Como comprar ingressos do Brighton para 2026/27: preços, jogos e mais

Os ingressos do Brighton para 2026/27 já estão à venda para a 10ª temporada consecutiva do clube na Premier League, que começa no Amex Stadium contra o Aston Villa no domingo, 23 de agosto. E esta campanha vem com algo a mais: o futebol europeu está de volta ao sul da costa, com o Brighton recebendo o Tromso no playoff da Conference League da UEFA em 27 de agosto.

Fabian Hurzeler inicia sua terceira temporada no comando após mais uma campanha na metade de cima da tabela e, com visitas pela liga de Arsenal, Liverpool, Manchester City e Manchester United ainda por vir, além do dérbi da A23 contra o Crystal Palace em 18 de outubro, a demanda por lugares no Amex será maior do que a oferta na maioria das partidas. O GOAL mostra todas as opções de ingressos do Brighton para 2026/27, dos bilhetes mais baratos para jogos aos carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, além de onde comprá-los agora mesmo.

Próximos jogos do Brighton em 2026/27 no Amex Stadium

Abaixo está a lista completa confirmada de jogos do Brighton em casa no Amex Stadium para a temporada 2026/27:

Data Jogo Competição Ingressos dom. 23 de ago. Brighton x Aston Villa Premier League Ingressos qui. 27 de ago. Brighton x Tromso Playoff da Conference League da UEFA Ingressos sáb. 5 de set. Brighton x Leeds United Premier League Ingressos sáb. 19 de set. Brighton x Arsenal Premier League Ingressos dom. 18 de out. Brighton x Crystal Palace Premier League Ingressos sáb. 7 de nov. Brighton x Brentford Premier League Ingressos sáb. 28 de nov. Brighton x Newcastle United Premier League Ingressos sáb. 12 de dez. Brighton x Everton Premier League Ingressos sáb. 19 de dez. Brighton x Ipswich Town Premier League Ingressos sáb. 2 de jan. Brighton x Manchester United Premier League Ingressos qua. 6 de jan. Brighton x Bournemouth Premier League Ingressos sáb. 23 de jan. Brighton x Manchester City Premier League Ingressos sáb. 6 de fev. Brighton x Hull City Premier League Ingressos sáb. 20 de fev. Brighton x Tottenham Hotspur Premier League Ingressos qua. 3 de mar. Brighton x Fulham Premier League Ingressos sáb. 20 de mar. Brighton x Coventry City Premier League Ingressos sáb. 17 de abr. Brighton x Chelsea Premier League Ingressos sáb. 1º de maio Brighton x Nottingham Forest Premier League Ingressos sáb. 8 de maio Brighton x Sunderland Premier League Ingressos dom. 23 de maio Brighton x Liverpool Premier League Ingressos

Como comprar ingressos do Brighton para 2026/27?

A melhor forma de comprar ingressos do Brighton pelo preço de face é pelo portal oficial do clube em tickets.brightonandhovealbion.com, embora a maioria dos jogos exija associação MyAlbion+ e raramente chegue à venda geral. Para todos os demais, a rota mais realista é o StubHub, que lista ingressos para todos os jogos do Brighton em casa, incluindo partidas esgotadas, com toda compra coberta pela garantia FanProtect. Com noites europeias adicionadas ao calendário, verificar a revenda cedo é a melhor forma de garantir o jogo que você quer.

Os carnês de temporada são a única garantia de um lugar em todos os jogos em casa e agora variam de £630 a £1.100 após um aumento médio de 3,88%, mas, com 95% de renovações, muito poucos chegam à venda aberta, então registre seu interesse com o clube o quanto antes. Para uma experiência premium em dia de jogo, os pacotes de hospitalidade custam a partir de cerca de £222 para o Heineken Lounge, passando por experiências gastronômicas como The Goldstone e Bruno's Restaurant a partir de cerca de £282, até cerca de £5.220 por um Legends Box privativo, reservável pelo clube e pela Seat Unique.

Quanto custam os ingressos do Brighton para 2026/27?

O Brighton segue como um dos programas mais acessíveis da Premier League. Os ingressos pelo preço de face comprados diretamente com o clube variaram entre £33 e £78 para adultos nas últimas temporadas, com o mesmo assento tendo preços diferentes de jogo para jogo dependendo do adversário. Os lugares mais baratos ficam na North Stand, enquanto os mais caros estão na linha do meio-campo da West Stand, seguidos de perto pela linha do meio-campo da East Stand.

No mercado de revenda, ingressos para os primeiros jogos em casa foram listados a partir de cerca de €100, com as partidas do início da temporada contra Aston Villa e Leeds entre as formas mais baratas de ver o Brighton ao vivo. Os preços sobem para os maiores visitantes, então o dérbi contra o Crystal Palace e as visitas de Arsenal, Liverpool e dos dois clubes de Manchester terão um valor premium. Compare tudo o que está listado atualmente no StubHub antes que os preços subam com a aproximação do pontapé inicial.

Tudo o que você precisa saber sobre o Amex Stadium

O American Express Stadium, conhecido universalmente como Amex e oficialmente como Falmer Stadium, é a casa do Brighton desde sua inauguração em 2011. Localizado em Falmer, na divisa de Brighton and Hove, tem capacidade para 31.876 torcedores, e sua reputação como uma das experiências de dia de jogo mais acolhedoras e bem organizadas do futebol inglês é merecida, com entrada digital NFC sem contato e um ambiente familiar reconhecidamente receptivo.

A West Stand é uma estrutura de três níveis com capacidade para 13.654 torcedores, incluindo 14 camarotes de luxo; a East Stand e a Family Stand acomodam 11.833; a North Stand tem 2.688 lugares, com mais áreas de safe standing chegando nesta temporada; e os torcedores visitantes ocupam a South Stand, com 2.575 assentos. Além do futebol, o estádio recebeu jogos da Copa do Mundo de Rugby de 2015, da Euro Feminina da UEFA de 2022 e da Copa do Mundo Feminina de Rugby de 2025.

Chegar lá é simples: a estação ferroviária de Falmer fica diretamente ao lado do estádio, com a viagem de trem em dia de jogo incluída na maioria dos ingressos de estações de toda a região. Com Premier League e futebol europeu sob as luzes nesta temporada, raramente houve um momento melhor para visitar. Garanta hoje seus ingressos do Brighton para 2026/27 no StubHub antes que os maiores jogos se esgotem.