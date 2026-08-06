O Manchester City entra em uma nova era sob o comando de Enzo Maresca, que substitui Pep Guardiola após o fim de sua década no cargo, encerrada com o clube terminando como vice-campeão atrás do Arsenal, amenizada pela dobradinha de FA Cup e Copa da Liga Inglesa. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos no Etihad Stadium.
Lista completa de jogos do Manchester City na Premier League 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|dom. 23 ago. 2026, 14:00
|Manchester City x Bournemouth
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Crystal Palace x Manchester City
|Selhurst Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:00
|Manchester City x Coventry City
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026, 15:00
|Manchester United x Manchester City
|Old Trafford (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 set. 2026, 15:00
|Manchester City x Sunderland
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 15:00
|Liverpool x Manchester City
|Anfield (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 15:00
|Manchester City x Ipswich Town
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 15:00
|Aston Villa x Manchester City
|Villa Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 15:00
|Manchester City x Brighton and Hove Albion
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest x Manchester City
|The City Ground (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Manchester City x Fulham
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Arsenal x Manchester City
|Emirates Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 2 dez. 2026, 20:00
|Manchester City x Leeds United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 15:00
|Brentford x Manchester City
|Gtech Community Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 15:00
|Manchester City x Chelsea
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 15:00
|Manchester City x Hull City
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026, 15:00
|Newcastle United x Manchester City
|St. James' Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 30 dez. 2026, 20:00
|Everton x Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 2 jan. 2027, 15:00
|Manchester City x Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027, 20:00
|Leeds United x Manchester City
|Elland Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 16 jan. 2027, 15:00
|Manchester City x Nottingham Forest
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 23 jan. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Manchester City
|American Express Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 30 jan. 2027, 15:00
|Manchester City x Arsenal
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027, 15:00
|Fulham x Manchester City
|Craven Cottage (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 10 fev. 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur x Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 fev. 2027, 15:00
|Manchester City x Newcastle United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 27 fev. 2027, 15:00
|Hull City x Manchester City
|MKM Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua. 3 mar. 2027, 20:00
|Manchester City x Everton
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Coventry City x Manchester City
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 20 mar. 2027, 15:00
|Manchester City x Manchester United
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Bournemouth x Manchester City
|Vitality Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Manchester City x Crystal Palace
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Chelsea x Manchester City
|Stamford Bridge (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 1 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Brentford
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 8 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Liverpool
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb. 15 maio 2027, 15:00
|Ipswich Town x Manchester City
|Portman Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 23 maio 2027, 15:00
|Manchester City x Aston Villa
|Etihad Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|dom. 30 maio 2027, 16:00
|Sunderland x Manchester City
|Stadium of Light (fora)
|Premier League
|Ingressos
Como comprar ingressos do Manchester City?
Compre pelo portal oficial de ingressos do Manchester City, o vendedor oficial de primeira mão para partidas em casa. Os clubes distribuem ingressos em três etapas: primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para membros por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral. Você também pode reservar por meio de vendedores secundários, como a StubHub.
Como comprar carnês de temporada do Manchester City?
Os carnês de temporada são a única forma garantida de assistir a todos os jogos em casa, mas no momento não estão disponíveis para novos compradores. Fique de olho no portal oficial de ingressos para atualizações e note que é preciso ser membro do clube para comprar um quando a disponibilidade voltar.
Como posso comprar ingressos do Manchester City para jogos fora de casa?
Compre pelo site oficial do clube, assim como para as partidas em casa, sendo necessária uma associação ao City. Você também pode tentar o site do clube adversário, embora normalmente também seja preciso ser membro lá.
Tudo o que você precisa saber sobre o Etihad Stadium
O Manchester City manda seus jogos no Etihad Stadium, originalmente construído para os Jogos da Commonwealth de 2002, desde 2003. A capacidade atualmente é de 55.097, o que faz dele um dos estádios maiores da Premier League.
A melhor forma de chegar lá é por transporte público. O Metrolink vai de Manchester Piccadilly até a parada Etihad Campus em menos de 10 minutos, com bondes circulando cinco vezes por hora em dias de jogo. As paradas vizinhas Holt Town e Velopark ficam fechadas por pelo menos uma hora após o apito final. O estacionamento pode ser reservado com antecedência, embora o espaço seja limitado.