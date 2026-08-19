Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Craven Cottage Fulham FCGetty Images
Book Fulham tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos do Fulham para 2026/27: preços, jogos e mais

SHOPPING
Tickets
Fulham
Premier League

Tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos do Fulham nesta temporada antes da chegada da Premier League

Os ingressos do Fulham para 2026/27 já estão à venda para a quinta temporada consecutiva do clube na Premier League, e tudo começa em grande estilo: um clássico do oeste de Londres contra o Chelsea em Craven Cottage na segunda-feira, 24 de agosto. Esta é uma nova era às margens do Tâmisa, com Alvaro Arbeloa assumindo o comando após a saída de Marco Silva para o Benfica depois de cinco anos no cargo, e com reforços como Gonzalo Garcia e Shea Charles chegando para renovar o elenco.

Depois de duas campanhas seguidas terminando em 11º lugar, os torcedores vão lotar Craven Cottage para ver se Arbeloa consegue levar o Fulham para cima na tabela, com o Brighton visitando o estádio no Boxing Day e o Arsenal na sequência, em 30 de dezembro. A GOAL mostra onde comprar ingressos do Fulham, quanto eles custam e todos os jogos em casa nesta temporada.

Reserve ingressos do Fulham Compre agora

Próximos jogos do Fulham em Craven Cottage em 2026/27

Abaixo está a lista completa e confirmada dos jogos do Fulham em casa, em Craven Cottage, para a temporada 2026/27:

DataJogoCompetiçãoIngressos
Seg 24 de agoFulham x ChelseaPremier LeagueIngressos
Sáb 5 de setFulham x Crystal PalacePremier LeagueIngressos
Sáb 19 de setFulham x Manchester UnitedPremier LeagueIngressos
Sáb 17 de outFulham x Hull CityPremier LeagueIngressos
Sáb 7 de novFulham x Newcastle UnitedPremier LeagueIngressos
Sáb 28 de novFulham x BournemouthPremier LeagueIngressos
Sáb 12 de dezFulham x BrentfordPremier LeagueIngressos
Sáb 26 de dezFulham x Brighton & Hove AlbionPremier LeagueIngressos
Qua 30 de dezFulham x ArsenalPremier LeagueIngressos
Qua 6 de janFulham x Tottenham HotspurPremier LeagueIngressos
Sáb 23 de janFulham x Aston VillaPremier LeagueIngressos
Sáb 6 de fevFulham x Manchester CityPremier LeagueIngressos
Qua 10 de fevFulham x Nottingham ForestPremier LeagueIngressos
Sáb 27 de fevFulham x Leeds UnitedPremier LeagueIngressos
Sáb 20 de marFulham x LiverpoolPremier LeagueIngressos
Sáb 17 de abrFulham x SunderlandPremier LeagueIngressos
Sáb 1º de maiFulham x EvertonPremier LeagueIngressos
Sáb 8 de maiFulham x Ipswich TownPremier LeagueIngressos
Dom 23 de maiFulham x Coventry CityPremier LeagueIngressos

As datas são da divulgação oficial da tabela da Premier League, e os horários de início são confirmados algumas semanas antes de cada rodada, quando são definidas as escolhas da televisão, então sempre confira novamente antes de viajar. Datas de copas, incluindo um jogo em casa pela EFL Cup contra o AFC Wimbledon, serão adicionadas à medida que forem confirmadas.

Como comprar ingressos do Fulham para 2026/27?

A melhor forma de comprar ingressos do Fulham pelo valor de face é por meio do portal oficial de ingressos do clube, onde os lugares são disponibilizados em três etapas: primeiro para os season ticket holders, depois para os membros do clube classificados por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral, embora os maiores jogos raramente cheguem a esse estágio. Os season tickets garantem entrada para todos os jogos da liga em casa, além de prioridade para partidas de copa, mas estão esgotados para novos torcedores, e a lista de espera é a única forma de conseguir um.

Para todos os outros, o StubHub é a opção mais realista, com ingressos listados para todos os jogos do Fulham em casa, incluindo partidas exclusivas para membros e jogos esgotados, com preços de revenda a partir de cerca de 53 euros e toda compra coberta pela garantia FanProtect. Os ingressos para jogos fora de casa funcionam de forma semelhante: o clube os vende por ordem de chegada aos season ticket holders, e as plataformas de revenda ficam com o restante.

Para uma experiência premium no dia do jogo, os pacotes de hospitalidade podem ser reservados no site oficial do clube, indo dos Johnny Haynes e Thameside Superboxes, com bufês, bebidas incluídas e assentos na varanda, até o Chairman's Lounge, com serviço à mesa ao lado de lendas do clube, e a experiência pré-jogo com refeição no Fulham Palace, fora do estádio. As opções são limitadas e uma consulta não garante um lugar, então registre seu interesse cedo para os maiores jogos.

Reserve ingressos do Fulham Compre agora

Quanto custam os ingressos do Fulham para 2026/27?

O Fulham segue tendo um dos ingressos mais acessíveis da Premier League em Londres. Os preços de face para dias de jogo em Craven Cottage variam de acordo com a localização do assento, o adversário e o momento da temporada, e recentemente foram estruturados da seguinte forma:

CategoriaAdultoIdosoEstudanteJúnior
Hammersmith£35,00£30,00£30,00£15,00
Putney Home£35,00£30,00£30,00£15,00
Johnny Haynes E+F£50,00£45,00£45,00£25,00
Johnny Haynes Other£40,00£35,00£35,00£15,00

No mercado de revenda, os ingressos do Fulham foram anunciados a partir de cerca de 53 euros para jogos de menor demanda, com alta acentuada para o clássico contra o Chelsea, o Boxing Day contra o Brighton e as visitas de Arsenal, Liverpool e os dois clubes de Manchester. Compare tudo o que está disponível no momento na StubHub antes que os preços subam à medida que o dia do jogo se aproxima.

Reserve ingressos do Fulham Compre agora

Tudo o que você precisa saber sobre Craven Cottage

Craven Cottage é um dos estádios mais tradicionais do futebol inglês, casa do clube mais antigo de Londres na primeira divisão e famoso por sua localização à beira do rio Tâmisa, por sua histórica Johnny Haynes Stand e pela recém-reformada Riverside Stand, que modernizou o estádio sem perder seu charme de outro tempo. O Fulham nunca conquistou um grande título, terminando como vice na FA Cup de 1975 e na Liga Europa de 2010, então cada temporada em Craven Cottage carrega a esperança de finalmente acabar com essa espera.

Chegar ao estádio é mais fácil de transporte público, com o estacionamento bastante restrito nos arredores. Putney Bridge, Hammersmith e Fulham Broadway, no metrô de Londres, atendem o estádio, assim como Putney na National Rail e os ônibus de dia de jogo saindo de Kingston, Putney e Hammersmith. Se você quiser conhecer mais de perto além do dia do jogo, há visitas guiadas ao estádio em inglês, espanhol e português a partir de cerca de 22 libras, passando pelo túnel dos jogadores, vestiários, beira do campo e a famosa varanda do Cottage.

Com um clássico na abertura, uma nova era sob o comando de um técnico e visitas festivas de Brighton e Arsenal, Craven Cottage terá alta demanda durante toda a temporada. Garanta hoje seus ingressos do Fulham para 2026/27 na StubHubantes que os maiores jogos se esgotem.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google