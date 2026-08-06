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Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
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Como comprar ingressos do Manchester City para 2026/27: jogos da Premier League, preços e mais

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Manchester City
Premier League

O Manchester City entra na reta final da temporada 2025/26 com a pressão no nível máximo.

O Manchester City entra em uma nova era sob o comando de Enzo Maresca, que substitui Pep Guardiola após o fim de sua década no cargo, encerrada com o clube terminando como vice-campeão atrás do Arsenal, amenizada pela dobradinha de FA Cup e Copa da Liga Inglesa. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos no Etihad Stadium.

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Lista completa de jogos do Manchester City na Premier League 2026/27

Data e horárioJogoLocalCompetiçãoIngressos
dom. 23 ago. 2026, 14:00Manchester City x BournemouthEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 29 ago. 2026, 15:00Crystal Palace x Manchester CitySelhurst Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 set. 2026, 15:00Manchester City x Coventry CityEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 set. 2026, 15:00Manchester United x Manchester CityOld Trafford (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 set. 2026, 15:00Manchester City x SunderlandEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Liverpool x Manchester CityAnfield (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Manchester City x Ipswich TownEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Aston Villa x Manchester CityVilla Park (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 31 out. 2026, 15:00Manchester City x Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest x Manchester CityThe City Ground (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Manchester City x FulhamEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Arsenal x Manchester CityEmirates Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Manchester City x Leeds UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Brentford x Manchester CityGtech Community Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Manchester City x ChelseaEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Manchester City x Hull CityEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Newcastle United x Manchester CitySt. James' Park (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Everton x Manchester CityHill Dickinson Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Manchester City x Tottenham HotspurEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Leeds United x Manchester CityElland Road (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Manchester City x Nottingham ForestEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x Manchester CityAmerican Express Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Manchester City x ArsenalEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Fulham x Manchester CityCraven Cottage (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Tottenham Hotspur x Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Manchester City x Newcastle UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Hull City x Manchester CityMKM Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Manchester City x EvertonEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Coventry City x Manchester CityCoventry Building Society Arena (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Manchester City x Manchester UnitedEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Bournemouth x Manchester CityVitality Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Manchester City x Crystal PalaceEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Chelsea x Manchester CityStamford Bridge (fora)Premier LeagueIngressos
sáb. 1 maio 2027, 15:00Manchester City x BrentfordEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Manchester City x LiverpoolEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Ipswich Town x Manchester CityPortman Road (fora)Premier LeagueIngressos
dom. 23 maio 2027, 15:00Manchester City x Aston VillaEtihad Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Sunderland x Manchester CityStadium of Light (fora)Premier LeagueIngressos

Como comprar ingressos do Manchester City?

Compre pelo portal oficial de ingressos do Manchester City, o vendedor oficial de primeira mão para partidas em casa. Os clubes distribuem ingressos em três etapas: primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para membros por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral. Você também pode reservar por meio de vendedores secundários, como a StubHub.

Como comprar carnês de temporada do Manchester City?

Os carnês de temporada são a única forma garantida de assistir a todos os jogos em casa, mas no momento não estão disponíveis para novos compradores. Fique de olho no portal oficial de ingressos para atualizações e note que é preciso ser membro do clube para comprar um quando a disponibilidade voltar.

Como posso comprar ingressos do Manchester City para jogos fora de casa?

Compre pelo site oficial do clube, assim como para as partidas em casa, sendo necessária uma associação ao City. Você também pode tentar o site do clube adversário, embora normalmente também seja preciso ser membro lá.

Amistosos de clubes
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Tudo o que você precisa saber sobre o Etihad Stadium

O Manchester City manda seus jogos no Etihad Stadium, originalmente construído para os Jogos da Commonwealth de 2002, desde 2003. A capacidade atualmente é de 55.097, o que faz dele um dos estádios maiores da Premier League.

A melhor forma de chegar lá é por transporte público. O Metrolink vai de Manchester Piccadilly até a parada Etihad Campus em menos de 10 minutos, com bondes circulando cinco vezes por hora em dias de jogo. As paradas vizinhas Holt Town e Velopark ficam fechadas por pelo menos uma hora após o apito final. O estacionamento pode ser reservado com antecedência, embora o espaço seja limitado.

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