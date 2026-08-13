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Como comprar ingressos do Villarreal: Villarreal x Real Madrid, próximos jogos, preços e mais

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Estamos mergulhando em todas as informações essenciais sobre ingressos para as próximas partidas do Villarreal

O Villarreal vem do que é possivelmente a maior temporada nacional de sua história, e a visita do Real Madrid ao Estadio de la Cerámica em março já se desenha como um dos grandes jogos da campanha. A GOAL vai te guiar por todas as informações essenciais sobre ingressos do Villarreal que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.

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Quais são os próximos jogos do Villarreal?

O Villarreal disputa uma campanha de 38 partidas de La Liga entre meados de agosto de 2026 e o fim de maio de 2027. Abaixo está a lista completa de jogos do clube, em casa e fora, para a temporada que vem.

DataJogoLocalIngressos
dom., 16 de agosto de 2026Racing Santander x VillarrealEstadio El Sardinero (Santander)Ingressos
dom., 23 de agosto de 2026Atlético de Madrid x VillarrealRiyadh Air Metropolitano (Madri)Ingressos
dom., 30 de agosto de 2026Alavés x VillarrealMendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)Ingressos
dom., 6 de setembro de 2026Villarreal x Deportivo La CoruñaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 13 de setembro de 2026Villarreal x Real BetisEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
qua., 16 de setembro de 2026Malaga x VillarrealEstadio La Rosaleda (Málaga)Ingressos
dom., 20 de setembro de 2026Villarreal x LevanteEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 11 de outubro de 2026Real Madrid x VillarrealSantiago Bernabéu (Madri)Ingressos
dom., 18 de outubro de 2026Villarreal x ElcheEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 25 de outubro de 2026Valencia x VillarrealMestalla Stadium (Valencia)Ingressos
dom., 1º de novembro de 2026Villarreal x EspanyolEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 8 de novembro de 2026Villarreal x GetafeEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 22 de novembro de 2026Barcelona x VillarrealSpotify Camp Nou (Barcelona)Ingressos
dom., 29 de novembro de 2026Celta de Vigo x VillarrealEstadio de Balaídos (Vigo)Ingressos
dom., 6 de dezembro de 2026Villarreal x Real SociedadEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 13 de dezembro de 2026Villarreal x Rayo VallecanoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 20 de dezembro de 2026Osasuna x VillarrealEl Sadar Stadium (Pamplona)Ingressos
dom., 3 de janeiro de 2027Villarreal x SevillaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 10 de janeiro de 2027Athletic Club x VillarrealSan Mamés Stadium (Bilbao)Ingressos
dom., 17 de janeiro de 2027Villarreal x AlavésEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 24 de janeiro de 2027Espanyol x VillarrealRCDE Stadium (Cornella de Llobregat)Ingressos
dom., 31 de janeiro de 2027Villarreal x Racing SantanderEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 7 de fevereiro de 2027Getafe x VillarrealEstadio Coliseum (Getafe)Ingressos
dom., 14 de fevereiro de 2027Villarreal x BarcelonaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 21 de fevereiro de 2027Villarreal x ValenciaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 28 de fevereiro de 2027Real Betis x VillarrealEstadio Olímpico de la Cartuja (Sevilha)Ingressos
dom., 7 de março de 2027Villarreal x Real MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 14 de março de 2027Elche x VillarrealEstadio Manuel Martínez Valero (Elche)Ingressos
dom., 21 de março de 2027Villarreal x MálagaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 4 de abril de 2027Deportivo La Coruña x VillarrealRiazor Stadium (A Coruña)Ingressos
dom., 11 de abril de 2027Villarreal x Athletic ClubEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 18 de abril de 2027Levante x VillarrealEstadi Ciutat de Valencia (Valencia)Ingressos
qua., 21 de abril de 2027Villarreal x Atlético de MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 2 de maio de 2027Rayo Vallecano x VillarrealCampo de Futbol de Vallecas (Madri)Ingressos
dom., 9 de maio de 2027Villarreal x Celta de VigoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 16 de maio de 2027Sevilla x VillarrealRamon Sanchez-Pizjuan Stadium (Sevilha)Ingressos
dom., 23 de maio de 2027Villarreal x OsasunaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Ingressos
dom., 30 de maio de 2027Real Sociedad x VillarrealReale Arena (San Sebastián)Ingressos

Como comprar ingressos para jogos do Villarreal

Há várias opções de venda de ingressos para jogos do Villarreal, desde entradas avulsas para partidas até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Villarreal no site do clube. Vale a pena consultar o site regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos.

Os ingressos também podem ser comprados na loja do estádio, na loja do centro de Villarreal e na bilheteria do estádio em dias de jogo. No entanto, como o clube regularmente tem bem mais de 20 mil sócios-torcedores em um estádio com capacidade para cerca de 23 mil pessoas, nem sempre é simples comprar ingressos diretamente com o clube, especialmente para alguns dos jogos maiores contra Real Madrid ou Barcelona e o Derbi de la Comunitat contra o Valencia.

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SAN
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VIL

Se os ingressos estiverem esgotados, ou se você espera conseguir lugares de última hora, pode ser interessante considerar revendedores secundários, como o StubHub.

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Quanto custam os ingressos para jogos do Villarreal?

Para quem deseja comprar ingressos do Villarreal no Estadio de la Ceramica jogo a jogo, os preços para adultos variam de € 20 a € 50 quando a compra é feita diretamente com o clube. O valor varia de acordo com o adversário e com o lugar no estádio.

Em jogos de alta demanda contra equipes como Real Madrid, Barcelona e Valencia, além do retorno das noites de Champions League, os preços tendem a subir de acordo.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços. Os ingressos em sites secundários de revenda, como o StubHub, estão atualmente disponíveis a partir de € 49.

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O que esperar do Villarreal em 2026/27?

O Submarino Amarelo vem do que é possivelmente a maior temporada nacional de sua história. O Villarreal terminou em terceiro lugar em La Liga em 2025/26 com 72 pontos, a segunda maior pontuação que o clube já registrou, e garantiu classificação consecutiva para a Champions League pela primeira vez. Isso coroou uma ascensão extraordinária, considerando que o clube só havia terminado antes entre os três primeiros da Espanha em duas ocasiões, em 2004/05 e 2007/08.

A história, porém, teve uma reviravolta. Depois de conseguir essa campanha histórica, Marcelino anunciou que deixaria o clube ao fim da temporada, encerrando sua segunda passagem no comando após dois anos e meio nos quais recolocou o Villarreal de forma consistente nas competições europeias. Ele foi substituído por Inigo Perez, anteriormente do Rayo Vallecano, que assume um elenco já acostumado a competir perto do topo da tabela.

Embora a forma no cenário doméstico tenha sido excelente, o retorno do Villarreal à Champions League se mostrou difícil, com apenas um ponto somado em oito partidas da fase de liga. Corrigir esse desempenho continental e, ao mesmo tempo, manter o embalo na liga construído sob o comando de Marcelino será o primeiro grande teste de Perez, com compromissos complicados contra Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid no calendário desta temporada.

História do Estadio de la Ceramica

O Estadio de la Ceramica é um estádio de futebol em Villarreal, na Espanha. É a casa do Villarreal CF desde sua inauguração, em 1923. O estádio tem capacidade para 23 mil pessoas, número que representa aproximadamente metade da população da própria cidade. Em janeiro de 2017, o Villarreal mudou o nome de seu estádio de El Madrigal para Estadio de la Ceramica, em reconhecimento à indústria local.

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