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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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Como comprar ingressos do Borussia Dortmund para 2026/27: próximos jogos, preços da Bundesliga, sorteios e mais

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Borussia Dortmund

Veja exatamente como você pode acompanhar o gigante alemão em ação nesta temporada, com ingressos já disponíveis.

A Bundesliga alemã continua sendo o padrão-ouro da cultura de torcedores, e em nenhum lugar essa atmosfera elétrica e arrebatadora é mais forte do que no Signal Iduna Park (Westfalenstadion), a casa icônica do Borussia Dortmund.

Com a maior capacidade da Alemanha, o estádio lota as arquibancadas em todos os jogos em casa, com mais de 81.000 fanáticos presentes. O clube foi coroado campeão da Alemanha oito vezes e terminou como vice-campeão da Bundesliga em quatro ocasiões na última década.

No inspirador “Muro Amarelo” (Die Gelbe Wand), garantir ingressos para um jogo do Dortmund é uma das mercadorias mais disputadas do mercado europeu de ingressos. A GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para os degraus da Südtribüne.

Ingressos para o Borussia DortmundReserve agora

Próximos ingressos e jogos do Borussia Dortmund em 2026/27

Data e horário de inícioJogoCompetiçãoIngressos
sáb., 29 de ago., 17h30Borussia Dortmund x Hamburger SVBundesligaIngressos
ter., 1º de set., 19h45Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club x Borussia DortmundDFB-PokalIngressos
sáb., 5 de set., 14h30TSG 1899 Hoffenheim x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 12 de set., 14h30Borussia Dortmund x SC Paderborn 07BundesligaIngressos
sáb., 19 de set., 17h30VfB Stuttgart x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 10 de out., 14h30Borussia Dortmund x SV Werder BremenBundesligaIngressos
sáb., 17 de out., 14h301. FC Union Berlin x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 24 de out., 14h30Borussia Dortmund x Eintracht FrankfurtBundesligaIngressos
sáb., 31 de out., 17h30FC Bayern Munich x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 7 de nov., 14h30Borussia Dortmund x SV ElversbergBundesligaIngressos
sáb., 21 de nov., 14h30Borussia Mönchengladbach x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 28 de nov., 14h30Borussia Dortmund x Bayer 04 LeverkusenBundesligaIngressos
sáb., 5 de dez., 14h30FC Schalke 04 x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 12 de dez., 14h30Borussia Dortmund x FC AugsburgBundesligaIngressos
sáb., 19 de dez., 14h30RB Leipzig x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 9 de jan., 14h30Borussia Dortmund x 1. FSV Mainz 05BundesligaIngressos
qua., 13 de jan., 19h301. FC Köln x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 16 de jan., 14h30Borussia Dortmund x SC FreiburgBundesligaIngressos
sáb., 23 de jan., 14h30Hamburger SV x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 30 de jan., 14h30Borussia Dortmund x TSG 1899 HoffenheimBundesligaIngressos
sáb., 6 de fev., 14h30SC Paderborn 07 x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 13 de fev., 14h30Borussia Dortmund x VfB StuttgartBundesligaIngressos
sáb., 20 de fev., 14h30SV Werder Bremen x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 27 de fev., 14h30Borussia Dortmund x 1. FC Union BerlinBundesligaIngressos
qua., 3 de mar., 19h30Eintracht Frankfurt x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 6 de mar., 17h30Borussia Dortmund x FC Bayern MunichBundesligaIngressos
sáb., 13 de mar., 14h30SV Elversberg x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 20 de mar., 14h30Borussia Dortmund x Borussia MönchengladbachBundesligaIngressos
sáb., 3 de abr., 14h30Bayer 04 Leverkusen x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 10 de abr., 14h30Borussia Dortmund x FC Schalke 04BundesligaIngressos
sáb., 17 de abr., 14h30FC Augsburg x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 24 de abr., 14h30Borussia Dortmund x RB LeipzigBundesligaIngressos
sáb., 8 de mai., 14h301. FSV Mainz 05 x Borussia DortmundBundesligaIngressos
sáb., 15 de mai., 14h30Borussia Dortmund x 1. FC KölnBundesligaIngressos
sáb., 22 de mai., 14h30SC Freiburg x Borussia DortmundBundesligaIngressos

Como comprar ingressos do Borussia Dortmund para 2026/27

O BVB limita seus carnês de temporada a 55.000, deixando cerca de 26.000 assentos disponíveis por partida. Com associações oficiais do clube na casa das centenas de milhares, os jogos rotineiramente se esgotam pelos canais oficiais em questão de minutos após a liberação.

Em comparação com outras grandes ligas, como a Premier League ou La Liga, os ingressos para jogos da Bundesliga costumam ser mais acessíveis, o que torna mais fácil para você assistir ao vivo ao futebol de alto nível.

Veja como garantir ingressos para o Borussia Dortmund:

  • Entrada geral oficial: pelo portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund. Você precisará criar uma conta no clube. Tornar-se sócio oficial do clube oferece uma janela de prioridade crucial antes da venda geral.
  • Hospitalidade oficial: pacotes premium disponibilizados pelo clube, que normalmente permanecem disponíveis por um pouco mais de tempo do que os assentos padrão, mas têm um custo mais alto.
  • Revendedores do mercado secundário: para viajantes internacionais ou torcedores que perderam a venda oficial, esta costuma ser a maneira mais confiável de garantir um lugar, com a transferência dos ingressos para a sua carteira digital. Certifique-se de verificar os termos e condições da plataforma de ingressos na qual você está reservando.

As liberações de ingressos no site do clube geralmente acontecem de 4 a 6 semanas antes do dia do jogo. Ficar atento ao cronograma de lançamento é fundamental se você quiser pagar o valor de face.

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Quanto custam os ingressos do Borussia Dortmund para 2025/26?

Para a campanha 2026/27, se você conseguir o raro feito de comprar diretamente do clube jogo a jogo, os preços de face para adultos variam de €19 a €80. 

O Dortmund opera uma estrutura de preços em níveis com base na localização no estádio, com os ingressos mais baratos encontrados nos cantos superiores e nos setores em pé.

Nos agregadores secundários de revenda, os ingressos de entrada padrão atualmente começam em cerca de €35 para cima.

Os valores de mercado flutuam fortemente com base no adversário (precificação secundária dinâmica). Confrontos de maior destaque, especialmente o Der Klassiker contra o Bayern Munich ou um duelo de mata-mata de peso da Champions League, terão prêmios de primeira linha, com os preços no mercado secundário subindo significativamente para refletir o enorme volume da demanda internacional. 

Como a maioria dos times da Bundesliga, o BVB também oferece faixas de desconto para jovens e idosos, embora estas sejam fortemente restritas no mercado secundário.

História do Signal Iduna Park

O Signal Iduna Park (Westfalenstadion) é um estádio de futebol em Dortmund, na Alemanha. É o maior estádio da Alemanha e é a casa do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974. 

Para jogos do BVB, a capacidade é de 81.365 com setores sentados e em pé, enquanto para jogos internacionais, apenas com assentos, é de 65.829. A Sudtribune (arquibancada sul), com capacidade para 24.454 pessoas, é a maior arquibancada para torcedores em pé do futebol europeu. Famosa pela atmosfera intensa que cria, a arquibancada sul recebeu o apelido de Die Gelbe Wand, que significa “O Muro Amarelo”.

Além dos jogos do Dortmund, o Signal Iduna Park recebeu partidas em duas Copas do Mundo da FIFA anteriores (1974 e 2006) e em uma Eurocopa da UEFA (Euro 2024), sediou a final da Copa da UEFA de 2001, além de vários amistosos nacionais e jogos de qualificação para torneios mundiais e europeus.

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