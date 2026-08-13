Como comprar ingressos do Villarreal: Villarreal x Real Madrid, próximos jogos, preços e mais

O Villarreal vem do que é possivelmente a maior temporada nacional de sua história, e a visita do Real Madrid ao Estadio de la Cerámica em março já se desenha como um dos grandes jogos da campanha. A GOAL vai te guiar por todas as informações essenciais sobre ingressos do Villarreal que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.

Quais são os próximos jogos do Villarreal?

O Villarreal disputa uma campanha de 38 partidas de La Liga entre meados de agosto de 2026 e o fim de maio de 2027. Abaixo está a lista completa de jogos do clube, em casa e fora, para a temporada que vem.

Data Jogo Local Ingressos dom., 16 de agosto de 2026 Racing Santander x Villarreal Estadio El Sardinero (Santander) Ingressos dom., 23 de agosto de 2026 Atlético de Madrid x Villarreal Riyadh Air Metropolitano (Madri) Ingressos dom., 30 de agosto de 2026 Alavés x Villarreal Mendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz) Ingressos dom., 6 de setembro de 2026 Villarreal x Deportivo La Coruña Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 13 de setembro de 2026 Villarreal x Real Betis Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos qua., 16 de setembro de 2026 Malaga x Villarreal Estadio La Rosaleda (Málaga) Ingressos dom., 20 de setembro de 2026 Villarreal x Levante Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 11 de outubro de 2026 Real Madrid x Villarreal Santiago Bernabéu (Madri) Ingressos dom., 18 de outubro de 2026 Villarreal x Elche Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 25 de outubro de 2026 Valencia x Villarreal Mestalla Stadium (Valencia) Ingressos dom., 1º de novembro de 2026 Villarreal x Espanyol Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 8 de novembro de 2026 Villarreal x Getafe Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 22 de novembro de 2026 Barcelona x Villarreal Spotify Camp Nou (Barcelona) Ingressos dom., 29 de novembro de 2026 Celta de Vigo x Villarreal Estadio de Balaídos (Vigo) Ingressos dom., 6 de dezembro de 2026 Villarreal x Real Sociedad Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 13 de dezembro de 2026 Villarreal x Rayo Vallecano Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 20 de dezembro de 2026 Osasuna x Villarreal El Sadar Stadium (Pamplona) Ingressos dom., 3 de janeiro de 2027 Villarreal x Sevilla Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 10 de janeiro de 2027 Athletic Club x Villarreal San Mamés Stadium (Bilbao) Ingressos dom., 17 de janeiro de 2027 Villarreal x Alavés Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 24 de janeiro de 2027 Espanyol x Villarreal RCDE Stadium (Cornella de Llobregat) Ingressos dom., 31 de janeiro de 2027 Villarreal x Racing Santander Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 7 de fevereiro de 2027 Getafe x Villarreal Estadio Coliseum (Getafe) Ingressos dom., 14 de fevereiro de 2027 Villarreal x Barcelona Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 21 de fevereiro de 2027 Villarreal x Valencia Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 28 de fevereiro de 2027 Real Betis x Villarreal Estadio Olímpico de la Cartuja (Sevilha) Ingressos dom., 7 de março de 2027 Villarreal x Real Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 14 de março de 2027 Elche x Villarreal Estadio Manuel Martínez Valero (Elche) Ingressos dom., 21 de março de 2027 Villarreal x Málaga Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 4 de abril de 2027 Deportivo La Coruña x Villarreal Riazor Stadium (A Coruña) Ingressos dom., 11 de abril de 2027 Villarreal x Athletic Club Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 18 de abril de 2027 Levante x Villarreal Estadi Ciutat de Valencia (Valencia) Ingressos qua., 21 de abril de 2027 Villarreal x Atlético de Madrid Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 2 de maio de 2027 Rayo Vallecano x Villarreal Campo de Futbol de Vallecas (Madri) Ingressos dom., 9 de maio de 2027 Villarreal x Celta de Vigo Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 16 de maio de 2027 Sevilla x Villarreal Ramon Sanchez-Pizjuan Stadium (Sevilha) Ingressos dom., 23 de maio de 2027 Villarreal x Osasuna Estadio de la Cerámica (Villarreal) Ingressos dom., 30 de maio de 2027 Real Sociedad x Villarreal Reale Arena (San Sebastián) Ingressos

Como comprar ingressos para jogos do Villarreal

Há várias opções de venda de ingressos para jogos do Villarreal, desde entradas avulsas para partidas até pacotes de hospitalidade. Para comprar ingressos, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do Villarreal no site do clube. Vale a pena consultar o site regularmente para obter informações sobre a venda de ingressos.

Os ingressos também podem ser comprados na loja do estádio, na loja do centro de Villarreal e na bilheteria do estádio em dias de jogo. No entanto, como o clube regularmente tem bem mais de 20 mil sócios-torcedores em um estádio com capacidade para cerca de 23 mil pessoas, nem sempre é simples comprar ingressos diretamente com o clube, especialmente para alguns dos jogos maiores contra Real Madrid ou Barcelona e o Derbi de la Comunitat contra o Valencia.

Se os ingressos estiverem esgotados, ou se você espera conseguir lugares de última hora, pode ser interessante considerar revendedores secundários, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para jogos do Villarreal?

Para quem deseja comprar ingressos do Villarreal no Estadio de la Ceramica jogo a jogo, os preços para adultos variam de € 20 a € 50 quando a compra é feita diretamente com o clube. O valor varia de acordo com o adversário e com o lugar no estádio.

Em jogos de alta demanda contra equipes como Real Madrid, Barcelona e Valencia, além do retorno das noites de Champions League, os preços tendem a subir de acordo.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações sobre disponibilidade e preços. Os ingressos em sites secundários de revenda, como o StubHub, estão atualmente disponíveis a partir de € 49.

O que esperar do Villarreal em 2026/27?

O Submarino Amarelo vem do que é possivelmente a maior temporada nacional de sua história. O Villarreal terminou em terceiro lugar em La Liga em 2025/26 com 72 pontos, a segunda maior pontuação que o clube já registrou, e garantiu classificação consecutiva para a Champions League pela primeira vez. Isso coroou uma ascensão extraordinária, considerando que o clube só havia terminado antes entre os três primeiros da Espanha em duas ocasiões, em 2004/05 e 2007/08.

A história, porém, teve uma reviravolta. Depois de conseguir essa campanha histórica, Marcelino anunciou que deixaria o clube ao fim da temporada, encerrando sua segunda passagem no comando após dois anos e meio nos quais recolocou o Villarreal de forma consistente nas competições europeias. Ele foi substituído por Inigo Perez, anteriormente do Rayo Vallecano, que assume um elenco já acostumado a competir perto do topo da tabela.

Embora a forma no cenário doméstico tenha sido excelente, o retorno do Villarreal à Champions League se mostrou difícil, com apenas um ponto somado em oito partidas da fase de liga. Corrigir esse desempenho continental e, ao mesmo tempo, manter o embalo na liga construído sob o comando de Marcelino será o primeiro grande teste de Perez, com compromissos complicados contra Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid no calendário desta temporada.

História do Estadio de la Ceramica

O Estadio de la Ceramica é um estádio de futebol em Villarreal, na Espanha. É a casa do Villarreal CF desde sua inauguração, em 1923. O estádio tem capacidade para 23 mil pessoas, número que representa aproximadamente metade da população da própria cidade. Em janeiro de 2017, o Villarreal mudou o nome de seu estádio de El Madrigal para Estadio de la Ceramica, em reconhecimento à indústria local.