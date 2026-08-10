Enquanto o West Ham United inicia a temporada 2026/27 da EFL Championship, a energia no leste de Londres é palpável entre os torcedores que buscam garantir ingressos para o West Ham.
Com o técnico Nuno Espírito Santo no comando durante uma campanha intensa com o objetivo de assegurar um retorno imediato à Premier League, cada dia de jogo no London Stadium tem enorme importância.
Você pode estar lá pessoalmente para apoiar o West Ham em sua busca pelo acesso. Deixe o GOAL trazer todas as informações de que você precisa para comprar ingressos do West Ham para a temporada 2026/27.
Próximos jogos do West Ham em 2026/27
|Data e hora (BST)
|Jogo
|Local
|Ingressos
|dom. 16 ago. 2026, 16:00
|Burnley x West Ham
|Turf Moor, Burnley
|Comprar ingressos
|sáb. 22 ago. 2026, 15:00
|West Ham x Charlton Athletic
|London Stadium, Londres
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|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Watford x West Ham
|Vicarage Road, Watford
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|ter. 1 set. 2026, 19:45
|West Ham x Wolverhampton Wanderers
|London Stadium, Londres
|Comprar ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|West Ham x Derby County
|London Stadium, Londres
|Comprar ingressos
|ter. 8 set. 2026, 20:00
|Bolton Wanderers x West Ham
|Toughsheet Community Stadium, Horwich
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|sex. 11 set. 2026, 20:00
|West Ham x Wrexham
|London Stadium, Londres
|Comprar ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 12:30
|Millwall x West Ham
|The Den, Londres
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|sex. 9 out. 2026, 20:00
|West Ham x Queens Park Rangers
|London Stadium, Londres
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|qua. 14 out. 2026, 20:00
|Lincoln City x West Ham
|LNER Stadium, Lincoln
|Comprar ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Swansea City x West Ham
|Swansea.com Stadium, Swansea
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|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|West Ham x Southampton
|London Stadium, Londres
|Comprar ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 15:00
|West Ham x West Bromwich Albion
|London Stadium, Londres
|Comprar ingressos
Como comprar ingressos do West Ham para 2026/27?
Há várias opções de bilheteria para os jogos do West Ham, que vão de ingressos avulsos por partida a renovações de carnê de temporada e pacotes de hospitalidade.
Você pode comprar ingressos oficiais pelo portal oficial de eTicketing do clube em eticketing.co.uk/whufc.
Aqui está o que você precisa saber:
- Prioridade para Claret Membership: Ingressos em venda geral diretamente pelo clube sem associação são raros devido à alta demanda. A maior parte da carga de ingressos avulsos para os dias de jogo se esgota rapidamente entre os membros Claret durante a janela exclusiva de venda prioritária.
- Benefícios para membros: Uma Claret Membership para adultos custa aproximadamente £45 por temporada e inclui janelas prioritárias de reserva, descontos em ingressos, vouchers para a loja e acesso a competições exclusivas.
- Mercados secundários: Se as cargas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma alternativa para garantir assentos de última hora.
Quanto custam os ingressos do West Ham para 2026/27?
Os preços dos ingressos variam com base na categorização do adversário e no setor do estádio:
- Categorias de jogo: As partidas são categorizadas em Categoria A, B ou C. Jogos de alta demanda ou clássicos locais (Categoria A) ficam na faixa mais alta de preços.
- Setores mais baratos: Os assentos mais acessíveis ficam nos anéis superiores atrás dos gols, na Bobby Moore Stand e na Sir Trevor Brooking Stand, com preços entre £30 e £55.
- Setores premium: Os assentos na Billy Bonds Stand (leste) e na West Stand oferecem visão privilegiada lateral do campo. Os lugares centrais na linha do meio-campo, como os prestigiosos assentos de 1966, estão na faixa de preço mais alta (£55 a £110+).
Como conseguir ingressos e pacotes de hospitalidade do West Ham?
O West Ham oferece uma ampla gama de opções premium para quem gosta de aproveitar o futebol de uma forma mais refinada e confortável.
Os preços vão de aproximadamente £100 a 700 e variam de acordo com o adversário e o pacote específico.
De bares esportivos movimentados, que oferecem uma versão mais exclusiva da admissão geral, a experiências em restaurantes de alto luxo, há algo para atender a todos os gostos e bolsos no London Stadium. Os exemplos incluem:
- Boleyn: Uma homenagem ao antigo estádio do West Ham, o Boleyn oferece clima de bar esportivo com assentos VIP acolchoados, programa oficial da partida de cortesia e uma bebida no intervalo, tudo impregnado da história do clube.
- Royal East: Elegante e de frente para o campo, o Royal East oferece jantar sofisticado de três pratos, bebidas incluídas e assentos de nível intermediário. Você também tem a chance de conhecer uma lenda do West Ham.
Outras áreas/seções de hospitalidade incluem ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ e ‘Arnold Hills’.
Lembre-se, porém, de que as partidas mais populares tendem a esgotar suas opções mais cedo. A maneira mais fácil de garantir seu lugar é acompanhar a seção de hospitalidade no site do clube, para saber quais são as suas opções.
Onde se hospedar perto do London Stadium
Se você vai viajar para assistir a um jogo, pode conferir opções de hospedagem perto do estádio usando o mapa interativo abaixo.
História do London Stadium
O London Stadium, anteriormente e também conhecido como Olympic Stadium, é um estádio multiuso ao ar livre no Queen Elizabeth Olympic Park, no distrito de Stratford, em Londres.
O estádio foi construído especificamente para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012, servindo como palco do atletismo e também das cerimônias de abertura e encerramento. Após os Jogos, foi reconstruído para uso multiuso e agora serve principalmente como casa do West Ham United, que se tornou inquilino a partir da temporada de 2016.
O UK Athletics é o outro inquilino do estádio e recebe uma etapa da Diamond League da IAAF a cada ano, conhecida como London Grand Prix. O estádio recebeu 80.000 pessoas durante as Olimpíadas, mas foi remodelado após os Jogos, e a capacidade para partidas de futebol agora está limitada a 62.500 sob os termos do contrato de arrendamento.
Desde que passou a ser o London Stadium, o local também recebeu a Copa do Mundo de Rugby de 2015, a London Series da Major League Baseball de 2019 e shows de artistas como Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses e Red Hot Chilli Peppers.Revisar as categorias de ingressos e os guias de assentos ajuda os torcedores mais dedicados do West Ham a planejar de forma eficaz seus orçamentos para os dias de jogo ao longo da temporada doméstica. Para garantir que suas seleções analíticas de partidas sejam feitas em uma plataforma segura e em conformidade, com transações rápidas, códigos introdutórios são essenciais. Leia nosso guia simples para ativar suas recompensas personalizadas por meio do nosso código promocional verificado da megapari hoje.