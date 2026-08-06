O Manchester United entra em 2026/27 sob o comando de Michael Carrick, que estabilizou o clube e o levou ao terceiro lugar e de volta à Champions League na temporada passada. A GOAL tem tudo o que você precisa para conseguir ingressos para Old Trafford.

Quais são os jogos do Manchester United na temporada 2026/27 da Premier League?

A temporada 2026/27 do Manchester United começa fora de casa contra o Hull City em 22 de agosto.

Data e hora Jogo Estádio Competição Ingressos Sáb 22 ago 2026, 12h30 BST Hull City x Manchester United MKM Stadium (Fora) Premier League Ingressos Sáb 29 ago 2026, 15h00 BST Manchester United x Ipswich Town Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 5 set 2026, 15h00 BST Everton x Manchester United Hill Dickinson Stadium (Fora) Premier League Ingressos Sáb 12 set 2026, 15h00 BST Manchester United x Manchester City Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 19 set 2026, 15h00 BST Fulham x Manchester United Craven Cottage (Fora) Premier League Ingressos Sáb 10 out 2026, 15h00 BST Manchester United x Tottenham Hotspur Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 17 out 2026, 15h00 BST Leeds United x Manchester United Elland Road (Fora) Premier League Ingressos Sáb 24 out 2026, 15h00 BST Manchester United x Bournemouth Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 31 out 2026, 15h00 GMT Chelsea x Manchester United Stamford Bridge (Fora) Premier League Ingressos Sáb 7 nov 2026, 15h00 GMT Manchester United x Aston Villa Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 21 nov 2026, 15h00 GMT Liverpool x Manchester United Anfield (Fora) Premier League Ingressos Sáb 28 nov 2026, 15h00 GMT Manchester United x Brentford Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Qua 2 dez 2026, 20h00 GMT Newcastle United x Manchester United St. James' Park (Fora) Premier League Ingressos Sáb 5 dez 2026, 15h00 GMT Manchester United x Coventry City Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 12 dez 2026, 15h00 GMT Crystal Palace x Manchester United Selhurst Park (Fora) Premier League Ingressos Sáb 19 dez 2026, 15h00 GMT Arsenal x Manchester United Emirates Stadium (Fora) Premier League Ingressos Sáb 26 dez 2026, 15h00 GMT Manchester United x Nottingham Forest Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Qua 30 dez 2026, 20h00 GMT Manchester United x Sunderland Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 2 jan 2027, 15h00 GMT Brighton and Hove Albion x Manchester United American Express Stadium (Fora) Premier League Ingressos Qua 6 jan 2027, 20h00 GMT Manchester United x Newcastle United Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 16 jan 2027, 15h00 GMT Aston Villa x Manchester United Villa Park (Fora) Premier League Ingressos Sáb 23 jan 2027, 15h00 GMT Manchester United x Liverpool Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 30 jan 2027, 15h00 GMT Brentford x Manchester United Gtech Community Stadium (Fora) Premier League Ingressos Sáb 6 fev 2027, 15h00 GMT Manchester United x Chelsea Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Qua 10 fev 2027, 20h00 GMT Manchester United x Brighton and Hove Albion Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 20 fev 2027, 15h00 GMT Nottingham Forest x Manchester United The City Ground (Fora) Premier League Ingressos Sáb 27 fev 2027, 15h00 GMT Manchester United x Arsenal Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Qua 3 mar 2027, 20h00 GMT Sunderland x Manchester United Stadium of Light (Fora) Premier League Ingressos Sáb 13 mar 2027, 15h00 GMT Manchester United x Everton Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 20 mar 2027, 15h00 GMT Manchester City x Manchester United Etihad Stadium (Fora) Premier League Ingressos Sáb 10 abr 2027, 15h00 BST Manchester United x Hull City Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 17 abr 2027, 15h00 BST Ipswich Town x Manchester United Portman Road (Fora) Premier League Ingressos Sáb 24 abr 2027, 15h00 BST Manchester United x Crystal Palace Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Sáb 1 maio 2027, 15h00 BST Coventry City x Manchester United Coventry Building Society Arena (Fora) Premier League Ingressos Sáb 8 maio 2027, 15h00 BST Bournemouth x Manchester United Vitality Stadium (Fora) Premier League Ingressos Sáb 15 maio 2027, 15h00 BST Manchester United x Leeds United Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos Dom 23 maio 2027, 15h00 BST Tottenham Hotspur x Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Fora) Premier League Ingressos Dom 30 maio 2027, 16h00 BST Manchester United x Fulham Old Trafford (Casa) Premier League Ingressos

Apenas os horários de início de agosto estão confirmados no momento da publicação; todos os demais horários ainda podem mudar para definição de transmissão de TV. O retorno do United à Champions League também acrescentará mais partidas ao calendário assim que o sorteio da fase de liga de 2026/27 for confirmado, junto com os compromissos habituais da FA Cup e da Carabao Cup quando esses sorteios acontecerem.

Como comprar ingressos do Manchester United para a Premier League?

O Manchester United oferece várias opções de ingressos para partidas da Premier League, desde entradas avulsas para jogos até passes de temporada e pacotes de hospitalidade. A maior parte dos ingressos pode ser comprada diretamente no portal oficial de ingressos do clube em seu site.

As principais formas de garantir um ingresso para assistir ao Manchester United são:

Ingressos oficiais via Manchester United: os ingressos para jogos da Premier League são vendidos diretamente no site oficial do clube. O acesso muitas vezes depende do seu nível de associação, e membros Red, Silver ou Gold normalmente recebem prioridade na liberação dos ingressos. Esta é a forma mais segura e confiável de compra. Sistema de sorteio de ingressos: para jogos de alta demanda, como partidas contra Liverpool, Arsenal ou Manchester City, o Manchester United realiza um sorteio de ingressos para membros Red. Você entra no sorteio e, se for contemplado, pode comprar ingressos pelo valor de face. Isso garante justiça quando a demanda supera a oferta. Troca oficial de ingressos: se você não conseguir comprar na venda inicial, o Manchester United opera uma Ticket Exchange oficial, na qual detentores de carnê de temporada podem colocar à venda assentos que não poderão usar. Esses ingressos são verificados pelo clube, garantindo que você ainda compre com segurança pelo valor de face. Ingressos secundários: plataformas como a StubHub também oferecem ingressos de última hora, muitas vezes a partir de cerca de £80, embora os preços possam variar.

Quanto custam os ingressos do Manchester United para a Premier League?

Para os torcedores ansiosos para ver o Manchester United em ação na Premier League em Old Trafford, os preços dos ingressos podem variar bastante dependendo do adversário, da localização do assento e de como o ingresso é comprado.

A forma mais simples de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do Manchester United. No entanto, eles normalmente são reservados para membros oficiais do clube, e a disponibilidade é muito limitada. O United também usa um sistema de preços por categorias com base no adversário, sendo os jogos da Categoria A os mais caros.

Os preços oficiais típicos para adultos por meio do sorteio para membros ou da Ticket Exchange oficial do clube geralmente ficam dentro destas faixas:

Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55 Jogos da Categoria B (adversários intermediários): £45 - £75 Jogos da Categoria A (adversários de alta demanda, por exemplo Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Os ingressos comprados por meio da Ticket Exchange oficial do Manchester United, a plataforma verificada de revenda do clube, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso permite que detentores de carnê de temporada ou membros que não podem comparecer a um jogo revendam seus assentos com segurança para outros membros.

Se você perder as vendas oficiais, plataformas secundárias como a StubHub também são uma opção. Os preços ali oscilam de acordo com a demanda e podem subir significativamente na aproximação de grandes jogos, com ingressos muitas vezes a partir de cerca de £70-80.

Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Old Trafford

O Manchester United joga em Old Trafford desde 1910, e ele segue sendo o maior estádio de clube da Inglaterra, com capacidade atual geralmente citada entre cerca de 74.000 e 76.000 após sua última grande expansão, em 2006. Conhecido carinhosamente como o Theatre of Dreams, o estádio recebeu uma final da Copa dos Campeões da Europa, várias semifinais da FA Cup e inúmeras noites europeias históricas sob seus refletores.

Mais de um século após sua inauguração, porém, Old Trafford está entrando em uma nova era. Em março de 2025, o coproprietário Sir Jim Ratcliffe e o clube apresentaram planos, elaborados pelos arquitetos Foster + Partners, para um novo estádio com 100.000 lugares a ser construído em terreno adjacente ao local atual, a um custo estimado de cerca de £2 bilhões. Chamado de New Trafford em documentos de apresentação, o local foi projetado com uma cobertura distinta em estilo guarda-chuva destinada a captar energia solar e água da chuva, além de três mastros altos que o tornariam visível a vários quilômetros de distância. Se avançar como planejado, ele se tornará o maior estádio de futebol do Reino Unido, superando Wembley, e será a peça central de um projeto mais amplo de regeneração na área de Old Trafford.

O projeto segue em fase de planejamento e consulta, com o clube mirando a conclusão a tempo da temporada 2030/31, embora a dimensão da obra signifique que o cronograma ainda possa mudar. Até que qualquer mudança aconteça, Old Trafford continua operando normalmente para a temporada 2026/27 e segue sendo um dos estádios mais icônicos e barulhentos do futebol mundial em dias de jogo.