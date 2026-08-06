O Newcastle entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Matthias Jaissle, contratado após a saída de Eddie Howe e uma decepcionante 12ª colocação na última temporada. Sem competições europeias neste período, o foco está na Premier League. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em St James' Park.

Lista completa de jogos do Newcastle United na Premier League 2026/27

Data e horário Jogo Local Competição Ingressos dom. 23 ago. 2026, 16:30 Newcastle United x Liverpool St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 29 ago. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur x Newcastle United Tottenham Hotspur Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 5 set. 2026, 15:00 Newcastle United x Bournemouth St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 12 set. 2026, 15:00 Leeds United x Newcastle United Elland Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 19 set. 2026, 15:00 Newcastle United x Hull City St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 10 out. 2026, 15:00 Coventry City x Newcastle United Coventry Building Society Arena (fora) Premier League Ingressos sáb. 17 out. 2026, 15:00 Newcastle United x Aston Villa St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 24 out. 2026, 15:00 Crystal Palace x Newcastle United Selhurst Park (fora) Premier League Ingressos sáb. 31 out. 2026, 16:00 Newcastle United x Everton St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 7 nov. 2026, 15:00 Fulham x Newcastle United Craven Cottage (fora) Premier League Ingressos sáb. 21 nov. 2026, 15:00 Newcastle United x Arsenal St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 28 nov. 2026, 15:00 Brighton and Hove Albion x Newcastle United American Express Stadium (fora) Premier League Ingressos qua. 2 dez. 2026, 20:00 Newcastle United x Manchester United St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 5 dez. 2026, 15:00 Newcastle United x Sunderland (derby Tyne-Wear) St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 12 dez. 2026, 15:00 Ipswich Town x Newcastle United Portman Road (fora) Premier League Ingressos sáb. 19 dez. 2026, 15:00 Brentford x Newcastle United Gtech Community Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 26 dez. 2026, 15:00 Newcastle United x Manchester City St James' Park (casa) Premier League Ingressos qua. 30 dez. 2026, 20:00 Newcastle United x Nottingham Forest St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 2 jan. 2027, 15:00 Chelsea x Newcastle United Stamford Bridge (fora) Premier League Ingressos qua. 6 jan. 2027, 20:00 Manchester United x Newcastle United Old Trafford (fora) Premier League Ingressos sáb. 16 jan. 2027, 15:00 Newcastle United x Fulham St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 23 jan. 2027, 15:00 Arsenal x Newcastle United Emirates Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 30 jan. 2027, 15:00 Newcastle United x Brighton and Hove Albion St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 6 fev. 2027, 15:00 Everton x Newcastle United Hill Dickinson Stadium (fora) Premier League Ingressos qua. 10 fev. 2027, 20:00 Newcastle United x Chelsea St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 20 fev. 2027, 15:00 Manchester City x Newcastle United Etihad Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 27 fev. 2027, 15:00 Newcastle United x Brentford St James' Park (casa) Premier League Ingressos qua. 3 mar. 2027, 20:00 Nottingham Forest x Newcastle United The City Ground (fora) Premier League Ingressos sáb. 13 mar. 2027, 15:00 Bournemouth x Newcastle United Vitality Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb. 20 mar. 2027, 16:00 Newcastle United x Leeds United St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 10 abr. 2027, 15:00 Liverpool x Newcastle United Anfield (fora) Premier League Ingressos sáb. 17 abr. 2027, 15:00 Newcastle United x Tottenham Hotspur St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 24 abr. 2027, 15:00 Newcastle United x Ipswich Town St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 1 maio 2027, 15:00 Sunderland x Newcastle United (derby Tyne-Wear) Stadium of Light (fora) Premier League Ingressos sáb. 8 maio 2027, 15:00 Newcastle United x Coventry City St James' Park (casa) Premier League Ingressos sáb. 15 maio 2027, 15:00 Aston Villa x Newcastle United Villa Park (fora) Premier League Ingressos dom. 23 maio 2027, 15:00 Newcastle United x Crystal Palace St James' Park (casa) Premier League Ingressos dom. 30 maio 2027, 16:00 Hull City x Newcastle United MKM Stadium (fora) Premier League Ingressos

Como comprar ingressos do Newcastle United?

Os ingressos para os jogos nunca chegam à venda geral, já que a demanda supera a oferta depois que membros Mags e detentores de carnê garantem seus lugares durante as janelas de prioridade. As associações do clube são Mags+ (£47), Mags (£37) e Junior Mags (£20). O Mags+ inclui prioridade de compra, acesso gratuito a amistosos de pré-temporada e um lugar nos critérios da lista de espera para carnês de temporada. Sites secundários, como o StubHub, oferecem uma alternativa caso os canais oficiais se esgotem.

Quanto custam os ingressos do Newcastle United?

Os preços para adultos pelo clube variam de £56 a £75 por jogo, dependendo do adversário e da localização do assento. Os ingressos mais baratos costumam ser encontrados na área da família, no alto do Nível 7 da Milburn Stand. Os preços subiram 5% e 3,3% em temporadas recentes consecutivas, impulsionados pela melhora de desempenho do clube.

Tudo o que você precisa saber sobre St James' Park

Casa do Newcastle desde 1892, St James' Park tem capacidade para 52.264 pessoas, a 10ª maior do futebol inglês. O estádio recebeu jogos internacionais na Euro 1996, eventos durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e partidas da Copa do Mundo de Rúgbi de 2015, além de estar confirmado como uma das sedes da Euro 2028.

O futuro de longo prazo do estádio ainda não está definido. Os proprietários do Public Investment Fund avaliam ampliar o estádio atual para cerca de 65.000 lugares ou construir um estádio totalmente novo nas proximidades, potencialmente com até 70.000 assentos, mas nenhuma decisão final foi tomada. Enquanto isso, o clube tem se concentrado em melhorias graduais, incluindo uma reformulação do sistema de som e novos assentos e pontos de alimentação.