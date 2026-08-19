Os ingressos do Fulham para 2026/27 já estão à venda para a quinta temporada consecutiva do clube na Premier League, e tudo começa em grande estilo: um clássico do oeste de Londres contra o Chelsea em Craven Cottage na segunda-feira, 24 de agosto. Esta é uma nova era às margens do Tâmisa, com Alvaro Arbeloa assumindo o comando após a saída de Marco Silva para o Benfica depois de cinco anos no cargo, e com reforços como Gonzalo Garcia e Shea Charles chegando para renovar o elenco.

Depois de duas campanhas seguidas terminando em 11º lugar, os torcedores vão lotar Craven Cottage para ver se Arbeloa consegue levar o Fulham para cima na tabela, com o Brighton visitando o estádio no Boxing Day e o Arsenal na sequência, em 30 de dezembro. A GOAL mostra onde comprar ingressos do Fulham, quanto eles custam e todos os jogos em casa nesta temporada.

Próximos jogos do Fulham em Craven Cottage em 2026/27

Abaixo está a lista completa e confirmada dos jogos do Fulham em casa, em Craven Cottage, para a temporada 2026/27:

Data Jogo Competição Ingressos Seg 24 de ago Fulham x Chelsea Premier League Ingressos Sáb 5 de set Fulham x Crystal Palace Premier League Ingressos Sáb 19 de set Fulham x Manchester United Premier League Ingressos Sáb 17 de out Fulham x Hull City Premier League Ingressos Sáb 7 de nov Fulham x Newcastle United Premier League Ingressos Sáb 28 de nov Fulham x Bournemouth Premier League Ingressos Sáb 12 de dez Fulham x Brentford Premier League Ingressos Sáb 26 de dez Fulham x Brighton & Hove Albion Premier League Ingressos Qua 30 de dez Fulham x Arsenal Premier League Ingressos Qua 6 de jan Fulham x Tottenham Hotspur Premier League Ingressos Sáb 23 de jan Fulham x Aston Villa Premier League Ingressos Sáb 6 de fev Fulham x Manchester City Premier League Ingressos Qua 10 de fev Fulham x Nottingham Forest Premier League Ingressos Sáb 27 de fev Fulham x Leeds United Premier League Ingressos Sáb 20 de mar Fulham x Liverpool Premier League Ingressos Sáb 17 de abr Fulham x Sunderland Premier League Ingressos Sáb 1º de mai Fulham x Everton Premier League Ingressos Sáb 8 de mai Fulham x Ipswich Town Premier League Ingressos Dom 23 de mai Fulham x Coventry City Premier League Ingressos

As datas são da divulgação oficial da tabela da Premier League, e os horários de início são confirmados algumas semanas antes de cada rodada, quando são definidas as escolhas da televisão, então sempre confira novamente antes de viajar. Datas de copas, incluindo um jogo em casa pela EFL Cup contra o AFC Wimbledon, serão adicionadas à medida que forem confirmadas.

Como comprar ingressos do Fulham para 2026/27?

A melhor forma de comprar ingressos do Fulham pelo valor de face é por meio do portal oficial de ingressos do clube, onde os lugares são disponibilizados em três etapas: primeiro para os season ticket holders, depois para os membros do clube classificados por pontos de fidelidade e, por fim, para o público em venda geral, embora os maiores jogos raramente cheguem a esse estágio. Os season tickets garantem entrada para todos os jogos da liga em casa, além de prioridade para partidas de copa, mas estão esgotados para novos torcedores, e a lista de espera é a única forma de conseguir um.

Para todos os outros, o StubHub é a opção mais realista, com ingressos listados para todos os jogos do Fulham em casa, incluindo partidas exclusivas para membros e jogos esgotados, com preços de revenda a partir de cerca de 53 euros e toda compra coberta pela garantia FanProtect. Os ingressos para jogos fora de casa funcionam de forma semelhante: o clube os vende por ordem de chegada aos season ticket holders, e as plataformas de revenda ficam com o restante.

Para uma experiência premium no dia do jogo, os pacotes de hospitalidade podem ser reservados no site oficial do clube, indo dos Johnny Haynes e Thameside Superboxes, com bufês, bebidas incluídas e assentos na varanda, até o Chairman's Lounge, com serviço à mesa ao lado de lendas do clube, e a experiência pré-jogo com refeição no Fulham Palace, fora do estádio. As opções são limitadas e uma consulta não garante um lugar, então registre seu interesse cedo para os maiores jogos.

Quanto custam os ingressos do Fulham para 2026/27?

O Fulham segue tendo um dos ingressos mais acessíveis da Premier League em Londres. Os preços de face para dias de jogo em Craven Cottage variam de acordo com a localização do assento, o adversário e o momento da temporada, e recentemente foram estruturados da seguinte forma:

Categoria Adulto Idoso Estudante Júnior Hammersmith £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Putney Home £35,00 £30,00 £30,00 £15,00 Johnny Haynes E+F £50,00 £45,00 £45,00 £25,00 Johnny Haynes Other £40,00 £35,00 £35,00 £15,00

No mercado de revenda, os ingressos do Fulham foram anunciados a partir de cerca de 53 euros para jogos de menor demanda, com alta acentuada para o clássico contra o Chelsea, o Boxing Day contra o Brighton e as visitas de Arsenal, Liverpool e os dois clubes de Manchester. Compare tudo o que está disponível no momento na StubHub antes que os preços subam à medida que o dia do jogo se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre Craven Cottage

Craven Cottage é um dos estádios mais tradicionais do futebol inglês, casa do clube mais antigo de Londres na primeira divisão e famoso por sua localização à beira do rio Tâmisa, por sua histórica Johnny Haynes Stand e pela recém-reformada Riverside Stand, que modernizou o estádio sem perder seu charme de outro tempo. O Fulham nunca conquistou um grande título, terminando como vice na FA Cup de 1975 e na Liga Europa de 2010, então cada temporada em Craven Cottage carrega a esperança de finalmente acabar com essa espera.

Chegar ao estádio é mais fácil de transporte público, com o estacionamento bastante restrito nos arredores. Putney Bridge, Hammersmith e Fulham Broadway, no metrô de Londres, atendem o estádio, assim como Putney na National Rail e os ônibus de dia de jogo saindo de Kingston, Putney e Hammersmith. Se você quiser conhecer mais de perto além do dia do jogo, há visitas guiadas ao estádio em inglês, espanhol e português a partir de cerca de 22 libras, passando pelo túnel dos jogadores, vestiários, beira do campo e a famosa varanda do Cottage.

Com um clássico na abertura, uma nova era sob o comando de um técnico e visitas festivas de Brighton e Arsenal, Craven Cottage terá alta demanda durante toda a temporada. Garanta hoje seus ingressos do Fulham para 2026/27 na StubHubantes que os maiores jogos se esgotem.