Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Leeds Elland RoadGetty Images
Book Leeds United Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos do Leeds United para 2026/27: jogos, preços dos ingressos e mais

SHOPPING
Tickets
Leeds
Premier League

Garanta sua experiência de dia de jogo em Elland Road, incluindo onde comprar e os preços atuais dos ingressos

O Leeds United entra na temporada 2026/27 da Premier League com um ano completo de volta à elite no currículo, depois de Daniel Farke ter levado o clube a uma confortável 14ª colocação na última temporada, livre do risco de rebaixamento com três jogos de antecedência. Isso coroou uma campanha dramática, na qual o Leeds esteve na zona de rebaixamento após apenas duas rodadas antes de uma reação, construída em torno de uma mudança tática decisiva para a temporada em uma vitória sobre o Manchester City, transformar sua forma e até levá-lo a uma semifinal da FA Cup em Wembley.

Agora novamente estabelecido entre os nomes consolidados da Premier League, Farke e seu elenco terão como alvo mais progresso em Elland Road, com confrontos em casa contra Manchester United, Newcastle, Everton e Manchester City entre os destaques para os quais os torcedores vão querer ingressos.

Mas como você pode colocar as mãos em ingressos da Premier League para vê-los nesta temporada? Deixe a GOAL mostrar exatamente quais opções você tem para ver o Leeds jogar em Elland Road.

Reserve ingressos do Leeds UnitedCompre agora

Lista completa de jogos do Leeds United na Premier League 2026/27

O Leeds abre a temporada fora de casa contra o Nottingham Forest e a encerra fora de casa contra o Crystal Palace. Abaixo está a programação completa de 38 partidas, em casa e fora, para a temporada que vem.

Data e horárioJogoLocalIngressos
sáb., 22 de ago. de 2026, 15:00Nottingham Forest x Leeds UnitedThe City Ground (fora)Ingressos
dom., 30 de ago. de 2026, 14:00Leeds United x BrentfordElland Road (casa)Ingressos
sáb., 5 de set. de 2026, 15:00Brighton & Hove Albion x Leeds UnitedAmerican Express Stadium (fora)Ingressos
seg., 14 de set. de 2026, 20:00Leeds United x Newcastle UnitedElland Road (casa)Ingressos
sáb., 19 de set. de 2026, 15:00Leeds United x Crystal PalaceElland Road (casa)Ingressos
sáb., 10 de out. de 2026, 15:00Arsenal x Leeds UnitedEmirates Stadium (fora)Ingressos
sáb., 17 de out. de 2026, 15:00Leeds United x Manchester UnitedElland Road (casa)Ingressos
sáb., 24 de out. de 2026, 15:00Sunderland x Leeds UnitedStadium of Light (fora)Ingressos
sáb., 31 de out. de 2026, 16:00Bournemouth x Leeds UnitedVitality Stadium (fora)Ingressos
sáb., 7 de nov. de 2026, 15:00Leeds United x Tottenham HotspurElland Road (casa)Ingressos
sáb., 21 de nov. de 2026, 15:00Chelsea x Leeds UnitedStamford Bridge (fora)Ingressos
sáb., 28 de nov. de 2026, 15:00Leeds United x Coventry CityElland Road (casa)Ingressos
qua., 2 de dez. de 2026, 20:00Manchester City x Leeds UnitedEtihad Stadium (fora)Ingressos
sáb., 5 de dez. de 2026, 15:00Leeds United x Ipswich TownElland Road (casa)Ingressos
sáb., 12 de dez. de 2026, 15:00Liverpool x Leeds UnitedAnfield (fora)Ingressos
sáb., 19 de dez. de 2026, 15:00Leeds United x FulhamElland Road (casa)Ingressos
sáb., 26 de dez. de 2026, 15:00Aston Villa x Leeds UnitedVilla Park (fora)Ingressos
qua., 30 de dez. de 2026, 20:00Hull City x Leeds UnitedMKM Stadium (fora)Ingressos
sáb., 2 de jan. de 2027, 15:00Leeds United x EvertonElland Road (casa)Ingressos
qua., 6 de jan. de 2027, 20:00Leeds United x Manchester CityElland Road (casa)Ingressos
sáb., 16 de jan. de 2027, 15:00Tottenham Hotspur x Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (fora)Ingressos
sáb., 23 de jan. de 2027, 15:00Leeds United x ChelseaElland Road (casa)Ingressos
sáb., 30 de jan. de 2027, 15:00Coventry City x Leeds UnitedCoventry Building Society Arena (fora)Ingressos
sáb., 6 de fev. de 2027, 15:00Leeds United x BournemouthElland Road (casa)Ingressos
qua., 10 de fev. de 2027, 20:00Everton x Leeds UnitedHill Dickinson Stadium (fora)Ingressos
sáb., 20 de fev. de 2027, 15:00Leeds United x Aston VillaElland Road (casa)Ingressos
sáb., 27 de fev. de 2027, 15:00Fulham x Leeds UnitedCraven Cottage (fora)Ingressos
qua., 3 de mar. de 2027, 20:00Leeds United x Hull CityElland Road (casa)Ingressos
sáb., 13 de mar. de 2027, 15:00Leeds United x Brighton & Hove AlbionElland Road (casa)Ingressos
sáb., 20 de mar. de 2027, 16:00Newcastle United x Leeds UnitedSt James' Park (fora)Ingressos
sáb., 10 de abr. de 2027, 15:00Leeds United x Nottingham ForestElland Road (casa)Ingressos
sáb., 17 de abr. de 2027, 15:00Brentford x Leeds UnitedGtech Community Stadium (fora)Ingressos
sáb., 24 de abr. de 2027, 15:00Leeds United x LiverpoolElland Road (casa)Ingressos
sáb., 1 de maio de 2027, 15:00Ipswich Town x Leeds UnitedPortman Road (fora)Ingressos
sáb., 8 de maio de 2027, 15:00Leeds United x ArsenalElland Road (casa)Ingressos
sáb., 15 de maio de 2027, 15:00Manchester United x Leeds UnitedOld Trafford (fora)Ingressos
dom., 23 de maio de 2027, 15:00Leeds United x SunderlandElland Road (casa)Ingressos
dom., 30 de maio de 2027, 16:00Crystal Palace x Leeds UnitedSelhurst Park (fora)Ingressos

Um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, o retorno do Leeds à Premier League foi confirmado ainda em 2025, depois de o time de Farke conquistar o título da Championship com o recorde do clube de 100 pontos.

O próprio estádio já viveu sua cota de grandes resultados ao longo dos anos e, após uma temporada sólida de volta entre a elite, haverá grandes esperanças de que o time de Farke possa construir sobre as bases da última temporada.

Como comprar ingressos do Leeds para 2026/27?

Torcedores que esperam garantir um ingresso em Elland Road nesta temporada podem comprar seu lugar no portal oficial de ingressos do Leeds United. O site é o varejista oficial de primeira mão para ingressos dos jogos em casa do Leeds United nesta temporada.

Os clubes de futebol britânicos tendem a distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os membros do clube, que muitas vezes são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores, e por fim para o público no período de "venda geral". Você também pode olhar sites de revenda como StubHub e StubHub se estiver disposto a adquirir um ingresso de segunda mão, com ambos entre as opções mais conhecidas para torcedores que buscam uma compra de última hora, com opções a partir de £73.

Reserve ingressos do Leeds UnitedCompre agora

Quanto custam os ingressos do Leeds para 2026/27?

Há uma variedade de categorias e preços disponíveis para os ingressos do Leeds em dias de jogo em Elland Road, com valores de dois dígitos tanto para adultos quanto para concessões. Há vários níveis na estrutura de preços, e é importante conhecer a variedade disponível:

  • Com exceção do East Stand Upper Wings, que é vendido a uma tarifa fixa, todas as outras áreas do estádio oferecem preços mais baixos para juniores e concessões, o que pode ajudar você a encontrar uma opção mais acessível se estiver indo com a família ou com pessoas elegíveis.
  • O Leeds categoriza seus jogos de acordo com demanda e status, então os preços dos ingressos podem variar dependendo do adversário. Os preços abaixo são para jogos da Categoria A+, as partidas de mais alto nível que o clube disputa, embora isso deva ser confirmado no site oficial do clube para a temporada atual, já que os preços são revisados anualmente.
  • Nível 1 — East Central Lower, East Stand Upper e West Stand: £52.00 adulto, £34.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto
  • Nível 2 — East Stand Upper Wings: tarifa fixa de £45.00 (adulto, acima de 65 anos, júnior, jovem adulto)
  • Nível 3 — North e South Stands: £45.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £21.00 júnior, £23.00 jovem adulto
  • Nível 4 — Family Stand: £39.00 adulto, £31.00 acima de 65 anos, £11.00 júnior, £23.00 jovem adulto
  • Nível 5 — West Stand (torcedores visitantes): £30.00 adulto, £29.00 acima de 65 anos, £24.00 júnior, £26.00 jovem adulto

Reserve ingressos do Leeds UnitedCompre agora

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google