desses confrontos. No entanto, durante seu primeiro confronto, em 1974, os escoceses se esforçaram e conseguiram um empate surpreendente por 0 a 0.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Escócia

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Escócia pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho.

Embora várias fases de vendas já tenham ocorrido, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro), o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro) e o “Sorteio de Seleção Aleatória” (dezembro/janeiro), ainda há opções de ingressos disponíveis.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (a partir de abril), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada. A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que eles se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de venda de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio mercado oficial de revenda e troca. Essa é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda costuma ser limitada e esporádica, especialmente à medida que os jogos se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases de vendas primárias. Para os fãs no México, um mercado de troca dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações de revenda locais sob as mesmas salvaguardas oficiais.

Para aqueles que perderam as janelas oficiais da FIFA ou precisam de ingressos para datas ou cidades específicas, sites secundários de venda de ingressos, como o StubHub, também listam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Escócia: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Escócia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange os níveis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.

Abrange os níveis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na parte superior, fora das outras categorias.

Os preços podem variar ao longo das várias fases de lançamento/venda dos ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como obter ingressos VIP para a Copa do Mundo da Escócia 2026

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Escócia, incluindo ingressos premium, alimentos e bebidas e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Jogo único

Fase de grupos: qualquer partida de uma equipe de um país não anfitrião (exceto CAN, MEX e EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: qualquer uma das partidas

Opções de hospitalidade: Lounge ao lado do campo, VIP, Lounge do Troféu, Clube dos Campeões, Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de locais

Assista a todos os jogos no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe o meu time

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias e locais dos jogos são elegíveis

O Follow My Team não está disponível neste momento para as equipes dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes privativas e acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar da Escócia na Copa do Mundo?

Pela primeira vez em mais de 40 anos, a Escócia terminou em primeiro lugar no seu grupo de qualificação para a Copa do Mundo. Isso deu à equipe e aos torcedores um grande impulso moral, enquanto tentam avançar para a fase eliminatória do torneio pela primeira vez.

A emoção é garantida ao assistir aos jogos recentes da Escócia. Sua campanha heróica nas eliminatórias terminou com um clímax emocionante no Hampden Park, onde derrotou seu rival de grupo, a Dinamarca, por 4 a 2, marcando dois gols nos acréscimos para garantir o primeiro lugar com estilo.

Não foi apenas um resultado incrível, mas também repleto de gols de tirar o fôlego. Aos três minutos, Scott McTominay abriu o placar com um chute espetacular de bicicleta.

Os dinamarqueses reagiram e pensaram que tinham conquistado um ponto vital, mas os escoceses seguiram em frente para garantir a vitória. Kieran Tierney marcou um espetacular gol de longa distância aos 93 minutos, mas o time da casa não parou por aí. Cinco minutos depois, Kenny McLean balançou as redes com um chute ousado do seu próprio campo.

Os torcedores escoceses que viajarão para a América do Norte neste verão podem esperar momentos ainda mais emocionantes. Eles terão esperanças de que alguns dos jogadores mais experientes, como John McGinn e Scott McTominay, que aparecem na lista dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos do seu país, possam liderar o time e inspirar os outros membros da equipe.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão usados como locais dos jogos: