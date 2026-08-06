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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Como comprar ingressos do Manchester United para 2026-27: preços, opções premium e informações sobre carnês de temporada

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Assista ao vivo ao Manchester United em ação na temporada 2026/27 da Premier League

O Manchester United entra em 2026/27 sob o comando de Michael Carrick, que estabilizou o clube e o levou ao terceiro lugar e de volta à Champions League na temporada passada. A GOAL tem tudo o que você precisa para conseguir ingressos para Old Trafford.

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Quais são os jogos do Manchester United na temporada 2026/27 da Premier League?

A temporada 2026/27 do Manchester United começa fora de casa contra o Hull City em 22 de agosto.

Data e horaJogoEstádioCompetiçãoIngressos
Sáb 22 ago 2026, 12h30 BSTHull City x Manchester UnitedMKM Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 29 ago 2026, 15h00 BSTManchester United x Ipswich TownOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 5 set 2026, 15h00 BSTEverton x Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 12 set 2026, 15h00 BSTManchester United x Manchester CityOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 19 set 2026, 15h00 BSTFulham x Manchester UnitedCraven Cottage (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 10 out 2026, 15h00 BSTManchester United x Tottenham HotspurOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 17 out 2026, 15h00 BSTLeeds United x Manchester UnitedElland Road (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 24 out 2026, 15h00 BSTManchester United x BournemouthOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 31 out 2026, 15h00 GMTChelsea x Manchester UnitedStamford Bridge (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 7 nov 2026, 15h00 GMTManchester United x Aston VillaOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 21 nov 2026, 15h00 GMTLiverpool x Manchester UnitedAnfield (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 28 nov 2026, 15h00 GMTManchester United x BrentfordOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Qua 2 dez 2026, 20h00 GMTNewcastle United x Manchester UnitedSt. James' Park (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 5 dez 2026, 15h00 GMTManchester United x Coventry CityOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 12 dez 2026, 15h00 GMTCrystal Palace x Manchester UnitedSelhurst Park (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 19 dez 2026, 15h00 GMTArsenal x Manchester UnitedEmirates Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 26 dez 2026, 15h00 GMTManchester United x Nottingham ForestOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Qua 30 dez 2026, 20h00 GMTManchester United x SunderlandOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 2 jan 2027, 15h00 GMTBrighton and Hove Albion x Manchester UnitedAmerican Express Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
Qua 6 jan 2027, 20h00 GMTManchester United x Newcastle UnitedOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 16 jan 2027, 15h00 GMTAston Villa x Manchester UnitedVilla Park (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 23 jan 2027, 15h00 GMTManchester United x LiverpoolOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 30 jan 2027, 15h00 GMTBrentford x Manchester UnitedGtech Community Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 6 fev 2027, 15h00 GMTManchester United x ChelseaOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Qua 10 fev 2027, 20h00 GMTManchester United x Brighton and Hove AlbionOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 20 fev 2027, 15h00 GMTNottingham Forest x Manchester UnitedThe City Ground (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 27 fev 2027, 15h00 GMTManchester United x ArsenalOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Qua 3 mar 2027, 20h00 GMTSunderland x Manchester UnitedStadium of Light (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 13 mar 2027, 15h00 GMTManchester United x EvertonOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 20 mar 2027, 15h00 GMTManchester City x Manchester UnitedEtihad Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 10 abr 2027, 15h00 BSTManchester United x Hull CityOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 17 abr 2027, 15h00 BSTIpswich Town x Manchester UnitedPortman Road (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 24 abr 2027, 15h00 BSTManchester United x Crystal PalaceOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Sáb 1 maio 2027, 15h00 BSTCoventry City x Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 8 maio 2027, 15h00 BSTBournemouth x Manchester UnitedVitality Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
Sáb 15 maio 2027, 15h00 BSTManchester United x Leeds UnitedOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
Dom 23 maio 2027, 15h00 BSTTottenham Hotspur x Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
Dom 30 maio 2027, 16h00 BSTManchester United x FulhamOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos

Apenas os horários de início de agosto estão confirmados no momento da publicação; todos os demais horários ainda podem mudar para definição de transmissão de TV. O retorno do United à Champions League também acrescentará mais partidas ao calendário assim que o sorteio da fase de liga de 2026/27 for confirmado, junto com os compromissos habituais da FA Cup e da Carabao Cup quando esses sorteios acontecerem.

Como comprar ingressos do Manchester United para a Premier League?

O Manchester United oferece várias opções de ingressos para partidas da Premier League, desde entradas avulsas para jogos até passes de temporada e pacotes de hospitalidade. A maior parte dos ingressos pode ser comprada diretamente no portal oficial de ingressos do clube em seu site.

Amistosos de clubes
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As principais formas de garantir um ingresso para assistir ao Manchester United são:

Ingressos oficiais via Manchester United: os ingressos para jogos da Premier League são vendidos diretamente no site oficial do clube. O acesso muitas vezes depende do seu nível de associação, e membros Red, Silver ou Gold normalmente recebem prioridade na liberação dos ingressos. Esta é a forma mais segura e confiável de compra. Sistema de sorteio de ingressos: para jogos de alta demanda, como partidas contra Liverpool, Arsenal ou Manchester City, o Manchester United realiza um sorteio de ingressos para membros Red. Você entra no sorteio e, se for contemplado, pode comprar ingressos pelo valor de face. Isso garante justiça quando a demanda supera a oferta. Troca oficial de ingressos: se você não conseguir comprar na venda inicial, o Manchester United opera uma Ticket Exchange oficial, na qual detentores de carnê de temporada podem colocar à venda assentos que não poderão usar. Esses ingressos são verificados pelo clube, garantindo que você ainda compre com segurança pelo valor de face. Ingressos secundários: plataformas como a StubHub também oferecem ingressos de última hora, muitas vezes a partir de cerca de £80, embora os preços possam variar.

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Quanto custam os ingressos do Manchester United para a Premier League?

Para os torcedores ansiosos para ver o Manchester United em ação na Premier League em Old Trafford, os preços dos ingressos podem variar bastante dependendo do adversário, da localização do assento e de como o ingresso é comprado.

A forma mais simples de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do Manchester United. No entanto, eles normalmente são reservados para membros oficiais do clube, e a disponibilidade é muito limitada. O United também usa um sistema de preços por categorias com base no adversário, sendo os jogos da Categoria A os mais caros.

Os preços oficiais típicos para adultos por meio do sorteio para membros ou da Ticket Exchange oficial do clube geralmente ficam dentro destas faixas:

Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55 Jogos da Categoria B (adversários intermediários): £45 - £75 Jogos da Categoria A (adversários de alta demanda, por exemplo Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Os ingressos comprados por meio da Ticket Exchange oficial do Manchester United, a plataforma verificada de revenda do clube, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso permite que detentores de carnê de temporada ou membros que não podem comparecer a um jogo revendam seus assentos com segurança para outros membros.

Se você perder as vendas oficiais, plataformas secundárias como a StubHub também são uma opção. Os preços ali oscilam de acordo com a demanda e podem subir significativamente na aproximação de grandes jogos, com ingressos muitas vezes a partir de cerca de £70-80.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Old Trafford

O Manchester United joga em Old Trafford desde 1910, e ele segue sendo o maior estádio de clube da Inglaterra, com capacidade atual geralmente citada entre cerca de 74.000 e 76.000 após sua última grande expansão, em 2006. Conhecido carinhosamente como o Theatre of Dreams, o estádio recebeu uma final da Copa dos Campeões da Europa, várias semifinais da FA Cup e inúmeras noites europeias históricas sob seus refletores.

Mais de um século após sua inauguração, porém, Old Trafford está entrando em uma nova era. Em março de 2025, o coproprietário Sir Jim Ratcliffe e o clube apresentaram planos, elaborados pelos arquitetos Foster + Partners, para um novo estádio com 100.000 lugares a ser construído em terreno adjacente ao local atual, a um custo estimado de cerca de £2 bilhões. Chamado de New Trafford em documentos de apresentação, o local foi projetado com uma cobertura distinta em estilo guarda-chuva destinada a captar energia solar e água da chuva, além de três mastros altos que o tornariam visível a vários quilômetros de distância. Se avançar como planejado, ele se tornará o maior estádio de futebol do Reino Unido, superando Wembley, e será a peça central de um projeto mais amplo de regeneração na área de Old Trafford.

O projeto segue em fase de planejamento e consulta, com o clube mirando a conclusão a tempo da temporada 2030/31, embora a dimensão da obra signifique que o cronograma ainda possa mudar. Até que qualquer mudança aconteça, Old Trafford continua operando normalmente para a temporada 2026/27 e segue sendo um dos estádios mais icônicos e barulhentos do futebol mundial em dias de jogo.

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