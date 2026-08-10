Enquanto o West Ham United inicia a temporada 2026/27 da EFL Championship, a energia no leste de Londres é palpável entre os torcedores que buscam garantir ingressos para o West Ham.

Com o técnico Nuno Espírito Santo no comando durante uma campanha intensa com o objetivo de assegurar um retorno imediato à Premier League, cada dia de jogo no London Stadium tem enorme importância.

Você pode estar lá pessoalmente para apoiar o West Ham em sua busca pelo acesso. Deixe o GOAL trazer todas as informações de que você precisa para comprar ingressos do West Ham para a temporada 2026/27.

Próximos jogos do West Ham em 2026/27

Como comprar ingressos do West Ham para 2026/27?

Há várias opções de bilheteria para os jogos do West Ham, que vão de ingressos avulsos por partida a renovações de carnê de temporada e pacotes de hospitalidade.

Você pode comprar ingressos oficiais pelo portal oficial de eTicketing do clube em eticketing.co.uk/whufc.

Aqui está o que você precisa saber:

Prioridade para Claret Membership: Ingressos em venda geral diretamente pelo clube sem associação são raros devido à alta demanda. A maior parte da carga de ingressos avulsos para os dias de jogo se esgota rapidamente entre os membros Claret durante a janela exclusiva de venda prioritária.

Ingressos em venda geral diretamente pelo clube sem associação são raros devido à alta demanda. A maior parte da carga de ingressos avulsos para os dias de jogo se esgota rapidamente entre os membros Claret durante a janela exclusiva de venda prioritária. Benefícios para membros: Uma Claret Membership para adultos custa aproximadamente £45 por temporada e inclui janelas prioritárias de reserva, descontos em ingressos, vouchers para a loja e acesso a competições exclusivas.

Uma Claret Membership para adultos custa aproximadamente £45 por temporada e inclui janelas prioritárias de reserva, descontos em ingressos, vouchers para a loja e acesso a competições exclusivas. Mercados secundários: Se as cargas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma alternativa para garantir assentos de última hora.

Quanto custam os ingressos do West Ham para 2026/27?

Os preços dos ingressos variam com base na categorização do adversário e no setor do estádio:

Categorias de jogo: As partidas são categorizadas em Categoria A, B ou C. Jogos de alta demanda ou clássicos locais (Categoria A) ficam na faixa mais alta de preços.

Setores mais baratos: Os assentos mais acessíveis ficam nos anéis superiores atrás dos gols, na Bobby Moore Stand e na Sir Trevor Brooking Stand, com preços entre £30 e £55.

Setores premium: Os assentos na Billy Bonds Stand (leste) e na West Stand oferecem visão privilegiada lateral do campo. Os lugares centrais na linha do meio-campo, como os prestigiosos assentos de 1966, estão na faixa de preço mais alta (£55 a £110+).

Como conseguir ingressos e pacotes de hospitalidade do West Ham?

O West Ham oferece uma ampla gama de opções premium para quem gosta de aproveitar o futebol de uma forma mais refinada e confortável.

Os preços vão de aproximadamente £100 a 700 e variam de acordo com o adversário e o pacote específico.

De bares esportivos movimentados, que oferecem uma versão mais exclusiva da admissão geral, a experiências em restaurantes de alto luxo, há algo para atender a todos os gostos e bolsos no London Stadium. Os exemplos incluem:

Boleyn: Uma homenagem ao antigo estádio do West Ham, o Boleyn oferece clima de bar esportivo com assentos VIP acolchoados, programa oficial da partida de cortesia e uma bebida no intervalo, tudo impregnado da história do clube.

Uma homenagem ao antigo estádio do West Ham, o Boleyn oferece clima de bar esportivo com assentos VIP acolchoados, programa oficial da partida de cortesia e uma bebida no intervalo, tudo impregnado da história do clube. Royal East: Elegante e de frente para o campo, o Royal East oferece jantar sofisticado de três pratos, bebidas incluídas e assentos de nível intermediário. Você também tem a chance de conhecer uma lenda do West Ham.

Outras áreas/seções de hospitalidade incluem ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ e ‘Arnold Hills’.

Lembre-se, porém, de que as partidas mais populares tendem a esgotar suas opções mais cedo. A maneira mais fácil de garantir seu lugar é acompanhar a seção de hospitalidade no site do clube, para saber quais são as suas opções.

Onde se hospedar perto do London Stadium

Se você vai viajar para assistir a um jogo, pode conferir opções de hospedagem perto do estádio usando o mapa interativo abaixo.

História do London Stadium

O London Stadium, anteriormente e também conhecido como Olympic Stadium, é um estádio multiuso ao ar livre no Queen Elizabeth Olympic Park, no distrito de Stratford, em Londres.

O estádio foi construído especificamente para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012, servindo como palco do atletismo e também das cerimônias de abertura e encerramento. Após os Jogos, foi reconstruído para uso multiuso e agora serve principalmente como casa do West Ham United, que se tornou inquilino a partir da temporada de 2016.

O UK Athletics é o outro inquilino do estádio e recebe uma etapa da Diamond League da IAAF a cada ano, conhecida como London Grand Prix. O estádio recebeu 80.000 pessoas durante as Olimpíadas, mas foi remodelado após os Jogos, e a capacidade para partidas de futebol agora está limitada a 62.500 sob os termos do contrato de arrendamento.

Desde que passou a ser o London Stadium, o local também recebeu a Copa do Mundo de Rugby de 2015, a London Series da Major League Baseball de 2019 e shows de artistas como Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses e Red Hot Chilli Peppers.

Revisar as categorias de ingressos e os guias de assentos ajuda os torcedores mais dedicados do West Ham a planejar de forma eficaz seus orçamentos para os dias de jogo ao longo da temporada doméstica. Para garantir que suas seleções analíticas de partidas sejam feitas em uma plataforma segura e em conformidade, com transações rápidas, códigos introdutórios são essenciais. Leia nosso guia simples para ativar suas recompensas personalizadas por meio do nosso código promocional verificado da megapari hoje.