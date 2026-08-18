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City Ground Getty Images
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Como comprar ingressos do Nottingham Forest para 2026/27: jogos, preços e mais

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Nottingham Forest
Premier League

Veja o time de Nuno Espirito Santo em ação nesta temporada com todas as informações sobre como garantir ingressos da Premier League

O Nottingham Forest se tornou um dos times mais agradáveis de assistir da Premier League, e o City Ground reencontrou o barulho que um dia fez dele um dos estádios mais temidos da Europa. Agora sob o comando de Vitor Pereira, o técnico português que chegou para assumir a equipe às margens do Trent, o clube inicia mais uma campanha na elite com expectativas mais altas do que em décadas.

A lista de jogos em casa de 2026/27 é forte. O Leeds United abre a temporada no City Ground, o Arsenal visita em outubro, e Manchester City e Chelsea vão a Nottingham em novembro, dando aos torcedores três grandes ocasiões antes do Natal.

Então, como conseguir um ingresso de Premier League para ver o Nottingham Forest em ação? A GOAL explica suas opções para 2026/27, incluindo onde encontrar ingressos e quanto eles custarão.

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Quais são os próximos jogos do Nottingham Forest?

Abaixo, você confere os próximos jogos do Nottingham Forest na Premier League 2026/27:

DataJogoLocalIngressos
sáb. 22 ago. 2026Nottingham Forest x Leeds UnitedCity Ground, NottinghamIngressos
sáb. 29 ago. 2026Liverpool x Nottingham ForestAnfield, LiverpoolIngressos
sáb. 5 set. 2026Nottingham Forest x Tottenham HotspurCity Ground, NottinghamIngressos
sáb. 12 set. 2026Aston Villa x Nottingham ForestVilla Park, BirminghamIngressos
sáb. 19 set. 2026Nottingham Forest x Coventry CityCity Ground, NottinghamIngressos
sáb. 10 out. 2026Crystal Palace x Nottingham ForestSelhurst Park, LondresIngressos
sáb. 17 out. 2026Nottingham Forest x ArsenalCity Ground, NottinghamIngressos
sáb. 24 out. 2026Ipswich Town x Nottingham ForestPortman Road, IpswichIngressos
sáb. 31 out. 2026Brentford x Nottingham ForestGtech Community Stadium, LondresIngressos
sáb. 7 nov. 2026Nottingham Forest x Manchester CityCity Ground, NottinghamIngressos
sáb. 21 nov. 2026AFC Bournemouth x Nottingham ForestVitality Stadium, BournemouthIngressos
sáb. 28 nov. 2026Nottingham Forest x ChelseaCity Ground, NottinghamIngressos
qua. 2 dez. 2026Hull City x Nottingham ForestMKM Stadium, HullIngressos
sáb. 5 dez. 2026Nottingham Forest x Brighton & Hove AlbionCity Ground, NottinghamIngressos

Como comprar ingressos do Nottingham Forest para 2026/27?

A forma mais acessível de comprar ingressos do Nottingham Forest é pela StubHub, onde há ingressos verificados disponíveis tanto para jogos em casa quanto fora, sem necessidade de associação ou pontos de fidelidade.

Os ingressos para o City Ground são liberados em etapas, primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para membros classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores e, por fim, para venda geral, se ainda restar algo. Com capacidade para cerca de 30.700 pessoas e a demanda no nível mais alto em anos, os maiores jogos raramente chegam a essa etapa final.

A StubHub elimina completamente essas barreiras. Não há período de espera, nem pontos para acumular, nem histórico de compras exigido. Você pode navegar pelas ofertas de qualquer partida, comparar assentos em todos os setores e comprar em minutos, o que faz dela a opção mais realista para quem busca um ingresso de última hora ou visita Nottingham para um jogo específico.

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Quanto custam os ingressos do Nottingham Forest?

Os ingressos avulsos para jogos do Nottingham Forest normalmente variam de cerca de £33 a £60 no preço de face, com valores que mudam de acordo com a localização do assento, o adversário e a partida.

Na StubHub, os preços refletem a demanda em tempo real, e não categorias fixas. Os jogos contra times promovidos e equipes de meio de tabela, como Coventry City e Brighton, representam o melhor custo-benefício do outono, enquanto Arsenal, Manchester City e Chelsea no City Ground têm os preços mais altos do período.

O padrão é consistente: os assentos mais baratos para os maiores jogos desaparecem primeiro, então, quanto antes você procurar, melhor será o preço e maior será a escolha.

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Qual é a história do City Ground?

O City Ground é um estádio de futebol às margens do rio Trent, em Nottingham, e é a casa do Nottingham Forest desde 1898, com capacidade para cerca de 30.700 pessoas.

O estádio recebeu jogos da Euro 1996 e há muito tempo é alvo de planos de reforma, incluindo propostas para ampliar a capacidade para perto de 38.000 lugares por meio de uma nova Peter Taylor Stand e de assentos adicionais no Bridgford End. Sua localização à beira do rio, as arquibancadas próximas ao campo e a proximidade com Trent Bridge fazem dele um dos cenários de jogo mais distintos do futebol inglês.

Como chego ao City Ground?

Há pouquíssimo estacionamento ao redor do City Ground, então a melhor forma de viajar é de trem até a estação ferroviária de Nottingham, que fica a uma distância que pode ser percorrida a pé até o estádio.

O estádio também conta com serviços extras de ônibus e bonde em dias de jogo, caso você prefira não fazer todo o trajeto caminhando. Há vários hotéis e opções de hospedagem ao redor do City Ground e por Nottingham, e as conexões de transporte da cidade fazem com que ficar mais afastado também seja totalmente viável.

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