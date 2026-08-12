Como comprar ingressos do Leeds United para 2026/27: jogos, preços dos ingressos e mais

O Leeds United entra na temporada 2026/27 da Premier League com um ano completo de volta à elite no currículo, depois de Daniel Farke ter levado o clube a uma confortável 14ª colocação na última temporada, livre do risco de rebaixamento com três jogos de antecedência. Isso coroou uma campanha dramática, na qual o Leeds esteve na zona de rebaixamento após apenas duas rodadas antes de uma reação, construída em torno de uma mudança tática decisiva para a temporada em uma vitória sobre o Manchester City, transformar sua forma e até levá-lo a uma semifinal da FA Cup em Wembley.

Agora novamente estabelecido entre os nomes consolidados da Premier League, Farke e seu elenco terão como alvo mais progresso em Elland Road, com confrontos em casa contra Manchester United, Newcastle, Everton e Manchester City entre os destaques para os quais os torcedores vão querer ingressos.

Mas como você pode colocar as mãos em ingressos da Premier League para vê-los nesta temporada? Deixe a GOAL mostrar exatamente quais opções você tem para ver o Leeds jogar em Elland Road.

Lista completa de jogos do Leeds United na Premier League 2026/27

O Leeds abre a temporada fora de casa contra o Nottingham Forest e a encerra fora de casa contra o Crystal Palace. Abaixo está a programação completa de 38 partidas, em casa e fora, para a temporada que vem.

Data e horário Jogo Local Ingressos sáb., 22 de ago. de 2026, 15:00 Nottingham Forest x Leeds United The City Ground (fora) Ingressos dom., 30 de ago. de 2026, 14:00 Leeds United x Brentford Elland Road (casa) Ingressos sáb., 5 de set. de 2026, 15:00 Brighton & Hove Albion x Leeds United American Express Stadium (fora) Ingressos seg., 14 de set. de 2026, 20:00 Leeds United x Newcastle United Elland Road (casa) Ingressos sáb., 19 de set. de 2026, 15:00 Leeds United x Crystal Palace Elland Road (casa) Ingressos sáb., 10 de out. de 2026, 15:00 Arsenal x Leeds United Emirates Stadium (fora) Ingressos sáb., 17 de out. de 2026, 15:00 Leeds United x Manchester United Elland Road (casa) Ingressos sáb., 24 de out. de 2026, 15:00 Sunderland x Leeds United Stadium of Light (fora) Ingressos sáb., 31 de out. de 2026, 16:00 Bournemouth x Leeds United Vitality Stadium (fora) Ingressos sáb., 7 de nov. de 2026, 15:00 Leeds United x Tottenham Hotspur Elland Road (casa) Ingressos sáb., 21 de nov. de 2026, 15:00 Chelsea x Leeds United Stamford Bridge (fora) Ingressos sáb., 28 de nov. de 2026, 15:00 Leeds United x Coventry City Elland Road (casa) Ingressos qua., 2 de dez. de 2026, 20:00 Manchester City x Leeds United Etihad Stadium (fora) Ingressos sáb., 5 de dez. de 2026, 15:00 Leeds United x Ipswich Town Elland Road (casa) Ingressos sáb., 12 de dez. de 2026, 15:00 Liverpool x Leeds United Anfield (fora) Ingressos sáb., 19 de dez. de 2026, 15:00 Leeds United x Fulham Elland Road (casa) Ingressos sáb., 26 de dez. de 2026, 15:00 Aston Villa x Leeds United Villa Park (fora) Ingressos qua., 30 de dez. de 2026, 20:00 Hull City x Leeds United MKM Stadium (fora) Ingressos sáb., 2 de jan. de 2027, 15:00 Leeds United x Everton Elland Road (casa) Ingressos qua., 6 de jan. de 2027, 20:00 Leeds United x Manchester City Elland Road (casa) Ingressos sáb., 16 de jan. de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (fora) Ingressos sáb., 23 de jan. de 2027, 15:00 Leeds United x Chelsea Elland Road (casa) Ingressos sáb., 30 de jan. de 2027, 15:00 Coventry City x Leeds United Coventry Building Society Arena (fora) Ingressos sáb., 6 de fev. de 2027, 15:00 Leeds United x Bournemouth Elland Road (casa) Ingressos qua., 10 de fev. de 2027, 20:00 Everton x Leeds United Hill Dickinson Stadium (fora) Ingressos sáb., 20 de fev. de 2027, 15:00 Leeds United x Aston Villa Elland Road (casa) Ingressos sáb., 27 de fev. de 2027, 15:00 Fulham x Leeds United Craven Cottage (fora) Ingressos qua., 3 de mar. de 2027, 20:00 Leeds United x Hull City Elland Road (casa) Ingressos sáb., 13 de mar. de 2027, 15:00 Leeds United x Brighton & Hove Albion Elland Road (casa) Ingressos sáb., 20 de mar. de 2027, 16:00 Newcastle United x Leeds United St James' Park (fora) Ingressos sáb., 10 de abr. de 2027, 15:00 Leeds United x Nottingham Forest Elland Road (casa) Ingressos sáb., 17 de abr. de 2027, 15:00 Brentford x Leeds United Gtech Community Stadium (fora) Ingressos sáb., 24 de abr. de 2027, 15:00 Leeds United x Liverpool Elland Road (casa) Ingressos sáb., 1 de maio de 2027, 15:00 Ipswich Town x Leeds United Portman Road (fora) Ingressos sáb., 8 de maio de 2027, 15:00 Leeds United x Arsenal Elland Road (casa) Ingressos sáb., 15 de maio de 2027, 15:00 Manchester United x Leeds United Old Trafford (fora) Ingressos dom., 23 de maio de 2027, 15:00 Leeds United x Sunderland Elland Road (casa) Ingressos dom., 30 de maio de 2027, 16:00 Crystal Palace x Leeds United Selhurst Park (fora) Ingressos

Um dos clubes mais tradicionais do futebol inglês, o retorno do Leeds à Premier League foi confirmado ainda em 2025, depois de o time de Farke conquistar o título da Championship com o recorde do clube de 100 pontos.

O próprio estádio já viveu sua cota de grandes resultados ao longo dos anos e, após uma temporada sólida de volta entre a elite, haverá grandes esperanças de que o time de Farke possa construir sobre as bases da última temporada.

Como comprar ingressos do Leeds para 2026/27?

Torcedores que esperam garantir um ingresso em Elland Road nesta temporada podem comprar seu lugar no portal oficial de ingressos do Leeds United. O site é o varejista oficial de primeira mão para ingressos dos jogos em casa do Leeds United nesta temporada.

Os clubes de futebol britânicos tendem a distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro para os detentores de carnê de temporada, depois para os membros do clube, que muitas vezes são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores, e por fim para o público no período de "venda geral". Você também pode olhar sites de revenda como StubHub e StubHub se estiver disposto a adquirir um ingresso de segunda mão, com ambos entre as opções mais conhecidas para torcedores que buscam uma compra de última hora, com opções a partir de £73.

Quanto custam os ingressos do Leeds para 2026/27?

Há uma variedade de categorias e preços disponíveis para os ingressos do Leeds em dias de jogo em Elland Road, com valores de dois dígitos tanto para adultos quanto para concessões. Há vários níveis na estrutura de preços, e é importante conhecer a variedade disponível: