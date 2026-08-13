Como comprar ingressos do Villarreal: Villarreal x Real Madrid, próximos jogos, preços e mais

O Villarreal vem do que é possivelmente a maior temporada nacional de sua história, e a visita do Real Madrid ao Estadio de la Cerámica em março já se desenha como um dos grandes jogos da campanha. A GOAL vai te guiar por todas as informações essenciais sobre ingressos do Villarreal que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.
Quais são os próximos jogos do Villarreal?
O Villarreal disputa uma campanha de 38 partidas de La Liga entre meados de agosto de 2026 e o fim de maio de 2027. Abaixo está a lista completa de jogos do clube, em casa e fora, para a temporada que vem.
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|dom., 16 de agosto de 2026
|Racing Santander x Villarreal
|Estadio El Sardinero (Santander)
|Ingressos
|dom., 23 de agosto de 2026
|Atlético de Madrid x Villarreal
|Riyadh Air Metropolitano (Madri)
|Ingressos
|dom., 30 de agosto de 2026
|Alavés x Villarreal
|Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)
|Ingressos
|dom., 6 de setembro de 2026
|Villarreal x Deportivo La Coruña
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 13 de setembro de 2026
|Villarreal x Real Betis
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|qua., 16 de setembro de 2026
|Malaga x Villarreal
|Estadio La Rosaleda (Málaga)
|Ingressos
|dom., 20 de setembro de 2026
|Villarreal x Levante
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 11 de outubro de 2026
|Real Madrid x Villarreal
|Santiago Bernabéu (Madri)
|Ingressos
|dom., 18 de outubro de 2026
|Villarreal x Elche
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 25 de outubro de 2026
|Valencia x Villarreal
|Mestalla Stadium (Valencia)
|Ingressos
|dom., 1º de novembro de 2026
|Villarreal x Espanyol
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 8 de novembro de 2026
|Villarreal x Getafe
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 22 de novembro de 2026
|Barcelona x Villarreal
|Spotify Camp Nou (Barcelona)
|Ingressos
|dom., 29 de novembro de 2026
|Celta de Vigo x Villarreal
|Estadio de Balaídos (Vigo)
|Ingressos
|dom., 6 de dezembro de 2026
|Villarreal x Real Sociedad
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 13 de dezembro de 2026
|Villarreal x Rayo Vallecano
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 20 de dezembro de 2026
|Osasuna x Villarreal
|El Sadar Stadium (Pamplona)
|Ingressos
|dom., 3 de janeiro de 2027
|Villarreal x Sevilla
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 10 de janeiro de 2027
|Athletic Club x Villarreal
|San Mamés Stadium (Bilbao)
|Ingressos
|dom., 17 de janeiro de 2027
|Villarreal x Alavés
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 24 de janeiro de 2027
|Espanyol x Villarreal
|RCDE Stadium (Cornella de Llobregat)
|Ingressos
|dom., 31 de janeiro de 2027
|Villarreal x Racing Santander
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 7 de fevereiro de 2027
|Getafe x Villarreal
|Estadio Coliseum (Getafe)
|Ingressos
|dom., 14 de fevereiro de 2027
|Villarreal x Barcelona
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 21 de fevereiro de 2027
|Villarreal x Valencia
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 28 de fevereiro de 2027
|Real Betis x Villarreal
|Estadio Olímpico de la Cartuja (Sevilha)
|Ingressos
|dom., 7 de março de 2027
|Villarreal x Real Madrid
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 14 de março de 2027
|Elche x Villarreal
|Estadio Manuel Martínez Valero (Elche)
|Ingressos
|dom., 21 de março de 2027
|Villarreal x Málaga
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 4 de abril de 2027
|Deportivo La Coruña x Villarreal
|Riazor Stadium (A Coruña)
|Ingressos
|dom., 11 de abril de 2027
|Villarreal x Athletic Club
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 18 de abril de 2027
|Levante x Villarreal
|Estadi Ciutat de Valencia (Valencia)
|Ingressos
|qua., 21 de abril de 2027
|Villarreal x Atlético de Madrid
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 2 de maio de 2027
|Rayo Vallecano x Villarreal
|Campo de Futbol de Vallecas (Madri)
|Ingressos
|dom., 9 de maio de 2027
|Villarreal x Celta de Vigo
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 16 de maio de 2027
|Sevilla x Villarreal
|Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Sevilha)
|Ingressos
|dom., 23 de maio de 2027
|Villarreal x Osasuna
|Estadio de la Cerámica (Villarreal)
|Ingressos
|dom., 30 de maio de 2027
|Real Sociedad x Villarreal
|Reale Arena (San Sebastián)
|Ingressos
Como comprar ingressos para jogos do Villarreal
Há várias opções de venda de ingressos para jogos do Villarreal, desde entradas avulsas para partidas até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Villarreal no site do clube. Vale a pena consultar o site regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos.
Os ingressos também podem ser comprados na loja do estádio, na loja do centro de Villarreal e na bilheteria do estádio em dias de jogo. No entanto, como o clube regularmente tem bem mais de 20 mil sócios-torcedores em um estádio com capacidade para cerca de 23 mil pessoas, nem sempre é simples comprar ingressos diretamente com o clube, especialmente para alguns dos jogos maiores contra Real Madrid ou Barcelona e o Derbi de la Comunitat contra o Valencia.
Se os ingressos estiverem esgotados, ou se você espera conseguir lugares de última hora, pode ser interessante considerar revendedores secundários, como o StubHub.
Quanto custam os ingressos para jogos do Villarreal?
Para quem deseja comprar ingressos do Villarreal no Estadio de la Ceramica jogo a jogo, os preços para adultos variam de € 20 a € 50 quando a compra é feita diretamente com o clube. O valor varia de acordo com o adversário e com o lugar no estádio.
Em jogos de alta demanda contra equipes como Real Madrid, Barcelona e Valencia, além do retorno das noites de Champions League, os preços tendem a subir de acordo.
Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços. Os ingressos em sites secundários de revenda, como o StubHub, estão atualmente disponíveis a partir de € 49.
O que esperar do Villarreal em 2026/27?
O Submarino Amarelo vem do que é possivelmente a maior temporada nacional de sua história. O Villarreal terminou em terceiro lugar em La Liga em 2025/26 com 72 pontos, a segunda maior pontuação que o clube já registrou, e garantiu classificação consecutiva para a Champions League pela primeira vez. Isso coroou uma ascensão extraordinária, considerando que o clube só havia terminado antes entre os três primeiros da Espanha em duas ocasiões, em 2004/05 e 2007/08.
A história, porém, teve uma reviravolta. Depois de conseguir essa campanha histórica, Marcelino anunciou que deixaria o clube ao fim da temporada, encerrando sua segunda passagem no comando após dois anos e meio nos quais recolocou o Villarreal de forma consistente nas competições europeias. Ele foi substituído por Inigo Perez, anteriormente do Rayo Vallecano, que assume um elenco já acostumado a competir perto do topo da tabela.
Embora a forma no cenário doméstico tenha sido excelente, o retorno do Villarreal à Champions League se mostrou difícil, com apenas um ponto somado em oito partidas da fase de liga. Corrigir esse desempenho continental e, ao mesmo tempo, manter o embalo na liga construído sob o comando de Marcelino será o primeiro grande teste de Perez, com compromissos complicados contra Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid no calendário desta temporada.
História do Estadio de la Ceramica
O Estadio de la Ceramica é um estádio de futebol em Villarreal, na Espanha. É a casa do Villarreal CF desde sua inauguração, em 1923. O estádio tem capacidade para 23 mil pessoas, número que representa aproximadamente metade da população da própria cidade. Em janeiro de 2017, o Villarreal mudou o nome de seu estádio de El Madrigal para Estadio de la Ceramica, em reconhecimento à indústria local.