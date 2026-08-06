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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Como comprar ingressos do Manchester United para 2026-27: preços, premium e informações sobre carnês de temporada

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Premier League

Assista ao vivo ao Manchester United em ação na temporada 2025/26 da Premier League

O Manchester United entra em 2026/27 sob o comando de Michael Carrick, que estabilizou o clube e o levou ao terceiro lugar e de volta à Champions League na temporada passada. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Old Trafford.

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Quais são os jogos do Manchester United na temporada 2026/27 da Premier League?

A temporada 2026/27 do Manchester United começa fora de casa contra o Hull City, em 22 de agosto.

Data e horaJogoEstádioCompetiçãoIngressos
sáb., 22 de ago. de 2026, 12:30 BSTHull City x Manchester UnitedMKM Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 29 de ago. de 2026, 15:00 BSTManchester United x Ipswich TownOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 5 de set. de 2026, 15:00 BSTEverton x Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 12 de set. de 2026, 15:00 BSTManchester United x Manchester CityOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 19 de set. de 2026, 15:00 BSTFulham x Manchester UnitedCraven Cottage (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 10 de out. de 2026, 15:00 BSTManchester United x Tottenham HotspurOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 17 de out. de 2026, 15:00 BSTLeeds United x Manchester UnitedElland Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 24 de out. de 2026, 15:00 BSTManchester United x BournemouthOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 31 de out. de 2026, 15:00 GMTChelsea x Manchester UnitedStamford Bridge (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 7 de nov. de 2026, 15:00 GMTManchester United x Aston VillaOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 21 de nov. de 2026, 15:00 GMTLiverpool x Manchester UnitedAnfield (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 28 de nov. de 2026, 15:00 GMTManchester United x BrentfordOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
qua., 2 de dez. de 2026, 20:00 GMTNewcastle United x Manchester UnitedSt. James' Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 5 de dez. de 2026, 15:00 GMTManchester United x Coventry CityOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 12 de dez. de 2026, 15:00 GMTCrystal Palace x Manchester UnitedSelhurst Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 19 de dez. de 2026, 15:00 GMTArsenal x Manchester UnitedEmirates Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 26 de dez. de 2026, 15:00 GMTManchester United x Nottingham ForestOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
qua., 30 de dez. de 2026, 20:00 GMTManchester United x SunderlandOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 2 de jan. de 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion x Manchester UnitedAmerican Express Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua., 6 de jan. de 2027, 20:00 GMTManchester United x Newcastle UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 16 de jan. de 2027, 15:00 GMTAston Villa x Manchester UnitedVilla Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 23 de jan. de 2027, 15:00 GMTManchester United x LiverpoolOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 30 de jan. de 2027, 15:00 GMTBrentford x Manchester UnitedGtech Community Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 6 de fev. de 2027, 15:00 GMTManchester United x ChelseaOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
qua., 10 de fev. de 2027, 20:00 GMTManchester United x Brighton and Hove AlbionOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 20 de fev. de 2027, 15:00 GMTNottingham Forest x Manchester UnitedThe City Ground (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 27 de fev. de 2027, 15:00 GMTManchester United x ArsenalOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
qua., 3 de mar. de 2027, 20:00 GMTSunderland x Manchester UnitedStadium of Light (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 13 de mar. de 2027, 15:00 GMTManchester United x EvertonOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 20 de mar. de 2027, 15:00 GMTManchester City x Manchester UnitedEtihad Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 10 de abr. de 2027, 15:00 BSTManchester United x Hull CityOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 17 de abr. de 2027, 15:00 BSTIpswich Town x Manchester UnitedPortman Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 24 de abr. de 2027, 15:00 BSTManchester United x Crystal PalaceOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 1 de maio de 2027, 15:00 BSTCoventry City x Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 8 de maio de 2027, 15:00 BSTBournemouth x Manchester UnitedVitality Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 15 de maio de 2027, 15:00 BSTManchester United x Leeds UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos
dom., 23 de maio de 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur x Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
dom., 30 de maio de 2027, 16:00 BSTManchester United x FulhamOld Trafford (casa)Premier LeagueIngressos

Apenas os horários de início de agosto estão confirmados no momento da publicação; todos os demais seguem sujeitos a alteração para definição da transmissão de TV. O retorno do United à Champions League também acrescentará mais jogos ao calendário assim que o sorteio da fase de liga de 2026/27 for confirmado, além dos compromissos habituais da FA Cup e da Carabao Cup quando esses sorteios acontecerem.

Como comprar ingressos do Manchester United para a Premier League?

O Manchester United oferece várias opções de ingressos para jogos da Premier League, desde entradas para partidas avulsas até passes de temporada e pacotes de hospitalidade. A maior parte dos ingressos pode ser comprada diretamente no portal oficial de bilheteria do clube em seu site.

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As principais formas de garantir um ingresso para ver o Manchester United jogar são:

Ingressos oficiais via Manchester United: os ingressos para jogos da Premier League são vendidos diretamente no site oficial do clube. O acesso geralmente depende do seu nível de associação, com membros Red, Silver ou Gold normalmente recebendo prioridade nas liberações de ingressos. Esta é a forma mais segura e confiável de comprar. Sistema de sorteio de ingressos: para jogos de alta demanda, como partidas contra Liverpool, Arsenal ou Manchester City, o Manchester United realiza um sorteio de ingressos para membros Red. Você entra no sorteio e, se for contemplado, pode comprar ingressos pelo valor de face. Isso garante justiça quando a demanda supera a oferta. Troca oficial de ingressos: se você perder a venda inicial, o Manchester United opera uma Ticket Exchange oficial, na qual detentores de carnês de temporada podem listar assentos que não poderão usar. Esses ingressos são verificados pelo clube, garantindo que você ainda compre com segurança pelo valor de face. Ingressos secundários: plataformas como StubHub também oferecem ingressos de última hora, muitas vezes a partir de cerca de £ 80, embora os preços possam variar.

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Quanto custam os ingressos do Manchester United para a Premier League?

Para os torcedores que querem ver o Manchester United em ação na Premier League em Old Trafford, os preços dos ingressos podem variar bastante dependendo do adversário, da localização do assento e de como o ingresso é comprado.

A forma mais simples de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de bilheteria do Manchester United. No entanto, eles normalmente são reservados para membros oficiais do clube, e a disponibilidade é muito limitada. O United também usa um sistema de preços em níveis com base no adversário, com os jogos da Categoria A sendo os mais caros.

Os preços típicos dos ingressos oficiais para adultos, por meio do sorteio para membros ou da Ticket Exchange oficial do clube, normalmente ficam nestas faixas:

Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £ 35 - £ 55 Jogos da Categoria B (adversários de nível intermediário): £ 45 - £ 75 Jogos da Categoria A (adversários de alta demanda, por exemplo Liverpool, Manchester City, Arsenal): £ 65 - £ 120+

Os ingressos comprados por meio da Ticket Exchange oficial do Manchester United, a plataforma de revenda verificada do clube, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso permite que detentores de carnês de temporada ou membros que não possam comparecer a uma partida revendam seus assentos com segurança para outros membros.

Se você perder as vendas oficiais, plataformas secundárias como StubHub também são opções. Os preços ali flutuam com base na demanda e podem subir significativamente na aproximação de grandes jogos, com ingressos frequentemente começando na faixa de £ 70-80.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Old Trafford

O Manchester United joga em Old Trafford desde 1910, e ele segue sendo o maior estádio de clube da Inglaterra, com capacidade atual geralmente citada em cerca de 74.000-76.000 após sua última grande ampliação em 2006. Conhecido carinhosamente como Teatro dos Sonhos, o estádio recebeu uma final da Copa dos Campeões da Europa, várias semifinais da FA Cup e incontáveis noites históricas europeias sob seus refletores.

Mais de um século após sua inauguração, porém, Old Trafford está entrando em uma nova era. Em março de 2025, o coproprietário Sir Jim Ratcliffe e o clube revelaram planos, elaborados pelos arquitetos Foster + Partners, para um novo estádio de 100.000 lugares a ser construído em terreno adjacente ao local atual, a um custo estimado de cerca de £ 2 bilhões. Chamado de New Trafford em documentos de apresentação, o local foi projetado com uma cobertura distinta em estilo guarda-chuva destinada a captar energia solar e água da chuva, além de três mastros altos que o tornariam visível de vários quilômetros de distância. Se avançar como planejado, ele se tornará o maior estádio de futebol do Reino Unido, superando Wembley, e a peça central de um projeto mais amplo de regeneração da área de Old Trafford.

O projeto segue em fase de planejamento e consulta, com o clube mirando a conclusão a tempo da temporada 2030/31, embora a dimensão da obra signifique que o cronograma ainda possa mudar. Até que qualquer mudança aconteça, Old Trafford continua operando normalmente para a temporada 2026/27 e segue sendo um dos estádios mais icônicos e barulhentos do futebol mundial em dias de jogo.

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