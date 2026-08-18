Os Clarets estão de volta à Championship e, se o histórico recente servir de referência, o Turf Moor está prestes a voltar a ser uma fortaleza. A última passagem do Burnley pela segunda divisão rendeu uma das campanhas mais dominantes da história das ligas inglesas, uma campanha invicta em casa e os melhores números defensivos já registrados, por isso o apetite pelo futebol de acesso em Lancashire segue mais forte do que nunca.
A tabela de 2026/27 tem muita coisa para empolgar. O West Ham visitou o time na rodada de abertura em um duelo entre pesos-pesados rebaixados, o Wolverhampton vai ao Turf Moor em outubro, e o clássico de East Lancashire contra o Blackburn Rovers chega em novembro. Some a isso um calendário lotado no período festivo e o caos habitual da Championship, e há poucos ingressos com melhor custo-benefício no futebol inglês.
Então, como você pode conseguir ingressos para ver o Burnley em ação nesta temporada? Deixe a GOAL mostrar quais são as suas opções para ver os Clarets ao vivo durante a campanha 2026/27.
Próximos jogos do Burnley em 2026/27
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|dom. 23 ago. 2026
|West Bromwich Albion x Burnley
|The Hawthorns, West Bromwich
|Ingressos
|sáb. 29 ago. 2026
|Norwich City x Burnley
|Carrow Road, Norwich
|Ingressos
|qua. 2 set. 2026
|Burnley x Middlesbrough
|Turf Moor, Burnley
|Ingressos
|qua. 9 set. 2026
|Wrexham x Burnley
|Racecourse Ground, Wrexham
|Ingressos
|sáb. 12 set. 2026
|Swansea City x Burnley
|Swansea.com Stadium, Swansea
|Ingressos
|sáb. 17 out. 2026
|Burnley x Wolverhampton Wanderers
|Turf Moor, Burnley
|Ingressos
|sáb. 24 out. 2026
|Lincoln City x Burnley
|LNER Stadium, Lincoln
|Ingressos
|sáb. 21 nov. 2026
|Burnley x Blackburn Rovers
|Turf Moor, Burnley
|Ingressos
|sáb. 19 dez. 2026
|Burnley x Stoke City
|Turf Moor, Burnley
|Ingressos
|sáb. 26 dez. 2026
|Burnley x Bolton Wanderers
|Turf Moor, Burnley
|Ingressos
|ter. 29 dez. 2026
|Burnley x Lincoln City
|Turf Moor, Burnley
|Ingressos
|sex. 1 jan. 2027
|Burnley x Sheffield United
|Turf Moor, Burnley
|Ingressos
|sáb. 6 fev. 2027
|Blackburn Rovers x Burnley
|Ewood Park, Blackburn
|Ingressos
Quanto custam os ingressos do Burnley em 2026/27?
O futebol da Championship oferece melhor custo-benefício do que a Premier League, e os ingressos avulsos para adultos no Turf Moor começam em cerca de £30 para jogos padrão, subindo de acordo com a localização do assento, o adversário e a data.
Os clássicos e os jogos de maior apelo ficam no topo da faixa de preços. O mesmo assento pode ter preços diferentes de um jogo para outro, e os confrontos de maior demanda costumam esgotar antes que a maioria dos torcedores tenha a chance de olhar. No StubHub, os preços são atualizados ao vivo conforme a demanda, então, para o clássico contra o Blackburn e os jogos do período festivo, os assentos mais baratos desaparecem primeiro e quem compra cedo tem a maior variedade de escolha.
Como conseguir carnês de temporada do Burnley?
Um carnê de temporada continua sendo a única forma garantida de estar no Turf Moor em todos os jogos em casa da campanha, com um assento reservado para toda a ação da liga.
O Burnley confirmou seus planos de carnês de temporada para 2026/27 em março de 2026, após consulta com o Fan Advisory Board e grupos de torcedores. Os preços em temporadas recentes da Championship começaram em cerca de £352 para adultos, £242 para maiores de 65 anos e chegaram a apenas £58 para menores de 12, com o clube já tendo congelado os preços anteriormente como forma de agradecimento aos torcedores.
A demanda é consistentemente alta, e a lista de espera para novos detentores de carnê de temporada foi encerrada cedo em campanhas anteriores. Para os torcedores que não conseguirem garantir um, ou que queiram assistir apenas a jogos selecionados, o StubHub oferece a flexibilidade de escolher partidas avulsas sem necessidade de associação.
História do Turf Moor
O Turf Moor é um estádio de futebol em Burnley, Lancashire, com capacidade para 21.944 pessoas. Ele é a casa do Burnley Football Club desde 1883, o que faz dele o segundo estádio em uso contínuo há mais tempo no futebol profissional inglês.
O estádio fica na Harry Potts Way, nomeada em homenagem ao técnico que conquistou o título da First Division de 1959-60 com o clube. O estádio é composto por quatro arquibancadas: Bob Lord Stand, Cricket Field Stand, North Stand e Jimmy McIlroy Stand. A configuração compacta e sua acústica dão ao Turf Moor uma das melhores atmosferas da divisão, particularmente em noites de clássico.