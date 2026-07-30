Seja qual for o nome que você prefira, seja Carabao Cup, Copa da EFL ou Copa da Liga, a competição sempre proporciona grandes emoções e memórias inesquecíveis no futebol.

A busca pela glória na Carabao Cup desta temporada, que culmina com a final no Estádio de Wembley em 21 de março, começa para valer em agosto. Você pode fazer parte dessa competição empolgante garantindo lugares para os próximos jogos, com ex-clubes da Premier League como West Ham, Wolves e Burnley todos envolvidos na ação da primeira fase.

Deixe o GOAL guiar você por todas as informações essenciais sobre ingressos da Carabao Cup que precisa saber, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Tabela da Carabao Cup 2026/27

Fase Data(s) Ingressos Fase preliminar 1 a 3 de agosto Ingressos 1ª fase 7 a 9 de agosto Ingressos 2ª fase semana de 24 de agosto Ingressos 3ª fase semana de 7 e 14 de setembro Ingressos 4ª fase semana de 26 de outubro Ingressos Quartas de final semana de 14 de dezembro Ingressos Semifinais (jogo de ida) semana de 11 de janeiro Ingressos Semifinais (jogo de volta) semana de 1º de fevereiro Ingressos Final domingo, 21 de março Ingressos

Como comprar ingressos para a Carabao Cup

Comprar ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes geralmente é considerado o método mais seguro para adquirir entradas para a Carabao Cup. Reservar com antecedência é essencial, com os detentores de carnê de temporada e membros cadastrados normalmente tendo a melhor chance de garantir lugares. Os ingressos da Carabao Cup não estão automaticamente incluídos no preço do carnê de temporada de uma equipe, mas os titulares (e membros do clube) normalmente recebem períodos de acesso prioritário para comprar seus lugares.

Além de permitir que os torcedores vivam um confronto emocionante no meio de semana sob os refletores, a Carabao Cup também oferece a muitos uma rara oportunidade de ver seus times em ação. Está cada vez mais difícil para os torcedores colocarem as mãos em ingressos para jogos da Premier League, então esses confrontos de copa surgem como uma possível rota alternativa para alguns.

Além de comprar ingressos para a Carabao Cup pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de adquiri-los no mercado secundário. O StubHub é um dos principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a Carabao Cup?

Sem surpresa, a demanda por ingressos da Carabao Cup cresce à medida que a competição avança e nos aproximamos das fases finais e da final. Os ingressos oficiais de valor de face para as fases iniciais da Carabao Cup normalmente custam entre £10 e £30 para adultos, enquanto ingressos para jovens podem ser encontrados por apenas £1 a £10.

Os preços aumentam à medida que os times da Premier League avançam, com os ingressos oficiais ficando, em média, entre £20 e £60 nas quartas de final e semifinais, dependendo do setor do estádio.

Para a final no Estádio de Wembley, os preços de face para o principal evento costumam variar de cerca de £40 até £150, em diferentes categorias de assento.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes para informações adicionais sobre disponibilidade. Os ingressos para jogos da Carabao Cup em sites secundários de revenda, como o StubHub, também estão disponíveis no momento.

Como assistir aos jogos da Carabao Cup 2026/27

Se você não puder ir a nenhum dos próximos jogos da Carabao Cup, a segunda melhor opção é assistir ou transmitir a ação em casa ou em qualquer lugar. Para os espectadores do Reino Unido, a Sky Sports está exibindo/transmitindo ao vivo todos os jogos da Carabao Cup desta temporada. Além de poder assistir a todos os jogos na Sky Sports, você também pode transmiti-los no NOW e no aplicativo da Sky Sports.

O NOW é um serviço de streaming instantâneo que oferece acesso a todos os canais Sky Sports, a todas as transmissões do Sky Sports+ e muito mais. É um aplicativo, então os clientes podem se inscrever e transmitir instantaneamente em mais de 60 dispositivos. As assinaturas esportivas do NOW também dão aos clientes acesso a todas as transmissões ao vivo do Sky Sports+, além de documentários da Sky Sports e replays e melhores momentos selecionados sob demanda dentro do período da assinatura. Os vários pacotes de assinatura são os seguintes:

Assinatura econômica de 12 meses: £27.99 por mês (prazo mínimo de 12 meses) - depois, £34.99 por mês, a menos que seja cancelada.

£27.99 por mês (prazo mínimo de 12 meses) - depois, £34.99 por mês, a menos que seja cancelada. Assinatura diária: £14.99 - pagamento único - sua assinatura diária do NOW Sports começa imediatamente após a compra e dura 24 horas

Nos Estados Unidos, a CBS Sports é a casa da English Football League (EFL) e da Carabao Cup. Se uma partida estiver sendo exibida na CBS Sports Network, você também poderá assisti-la por plataformas de streaming de TV ao vivo, como a Fubo. Os vários planos de assinatura da Fubo incluem: Pro (US$ 84.99/mês), Elite (US$ 104.99/mês), Deluxe (US$ 114.99/mês) e Sports + News (US$ 55.99/mês)

A Fubo oferece um teste gratuito de 5 dias para novos assinantes em todos os seus planos. Para evitar a cobrança automática do preço integral do nível selecionado, você deve cancelar sua assinatura antes do fim do período de teste de 5 dias.