Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Bélgica 2026: datas, jogos, preços e muito mais

A Bélgica tem sido uma força a ser reconhecida na última década, chegando pelo menos às quartas de final de quatro grandes torneios de futebol, incluindo o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018. Eles vão tentar avançar novamente neste verão, e você pode reservar ingressos para os jogos agora.

Jogadores como Vincent Kompany, Eden Hazard e Dries Mertens podem ter pendurado as chuteiras, mas ainda há uma gama brilhante de talentos na atual seleção belga. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e outros estão prontos para hipnotizar os fãs na América do Norte e iluminar a Copa do Mundo.

Será que a Bélgica vai mostrar seu estilo contra os rivais do grupo? Você pode estar ao lado do campo para descobrir. Deixe a GOAL lhe mostrar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, em 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias na América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 equipes e será organizado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a programação da Bélgica na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Bélgica x Egito (12h) Lumen Field (Seattle) Ingressos Domingo, 21 de junho Bélgica x Irã (12h) SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Sexta-feira, 26 de junho Bélgica x Nova Zelândia (20h) BC Place (Vancouver) Ingressos



Os torcedores belgas ficaram de coração partido na Copa do Mundo de quatro anos atrás, no Catar. Apesar de terem muitos talentos ofensivos no elenco, eles não conseguiram marcar gols. Em uma partida de abertura muito disputada contra o Canadá, o gol de Michy Batshuayi aos 44 minutos foi o único que separou as duas equipes.

Surpreendentemente, esse foi o único gol que a Bélgica marcou no torneio. Após o jogo contra o Canadá, a equipe perdeu por 2 a 0 para o Marrocos e empatou em 0 a 0 com a Croácia, o que significou que os Red Devils foram eliminados antes da fase eliminatória da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998.

Após sua dramática eliminação há quatro anos, a Bélgica sabe que não pode se dar ao luxo de ser complacente desta vez. No entanto, no papel, parece ter sido sorteada em um dos grupos mais fáceis, já que nenhum de seus adversários na fase de grupos jamais registrou uma vitória na Copa do Mundo.

O primeiro adversário dos homens de Rudi Garcia será o Egito, em Seattle. Apesar de ter feito sua estreia na Copa do Mundo em 1934, surpreendentemente esta será apenas a quarta participação dos Faraós na competição mundial.

A Bélgica sabe que terá que ficar de olho nos pioneiros trintões do Egito, Mo Salah e Trezeguet. A dupla marcou 14 dos 20 gols da seleção durante as eliminatórias para a Copa do Mundo.

A equipe de Garcia então viaja para a Califórnia e enfrenta o Irã. A seleção iraniana foi eliminada na fase de grupos em cada uma de suas seis participações anteriores na Copa do Mundo. Eles também sofreram seis gols em um dos jogos da fase de grupos no Catar 2022.

Os Red Devils encerram sua campanha na fase de grupos em solo canadense (Vancouver) contra a Nova Zelândia. Da última vez que os All Whites se classificaram para a Copa do Mundo, em 2010, eles empataram todos os jogos da fase de grupos antes de serem eliminados.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Bélgica 2026

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Bélgica pelo site da FIFA, a partir de agora até o grande pontapé inicial em junho.

Embora várias fases de vendas já tenham ocorrido, como o “Sorteio de Pré-venda Visa” (setembro), o “Sorteio de Ingressos Antecipados” (outubro) e o “Sorteio de Seleção Aleatória” (dezembro/janeiro), ainda há opções de ingressos disponíveis.

Fase de vendas de última hora

Mais perto do torneio (a partir de abril), os torcedores poderão comprar os ingressos restantes por ordem de chegada. A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que eles se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve visitar o portal oficial de ingressos da FIFA e se cadastrar para criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Mercados secundários

Além dos lançamentos iniciais, a FIFA também opera seu próprio mercado oficial de revenda e troca. Essa é a única plataforma aprovada pela FIFA para torcedores que desejam revender ou comprar ingressos já esgotados.

A disponibilidade na plataforma de revenda é frequentemente limitada e esporádica, especialmente à medida que os jogos se aproximam, mas continua sendo a opção mais segura para comprar ingressos fora das fases de vendas primárias. Para os fãs no México, um mercado de troca dedicado (Mercado de Intercambio) lida com transações de revenda locais sob as mesmas salvaguardas oficiais.

Para aqueles que perderam as janelas oficiais da FIFA ou precisam de ingressos para datas ou cidades específicas, sites secundários de venda de ingressos, como o StubHub, também listam ingressos para a Copa do Mundo. Essas plataformas oferecem mais flexibilidade, mas geralmente a preços significativamente mais altos devido aos mercados de revenda impulsionados pela demanda.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Bélgica: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange as arquibancadas superiores e inferiores fora das áreas da Categoria 1.

Abrange as arquibancadas superiores e inferiores fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na parte superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na parte superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: a mais acessível, localizada na parte superior, fora das outras categorias.

Os preços podem variar ao longo das várias fases de lançamento/venda dos ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como obter ingressos VIP para a Copa do Mundo da Bélgica 2026

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Bélgica, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, entre outros, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Jogo único

Fase de grupos: qualquer partida de uma equipe que não seja da nação anfitriã (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: qualquer partida

Opções de hospitalidade: Lounge ao lado do campo, VIP, Lounge do Troféu, Clube dos Campeões, Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de locais

Assista a todos os jogos no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Acompanhe o meu time

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias e locais dos jogos são elegíveis

O Follow My Team não está disponível neste momento para as equipes dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes privadas e acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar da Bélgica na Copa do Mundo

A Bélgica chegará à América do Norte neste verão após mais uma impressionante campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo. Pela quarta vez consecutiva, eles terminaram em primeiro lugar em seu grupo nas eliminatórias, sem perder uma única partida. Na verdade, é preciso voltar a 2009 para encontrar a última vez em que foram derrotados em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo.

Os Red Devils podem não ter atingido o nível das campanhas de qualificação anteriores, como a de 2018, quando venceram 9 das 10 partidas e marcaram 43 gols, mas mantiveram o ritmo sob a orientação de Rudi Garcia. A Bélgica chega a 2026 em alta, depois de terminar 2025 com uma sequência de nove jogos sem derrotas.

Kevin De Bruyne mais uma vez foi decisivo para a Bélgica quando mais importava, sendo o artilheiro da equipe com seis gols nas eliminatórias. Ele contou com a ajuda de vários outros jogadores que também balançaram as redes, incluindo Jeremy Doku, Youri Tielemans e Hans Vanaken.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como locais dos jogos: