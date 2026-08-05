Como comprar ingressos do Borussia Dortmund para 2026/27: próximos jogos, preços da Bundesliga, sorteios e mais

A Bundesliga alemã continua sendo o padrão-ouro da cultura de torcedores, e em nenhum lugar essa atmosfera elétrica e arrebatadora é mais forte do que no Signal Iduna Park (Westfalenstadion), a casa icônica do Borussia Dortmund.

Com a maior capacidade da Alemanha, o estádio lota as arquibancadas em todos os jogos em casa, com mais de 81.000 fanáticos presentes. O clube foi coroado campeão da Alemanha oito vezes e terminou como vice-campeão da Bundesliga em quatro ocasiões na última década.

No inspirador “Muro Amarelo” (Die Gelbe Wand), garantir ingressos para um jogo do Dortmund é uma das mercadorias mais disputadas do mercado europeu de ingressos. A GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para os degraus da Südtribüne.

Próximos ingressos e jogos do Borussia Dortmund em 2026/27

Data e horário de início Jogo Competição Ingressos sáb., 29 de ago., 17h30 Borussia Dortmund x Hamburger SV Bundesliga Ingressos ter., 1º de set., 19h45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club x Borussia Dortmund DFB-Pokal Ingressos sáb., 5 de set., 14h30 TSG 1899 Hoffenheim x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 12 de set., 14h30 Borussia Dortmund x SC Paderborn 07 Bundesliga Ingressos sáb., 19 de set., 17h30 VfB Stuttgart x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 10 de out., 14h30 Borussia Dortmund x SV Werder Bremen Bundesliga Ingressos sáb., 17 de out., 14h30 1. FC Union Berlin x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 24 de out., 14h30 Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt Bundesliga Ingressos sáb., 31 de out., 17h30 FC Bayern Munich x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 7 de nov., 14h30 Borussia Dortmund x SV Elversberg Bundesliga Ingressos sáb., 21 de nov., 14h30 Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 28 de nov., 14h30 Borussia Dortmund x Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Ingressos sáb., 5 de dez., 14h30 FC Schalke 04 x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 12 de dez., 14h30 Borussia Dortmund x FC Augsburg Bundesliga Ingressos sáb., 19 de dez., 14h30 RB Leipzig x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 9 de jan., 14h30 Borussia Dortmund x 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Ingressos qua., 13 de jan., 19h30 1. FC Köln x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 16 de jan., 14h30 Borussia Dortmund x SC Freiburg Bundesliga Ingressos sáb., 23 de jan., 14h30 Hamburger SV x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 30 de jan., 14h30 Borussia Dortmund x TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Ingressos sáb., 6 de fev., 14h30 SC Paderborn 07 x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 13 de fev., 14h30 Borussia Dortmund x VfB Stuttgart Bundesliga Ingressos sáb., 20 de fev., 14h30 SV Werder Bremen x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 27 de fev., 14h30 Borussia Dortmund x 1. FC Union Berlin Bundesliga Ingressos qua., 3 de mar., 19h30 Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 6 de mar., 17h30 Borussia Dortmund x FC Bayern Munich Bundesliga Ingressos sáb., 13 de mar., 14h30 SV Elversberg x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 20 de mar., 14h30 Borussia Dortmund x Borussia Mönchengladbach Bundesliga Ingressos sáb., 3 de abr., 14h30 Bayer 04 Leverkusen x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 10 de abr., 14h30 Borussia Dortmund x FC Schalke 04 Bundesliga Ingressos sáb., 17 de abr., 14h30 FC Augsburg x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 24 de abr., 14h30 Borussia Dortmund x RB Leipzig Bundesliga Ingressos sáb., 8 de mai., 14h30 1. FSV Mainz 05 x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos sáb., 15 de mai., 14h30 Borussia Dortmund x 1. FC Köln Bundesliga Ingressos sáb., 22 de mai., 14h30 SC Freiburg x Borussia Dortmund Bundesliga Ingressos

Como comprar ingressos do Borussia Dortmund para 2026/27

O BVB limita seus carnês de temporada a 55.000, deixando cerca de 26.000 assentos disponíveis por partida. Com associações oficiais do clube na casa das centenas de milhares, os jogos rotineiramente se esgotam pelos canais oficiais em questão de minutos após a liberação.

Em comparação com outras grandes ligas, como a Premier League ou La Liga, os ingressos para jogos da Bundesliga costumam ser mais acessíveis, o que torna mais fácil para você assistir ao vivo ao futebol de alto nível.

Veja como garantir ingressos para o Borussia Dortmund:

Entrada geral oficial: pelo portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund. Você precisará criar uma conta no clube. Tornar-se sócio oficial do clube oferece uma janela de prioridade crucial antes da venda geral.

Hospitalidade oficial: pacotes premium disponibilizados pelo clube, que normalmente permanecem disponíveis por um pouco mais de tempo do que os assentos padrão, mas têm um custo mais alto.

pacotes premium disponibilizados pelo clube, que normalmente permanecem disponíveis por um pouco mais de tempo do que os assentos padrão, mas têm um custo mais alto. Revendedores do mercado secundário: para viajantes internacionais ou torcedores que perderam a venda oficial, esta costuma ser a maneira mais confiável de garantir um lugar, com a transferência dos ingressos para a sua carteira digital. Certifique-se de verificar os termos e condições da plataforma de ingressos na qual você está reservando.

As liberações de ingressos no site do clube geralmente acontecem de 4 a 6 semanas antes do dia do jogo. Ficar atento ao cronograma de lançamento é fundamental se você quiser pagar o valor de face.

Quanto custam os ingressos do Borussia Dortmund para 2025/26?

Para a campanha 2026/27, se você conseguir o raro feito de comprar diretamente do clube jogo a jogo, os preços de face para adultos variam de €19 a €80.

O Dortmund opera uma estrutura de preços em níveis com base na localização no estádio, com os ingressos mais baratos encontrados nos cantos superiores e nos setores em pé.

Nos agregadores secundários de revenda, os ingressos de entrada padrão atualmente começam em cerca de €35 para cima.

Os valores de mercado flutuam fortemente com base no adversário (precificação secundária dinâmica). Confrontos de maior destaque, especialmente o Der Klassiker contra o Bayern Munich ou um duelo de mata-mata de peso da Champions League, terão prêmios de primeira linha, com os preços no mercado secundário subindo significativamente para refletir o enorme volume da demanda internacional.

Como a maioria dos times da Bundesliga, o BVB também oferece faixas de desconto para jovens e idosos, embora estas sejam fortemente restritas no mercado secundário.

História do Signal Iduna Park

O Signal Iduna Park (Westfalenstadion) é um estádio de futebol em Dortmund, na Alemanha. É o maior estádio da Alemanha e é a casa do Borussia Dortmund desde sua inauguração, em 1974.

Para jogos do BVB, a capacidade é de 81.365 com setores sentados e em pé, enquanto para jogos internacionais, apenas com assentos, é de 65.829. A Sudtribune (arquibancada sul), com capacidade para 24.454 pessoas, é a maior arquibancada para torcedores em pé do futebol europeu. Famosa pela atmosfera intensa que cria, a arquibancada sul recebeu o apelido de Die Gelbe Wand, que significa “O Muro Amarelo”.

Além dos jogos do Dortmund, o Signal Iduna Park recebeu partidas em duas Copas do Mundo da FIFA anteriores (1974 e 2006) e em uma Eurocopa da UEFA (Euro 2024), sediou a final da Copa da UEFA de 2001, além de vários amistosos nacionais e jogos de qualificação para torneios mundiais e europeus.