Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Áustria 2026: datas, informações sobre os grupos, preços e muito mais

A Áustria cumpriu sua primeira missão, garantindo com sucesso a classificação para a Copa do Mundo após quase 28 anos. Agora, o time busca avançar para as oitavas de final pela primeira vez desde 1954.

Os jogadores de Ralf Rangnick ganharam muita confiança na Euro 2024, onde registraram seu melhor desempenho continental de todos os tempos, e esperam dar mais passos à frente na América do Norte.

A Áustria estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 16 de junho contra a Jordânia, no Levi's Stadium, em Santa Clara.

O GOAL apresentará as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos da Áustria e quanto custam.

Jogos da Áustria na Copa do Mundo de 2026

É preciso voltar a 1982 para encontrar a última vez que a Áustria venceu sua estreia na fase de grupos de uma Copa do Mundo. Será que eles conseguirão um início positivo na América do Norte?

Estes são os jogos do Grupo J que a aguardam:

Data Calendário Local Ingressos 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Arlington Ingressos 27 de junho de 2026 Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na Áustria?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na Áustria?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar da Áustria na Copa do Mundo de 2026

Apesar da derrota por 1 a 0 para a Romênia em Bucareste em outubro passado, a Áustria recuperou o foco e terminou em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe registrou seis vitórias em oito partidas, incluindo uma goleada de 10 a 0 contra San Marino.

Marko Arnautovic marcou quatro gols durante essa vitória recorde e, com isso, tornou-se oficialmente o maior artilheiro de todos os tempos da Áustria, com 45 gols. Desde então, ele somou mais dois à sua contagem.

A Áustria manteve seu ritmo em 2026, conquistando vitórias em amistosos contra duas seleções classificadas para a Copa do Mundo: Gana e Coreia do Sul. A vitória por 5 a 1 em Viena, sobre a seleção de Gana que contava com Thomas Partey, Jordan Ayew e Antoine Semenyo, foi particularmente impressionante.

A última vez que a Áustria participou de uma Copa do Mundo, não conseguiu vencer nenhuma partida. Na França 98, empatou em 1 a 1 com Camarões e com o Chile, antes de perder por 2 a 1 para a Itália. A seleção espera apresentar um desempenho melhor na América do Norte neste verão.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Banorte (Cidade do México) 83.000

Estádio Akron (Guadalajara) 48.000

Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Estádio Gillette (Foxborough) 65.000

Estádio AT&T (Dallas) 94.000

Estádio NRG (Houston) 72.000

Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000

Estádio SoFi (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.000

Levi's Stadium (São Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000



