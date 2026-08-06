O Newcastle entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Matthias Jaissle, contratado após a saída de Eddie Howe e uma decepcionante 12ª colocação na última temporada. Sem competições europeias neste período, o foco está na Premier League. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em St James' Park.
Lista completa de jogos do Newcastle United na Premier League 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|dom. 23 ago. 2026, 16:30
|Newcastle United x Liverpool
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|Newcastle United x Bournemouth
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Leeds United x Newcastle United
|Elland Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 15:00
|Newcastle United x Hull City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Coventry City x Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Newcastle United x Aston Villa
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Crystal Palace x Newcastle United
|Selhurst Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 16:00
|Newcastle United x Everton
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Fulham x Newcastle United
|Craven Cottage (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Newcastle United x Arsenal
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Newcastle United
|American Express Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Newcastle United x Manchester United
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Newcastle United x Sunderland (derby Tyne-Wear)
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Ipswich Town x Newcastle United
|Portman Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Brentford x Newcastle United
|Gtech Community Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Newcastle United x Manchester City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Newcastle United x Nottingham Forest
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Chelsea x Newcastle United
|Stamford Bridge (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Manchester United x Newcastle United
|Old Trafford (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Newcastle United x Fulham
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Arsenal x Newcastle United
|Emirates Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Newcastle United x Brighton and Hove Albion
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Everton x Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Newcastle United x Chelsea
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Manchester City x Newcastle United
|Etihad Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Newcastle United x Brentford
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Nottingham Forest x Newcastle United
|The City Ground (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Bournemouth x Newcastle United
|Vitality Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 16:00
|Newcastle United x Leeds United
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Liverpool x Newcastle United
|Anfield (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Newcastle United x Tottenham Hotspur
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Newcastle United x Ipswich Town
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 15:00
|Sunderland x Newcastle United (derby Tyne-Wear)
|Stadium of Light (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Newcastle United x Coventry City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Aston Villa x Newcastle United
|Villa Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 23 maio 2027, 15:00
|Newcastle United x Crystal Palace
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Hull City x Newcastle United
|MKM Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
Como comprar ingressos do Newcastle United?
Os ingressos para os jogos nunca chegam à venda geral, já que a demanda supera a oferta depois que membros Mags e detentores de carnê garantem seus lugares durante as janelas de prioridade. As associações do clube são Mags+ (£47), Mags (£37) e Junior Mags (£20). O Mags+ inclui prioridade de compra, acesso gratuito a amistosos de pré-temporada e um lugar nos critérios da lista de espera para carnês de temporada. Sites secundários, como o StubHub, oferecem uma alternativa caso os canais oficiais se esgotem.
Quanto custam os ingressos do Newcastle United?
Os preços para adultos pelo clube variam de £56 a £75 por jogo, dependendo do adversário e da localização do assento. Os ingressos mais baratos costumam ser encontrados na área da família, no alto do Nível 7 da Milburn Stand. Os preços subiram 5% e 3,3% em temporadas recentes consecutivas, impulsionados pela melhora de desempenho do clube.
Tudo o que você precisa saber sobre St James' Park
Casa do Newcastle desde 1892, St James' Park tem capacidade para 52.264 pessoas, a 10ª maior do futebol inglês. O estádio recebeu jogos internacionais na Euro 1996, eventos durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e partidas da Copa do Mundo de Rúgbi de 2015, além de estar confirmado como uma das sedes da Euro 2028.
O futuro de longo prazo do estádio ainda não está definido. Os proprietários do Public Investment Fund avaliam ampliar o estádio atual para cerca de 65.000 lugares ou construir um estádio totalmente novo nas proximidades, potencialmente com até 70.000 assentos, mas nenhuma decisão final foi tomada. Enquanto isso, o clube tem se concentrado em melhorias graduais, incluindo uma reformulação do sistema de som e novos assentos e pontos de alimentação.