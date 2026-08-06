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St James Park Newcastle United Getty Images
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Como comprar ingressos do Newcastle United para 2026/27: jogos da Premier League, preços e mais

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Newcastle
Premier League
Liga dos Campeões

Veja como você pode comprar ingressos muito disputados para ver o Newcastle em ação

O Newcastle entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Matthias Jaissle, contratado após a saída de Eddie Howe e uma decepcionante 12ª colocação na última temporada. Sem competições europeias neste período, o foco está na Premier League. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em St James' Park.

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Lista completa de jogos do Newcastle United na Premier League 2026/27

Data e horárioJogoLocalCompetiçãoIngressos
dom. 23 ago. 2026, 16:30Newcastle United x LiverpoolSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 29 ago. 2026, 15:00Tottenham Hotspur x Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 set. 2026, 15:00Newcastle United x BournemouthSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Leeds United x Newcastle UnitedElland Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 set. 2026, 15:00Newcastle United x Hull CitySt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Coventry City x Newcastle UnitedCoventry Building Society Arena (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Newcastle United x Aston VillaSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Crystal Palace x Newcastle UnitedSelhurst Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 31 out. 2026, 16:00Newcastle United x EvertonSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Fulham x Newcastle UnitedCraven Cottage (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Newcastle United x ArsenalSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Brighton and Hove Albion x Newcastle UnitedAmerican Express Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Newcastle United x Manchester UnitedSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Newcastle United x Sunderland (derby Tyne-Wear)St James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Ipswich Town x Newcastle UnitedPortman Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Brentford x Newcastle UnitedGtech Community Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Newcastle United x Manchester CitySt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Newcastle United x Nottingham ForestSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Chelsea x Newcastle UnitedStamford Bridge (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Manchester United x Newcastle UnitedOld Trafford (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Newcastle United x FulhamSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Arsenal x Newcastle UnitedEmirates Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Newcastle United x Brighton and Hove AlbionSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Everton x Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Newcastle United x ChelseaSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Manchester City x Newcastle UnitedEtihad Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Newcastle United x BrentfordSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Nottingham Forest x Newcastle UnitedThe City Ground (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Bournemouth x Newcastle UnitedVitality Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 mar. 2027, 16:00Newcastle United x Leeds UnitedSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Liverpool x Newcastle UnitedAnfield (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Newcastle United x Tottenham HotspurSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Newcastle United x Ipswich TownSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 1 maio 2027, 15:00Sunderland x Newcastle United (derby Tyne-Wear)Stadium of Light (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Newcastle United x Coventry CitySt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Aston Villa x Newcastle UnitedVilla Park (fora)Premier LeagueIngressos
dom. 23 maio 2027, 15:00Newcastle United x Crystal PalaceSt James' Park (casa)Premier LeagueIngressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Hull City x Newcastle UnitedMKM Stadium (fora)Premier LeagueIngressos

Como comprar ingressos do Newcastle United?

Os ingressos para os jogos nunca chegam à venda geral, já que a demanda supera a oferta depois que membros Mags e detentores de carnê garantem seus lugares durante as janelas de prioridade. As associações do clube são Mags+ (£47), Mags (£37) e Junior Mags (£20). O Mags+ inclui prioridade de compra, acesso gratuito a amistosos de pré-temporada e um lugar nos critérios da lista de espera para carnês de temporada. Sites secundários, como o StubHub, oferecem uma alternativa caso os canais oficiais se esgotem.

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Quanto custam os ingressos do Newcastle United?

Os preços para adultos pelo clube variam de £56 a £75 por jogo, dependendo do adversário e da localização do assento. Os ingressos mais baratos costumam ser encontrados na área da família, no alto do Nível 7 da Milburn Stand. Os preços subiram 5% e 3,3% em temporadas recentes consecutivas, impulsionados pela melhora de desempenho do clube.

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Tudo o que você precisa saber sobre St James' Park

Casa do Newcastle desde 1892, St James' Park tem capacidade para 52.264 pessoas, a 10ª maior do futebol inglês. O estádio recebeu jogos internacionais na Euro 1996, eventos durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e partidas da Copa do Mundo de Rúgbi de 2015, além de estar confirmado como uma das sedes da Euro 2028.

O futuro de longo prazo do estádio ainda não está definido. Os proprietários do Public Investment Fund avaliam ampliar o estádio atual para cerca de 65.000 lugares ou construir um estádio totalmente novo nas proximidades, potencialmente com até 70.000 assentos, mas nenhuma decisão final foi tomada. Enquanto isso, o clube tem se concentrado em melhorias graduais, incluindo uma reformulação do sistema de som e novos assentos e pontos de alimentação.

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