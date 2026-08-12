Como comprar ingressos do Leeds United para 2026/27: jogos, preços dos ingressos e mais

O Leeds United entra na temporada 2026/27 da Premier League com um ano completo de volta à elite no currículo, depois de Daniel Farke ter levado o clube a uma confortável 14ª colocação na última temporada, livre do risco de rebaixamento com três jogos de antecedência. Isso coroou uma campanha dramática, na qual o Leeds esteve na zona de rebaixamento após apenas duas rodadas antes de uma reação, construída em torno de uma mudança tática decisiva para a temporada em uma vitória sobre o Manchester City, transformar sua forma e até levá-lo a uma semifinal da FA Cup em Wembley.
Agora novamente estabelecido entre os nomes consolidados da Premier League, Farke e seu elenco terão como alvo mais progresso em Elland Road, com confrontos em casa contra Manchester United, Newcastle, Everton e Manchester City entre os destaques para os quais os torcedores vão querer ingressos.
Mas como você pode colocar as mãos em ingressos da Premier League para vê-los nesta temporada? Deixe a GOAL mostrar exatamente quais opções você tem para ver o Leeds jogar em Elland Road.
Lista completa de jogos do Leeds United na Premier League 2026/27
O Leeds abre a temporada fora de casa contra o Nottingham Forest e a encerra fora de casa contra o Crystal Palace. Abaixo está a programação completa de 38 partidas, em casa e fora, para a temporada que vem.
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Ingressos
|sáb., 22 de ago. de 2026, 15:00
|Nottingham Forest x Leeds United
|The City Ground (fora)
|Ingressos
|dom., 30 de ago. de 2026, 14:00
|Leeds United x Brentford
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 5 de set. de 2026, 15:00
|Brighton & Hove Albion x Leeds United
|American Express Stadium (fora)
|Ingressos
|seg., 14 de set. de 2026, 20:00
|Leeds United x Newcastle United
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 19 de set. de 2026, 15:00
|Leeds United x Crystal Palace
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 10 de out. de 2026, 15:00
|Arsenal x Leeds United
|Emirates Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb., 17 de out. de 2026, 15:00
|Leeds United x Manchester United
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 24 de out. de 2026, 15:00
|Sunderland x Leeds United
|Stadium of Light (fora)
|Ingressos
|sáb., 31 de out. de 2026, 16:00
|Bournemouth x Leeds United
|Vitality Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb., 7 de nov. de 2026, 15:00
|Leeds United x Tottenham Hotspur
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 21 de nov. de 2026, 15:00
|Chelsea x Leeds United
|Stamford Bridge (fora)
|Ingressos
|sáb., 28 de nov. de 2026, 15:00
|Leeds United x Coventry City
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|qua., 2 de dez. de 2026, 20:00
|Manchester City x Leeds United
|Etihad Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb., 5 de dez. de 2026, 15:00
|Leeds United x Ipswich Town
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 12 de dez. de 2026, 15:00
|Liverpool x Leeds United
|Anfield (fora)
|Ingressos
|sáb., 19 de dez. de 2026, 15:00
|Leeds United x Fulham
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 26 de dez. de 2026, 15:00
|Aston Villa x Leeds United
|Villa Park (fora)
|Ingressos
|qua., 30 de dez. de 2026, 20:00
|Hull City x Leeds United
|MKM Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb., 2 de jan. de 2027, 15:00
|Leeds United x Everton
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|qua., 6 de jan. de 2027, 20:00
|Leeds United x Manchester City
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 16 de jan. de 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb., 23 de jan. de 2027, 15:00
|Leeds United x Chelsea
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 30 de jan. de 2027, 15:00
|Coventry City x Leeds United
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Ingressos
|sáb., 6 de fev. de 2027, 15:00
|Leeds United x Bournemouth
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|qua., 10 de fev. de 2027, 20:00
|Everton x Leeds United
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb., 20 de fev. de 2027, 15:00
|Leeds United x Aston Villa
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 27 de fev. de 2027, 15:00
|Fulham x Leeds United
|Craven Cottage (fora)
|Ingressos
|qua., 3 de mar. de 2027, 20:00
|Leeds United x Hull City
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 13 de mar. de 2027, 15:00
|Leeds United x Brighton & Hove Albion
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 20 de mar. de 2027, 16:00
|Newcastle United x Leeds United
|St James' Park (fora)
|Ingressos
|sáb., 10 de abr. de 2027, 15:00
|Leeds United x Nottingham Forest
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 17 de abr. de 2027, 15:00
|Brentford x Leeds United
|Gtech Community Stadium (fora)
|Ingressos
|sáb., 24 de abr. de 2027, 15:00
|Leeds United x Liverpool
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 1 de maio de 2027, 15:00
|Ipswich Town x Leeds United
|Portman Road (fora)
|Ingressos
|sáb., 8 de maio de 2027, 15:00
|Leeds United x Arsenal
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|sáb., 15 de maio de 2027, 15:00
|Manchester United x Leeds United
|Old Trafford (fora)
|Ingressos
|dom., 23 de maio de 2027, 15:00
|Leeds United x Sunderland
|Elland Road (casa)
|Ingressos
|dom., 30 de maio de 2027, 16:00
|Crystal Palace x Leeds United
|Selhurst Park (fora)
|Ingressos
Um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, o retorno do Leeds à Premier League foi confirmado ainda em 2025, depois de o time de Farke conquistar o título da Championship com o recorde do clube de 100 pontos.
O próprio estádio já viveu sua cota de grandes resultados ao longo dos anos e, após uma temporada sólida de volta entre a elite, haverá grandes esperanças de que o time de Farke possa construir sobre as bases da última temporada.
Como comprar ingressos do Leeds para 2026/27?
Torcedores que esperam garantir um ingresso em Elland Road nesta temporada podem comprar seu lugar no portal oficial de ingressos do Leeds United. O site é o varejista oficial de primeira mão para ingressos dos jogos em casa do Leeds United nesta temporada.
Os clubes de futebol britânicos tendem a distribuir os ingressos em três etapas:
Primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os membros do clube, que muitas vezes são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores, e por fim para o público no período de "venda geral". Você também pode olhar sites de revenda como StubHub e StubHub se estiver disposto a adquirir um ingresso de segunda mão, com ambos entre as opções mais conhecidas para torcedores que buscam uma compra de última hora, com opções a partir de £73.
Quanto custam os ingressos do Leeds para 2026/27?
Há uma variedade de categorias e preços disponíveis para os ingressos do Leeds em dias de jogo em Elland Road, com valores de dois dígitos tanto para adultos quanto para concessões. Há vários níveis na estrutura de preços, e é importante conhecer a variedade disponível:
- Com exceção do East Stand Upper Wings, que é vendido a uma tarifa fixa, todas as outras áreas do estádio oferecem preços mais baixos para juniores e concessões, o que pode ajudar você a encontrar uma opção mais acessível se estiver indo com a família ou com pessoas elegíveis.
- O Leeds categoriza seus jogos de acordo com demanda e status, então os preços dos ingressos podem variar dependendo do adversário. Os preços abaixo são para jogos da Categoria A+, as partidas de mais alto nível que o clube disputa, embora isso deva ser confirmado no site oficial do clube para a temporada atual, já que os preços são revisados anualmente.
- Nível 1 — East Central Lower, East Stand Upper e West Stand: £52.00 adulto, £34.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto
- Nível 2 — East Stand Upper Wings: tarifa fixa de £45.00 (adulto, acima de 65 anos, júnior, jovem adulto)
- Nível 3 — North e South Stands: £45.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £21.00 júnior, £23.00 jovem adulto
- Nível 4 — Family Stand: £39.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £11.00 júnior, £23.00 jovem adulto
- Nível 5 — West Stand (torcedores visitantes): £30.00 adulto, £29.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto