Todo entusiasta do futebol sonha em estar no Spotify Camp Nou para ver Lamine Yamal fazer uma arrancada impressionante pela ponta, ver Raphinha rasgar as defesas adversárias ou assistir Pedri enfiar um passe impossível no fundo da agulha.

À medida que o FC Barcelona dá sequência à sua campanha em alto ritmo sob o comando de Hansi Flick, garantir lugares para ver o Barcelona ao vivo na Catalunha segue sendo uma das experiências mais cobiçadas do esporte europeu.

Deixe o GOAL mostrar onde encontrar ingressos para o Barcelona e quanto eles vão custar.

Próximos jogos do Barcelona em 2026/27

Data e horário do pontapé inicial Jogo Competição Ingressos dom. 16 de ago., 20h00 FC Barcelona x Athletic Club La Liga Ingressos dom. 23 de ago., 19h00 Elche CF x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 30 de ago., 19h00 FC Barcelona x Rayo Vallecano La Liga Ingressos dom. 6 de set., 20h00 Valencia CF x FC Barcelona La Liga Ingressos qua. 16 de set., 20h00 FC Barcelona x Real Racing Club La Liga Ingressos dom. 20 de set., 20h00 Sevilla FC x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 27 de set., 19h00 FC Barcelona x Real Sociedad La Liga Ingressos dom. 4 de out., 19h00 RC Celta Vigo x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 18 de out., 19h00 FC Barcelona x RCD Mallorca La Liga Ingressos dom. 25 de out., 19h00 FC Barcelona x Real Madrid La Liga Ingressos dom. 1º de nov., 19h00 CA Osasuna x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 8 de nov., 20h00 Atlético Madrid x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 22 de nov., 19h00 FC Barcelona x Villarreal CF La Liga Ingressos dom. 29 de nov., 19h00 Real Betis x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 6 de dez., 19h00 FC Barcelona x Girona FC La Liga Ingressos dom. 13 de dez., 19h00 Deportivo Alavés x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 20 de dez., 19h00 FC Barcelona x UD Las Palmas La Liga Ingressos dom. 3 de jan., 19h00 RCD Espanyol x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 10 de jan., 19h00 FC Barcelona x Getafe CF La Liga Ingressos dom. 17 de jan., 19h00 Athletic Club x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 24 de jan., 19h00 FC Barcelona x Elche CF La Liga Ingressos dom. 31 de jan., 19h00 Rayo Vallecano x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 7 de fev., 20h00 FC Barcelona x Atlético Madrid La Liga Ingressos dom. 14 de fev., 19h00 Real Sociedad x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 21 de fev., 19h00 FC Barcelona x Sevilla FC La Liga Ingressos dom. 28 de fev., 19h00 Villarreal CF x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 7 de mar., 19h00 FC Barcelona x RC Celta Vigo La Liga Ingressos dom. 14 de mar., 19h00 RCD Mallorca x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 21 de mar., 19h00 FC Barcelona x CA Osasuna La Liga Ingressos dom. 4 de abr., 20h00 Girona FC x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 11 de abr., 20h00 FC Barcelona x Real Betis La Liga Ingressos dom. 18 de abr., 20h00 FC Barcelona x RCD Espanyol La Liga Ingressos qua. 21 de abr., 20h00 UD Las Palmas x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 2 de mai., 20h00 FC Barcelona x Deportivo Alavés La Liga Ingressos dom. 9 de mai., 20h00 Real Madrid x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 16 de mai., 20h00 FC Barcelona x Valencia CF La Liga Ingressos dom. 23 de mai., 20h00 Real Racing Club x FC Barcelona La Liga Ingressos dom. 30 de mai., 20h00 Getafe CF x FC Barcelona La Liga Ingressos

Como comprar ingressos para o Barcelona?

Navegar pelos lançamentos de ingressos do FC Barcelona exige entender o modelo de alocação em camadas do clube:

Prioridade para sócios do clube: Os sócios oficiais do clube recebem acesso prioritário para comprar ingressos avulsos antes de as vendas serem abertas ao público em geral.

Os sócios oficiais do clube recebem acesso prioritário para comprar ingressos avulsos antes de as vendas serem abertas ao público em geral. Membros Premium Culés: Os titulares da filiação oficial de torcedor têm uma segunda janela de prioridade, normalmente de 5 a 7 dias antes do pontapé inicial. Inscrever-se nesse programa é altamente recomendável para torcedores que não residem no local e buscam ingressos pelo valor de face.

Os titulares da filiação oficial de torcedor têm uma segunda janela de prioridade, normalmente de 5 a 7 dias antes do pontapé inicial. Inscrever-se nesse programa é altamente recomendável para torcedores que não residem no local e buscam ingressos pelo valor de face. Vendas para o público em geral: Os lugares restantes de entrada geral são disponibilizados online no portal oficial de ingressos do FC Barcelona cerca de 3 a 5 dias antes do dia do jogo. Como os detentores de carnê de temporada podem devolver seus lugares ao sistema por meio do programa Seient Lliure, ingressos extras costumam aparecer em pequenos lotes até o próprio dia da partida.

Os lugares restantes de entrada geral são disponibilizados online no portal oficial de ingressos do FC Barcelona cerca de 3 a 5 dias antes do dia do jogo. Como os detentores de carnê de temporada podem devolver seus lugares ao sistema por meio do programa Seient Lliure, ingressos extras costumam aparecer em pequenos lotes até o próprio dia da partida. Mercados secundários: Para jogos de alta procura, como El Clásico, confrontos mata-mata europeus ou dérbis contra o Espanyol, as vendas oficiais se esgotam em minutos. Plataformas verificadas de revenda, como a StubHub, oferecem transferências garantidas de ingressos móveis para torcedores que viajam do exterior e precisam confirmar seus lugares com bastante antecedência.

Quanto custam os ingressos do Barcelona?

Para quem deseja comprar ingressos do Barcelona no Camp Nou jogo a jogo, os preços para adultos variam de €50 a €120 quando a compra é feita diretamente com o clube. O valor oscila dependendo de quem é o adversário e de onde você vai se sentar no estádio.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites secundários de revenda, como a StubHub.

Como a maioria dos times da La Liga, o Barcelona oferece preços em categorias, com base em faixas etárias, incluindo adulto, júnior e sênior, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com vistas premium normalmente tendo o custo mais alto. Há também, claro, confrontos de destaque contra adversários de peso, como El Clasico (Barcelona x Real Madrid), que entram na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

História do Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 como substituto do antigo estádio Les Corts, que havia ficado pequeno demais para a crescente base de torcedores do FC Barcelona. Na época, ele se tornou o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou também sediou shows de grandes artistas, como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua recente reforma, a capacidade de assentos deve subir para 105.000, o que mais uma vez fará dele o maior estádio da Europa em termos de capacidade de assentos e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.