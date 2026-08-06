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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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Como comprar ingressos do Barcelona para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, La Liga e mais

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Não perca a chance de ver o Barcelona ao vivo nesta temporada, com todos os lugares para comprar ingressos

Todo entusiasta do futebol sonha em estar no Spotify Camp Nou para ver Lamine Yamal fazer uma arrancada impressionante pela ponta, ver Raphinha rasgar as defesas adversárias ou assistir Pedri enfiar um passe impossível no fundo da agulha.

À medida que o FC Barcelona dá sequência à sua campanha em alto ritmo sob o comando de Hansi Flick, garantir lugares para ver o Barcelona ao vivo na Catalunha segue sendo uma das experiências mais cobiçadas do esporte europeu.

Deixe o GOAL mostrar onde encontrar ingressos para o Barcelona e quanto eles vão custar.

Ingressos do FC BarcelonaReserve agora

Próximos jogos do Barcelona em 2026/27

Data e horário do pontapé inicialJogoCompetiçãoIngressos
dom. 16 de ago., 20h00FC Barcelona x Athletic ClubLa LigaIngressos
dom. 23 de ago., 19h00Elche CF x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 30 de ago., 19h00FC Barcelona x Rayo VallecanoLa LigaIngressos
dom. 6 de set., 20h00Valencia CF x FC BarcelonaLa LigaIngressos
qua. 16 de set., 20h00FC Barcelona x Real Racing ClubLa LigaIngressos
dom. 20 de set., 20h00Sevilla FC x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 27 de set., 19h00FC Barcelona x Real SociedadLa LigaIngressos
dom. 4 de out., 19h00RC Celta Vigo x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 18 de out., 19h00FC Barcelona x RCD MallorcaLa LigaIngressos
dom. 25 de out., 19h00FC Barcelona x Real MadridLa LigaIngressos
dom. 1º de nov., 19h00CA Osasuna x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 8 de nov., 20h00Atlético Madrid x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 22 de nov., 19h00FC Barcelona x Villarreal CFLa LigaIngressos
dom. 29 de nov., 19h00Real Betis x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 6 de dez., 19h00FC Barcelona x Girona FCLa LigaIngressos
dom. 13 de dez., 19h00Deportivo Alavés x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 20 de dez., 19h00FC Barcelona x UD Las PalmasLa LigaIngressos
dom. 3 de jan., 19h00RCD Espanyol x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 10 de jan., 19h00FC Barcelona x Getafe CFLa LigaIngressos
dom. 17 de jan., 19h00Athletic Club x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 24 de jan., 19h00FC Barcelona x Elche CFLa LigaIngressos
dom. 31 de jan., 19h00Rayo Vallecano x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 7 de fev., 20h00FC Barcelona x Atlético MadridLa LigaIngressos
dom. 14 de fev., 19h00Real Sociedad x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 21 de fev., 19h00FC Barcelona x Sevilla FCLa LigaIngressos
dom. 28 de fev., 19h00Villarreal CF x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 7 de mar., 19h00FC Barcelona x RC Celta VigoLa LigaIngressos
dom. 14 de mar., 19h00RCD Mallorca x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 21 de mar., 19h00FC Barcelona x CA OsasunaLa LigaIngressos
dom. 4 de abr., 20h00Girona FC x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 11 de abr., 20h00FC Barcelona x Real BetisLa LigaIngressos
dom. 18 de abr., 20h00FC Barcelona x RCD EspanyolLa LigaIngressos
qua. 21 de abr., 20h00UD Las Palmas x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 2 de mai., 20h00FC Barcelona x Deportivo AlavésLa LigaIngressos
dom. 9 de mai., 20h00Real Madrid x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 16 de mai., 20h00FC Barcelona x Valencia CFLa LigaIngressos
dom. 23 de mai., 20h00Real Racing Club x FC BarcelonaLa LigaIngressos
dom. 30 de mai., 20h00Getafe CF x FC BarcelonaLa LigaIngressos

Como comprar ingressos para o Barcelona?

Navegar pelos lançamentos de ingressos do FC Barcelona exige entender o modelo de alocação em camadas do clube:

Amistosos de clubes
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Barcelona crest
Barcelona
BAR
  • Prioridade para sócios do clube: Os sócios oficiais do clube recebem acesso prioritário para comprar ingressos avulsos antes de as vendas serem abertas ao público em geral.
  • Membros Premium Culés: Os titulares da filiação oficial de torcedor têm uma segunda janela de prioridade, normalmente de 5 a 7 dias antes do pontapé inicial. Inscrever-se nesse programa é altamente recomendável para torcedores que não residem no local e buscam ingressos pelo valor de face.
  • Vendas para o público em geral: Os lugares restantes de entrada geral são disponibilizados online no portal oficial de ingressos do FC Barcelona cerca de 3 a 5 dias antes do dia do jogo. Como os detentores de carnê de temporada podem devolver seus lugares ao sistema por meio do programa Seient Lliure, ingressos extras costumam aparecer em pequenos lotes até o próprio dia da partida.
  • Mercados secundários: Para jogos de alta procura, como El Clásico, confrontos mata-mata europeus ou dérbis contra o Espanyol, as vendas oficiais se esgotam em minutos. Plataformas verificadas de revenda, como a StubHub, oferecem transferências garantidas de ingressos móveis para torcedores que viajam do exterior e precisam confirmar seus lugares com bastante antecedência.

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Quanto custam os ingressos do Barcelona?

Para quem deseja comprar ingressos do Barcelona no Camp Nou jogo a jogo, os preços para adultos variam de €50 a €120 quando a compra é feita diretamente com o clube. O valor oscila dependendo de quem é o adversário e de onde você vai se sentar no estádio.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços. Ingressos em sites secundários de revenda, como a StubHub.

Como a maioria dos times da La Liga, o Barcelona oferece preços em categorias, com base em faixas etárias, incluindo adulto, júnior e sênior, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com vistas premium normalmente tendo o custo mais alto. Há também, claro, confrontos de destaque contra adversários de peso, como El Clasico (Barcelona x Real Madrid), que entram na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

História do Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 como substituto do antigo estádio Les Corts, que havia ficado pequeno demais para a crescente base de torcedores do FC Barcelona. Na época, ele se tornou o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou também sediou shows de grandes artistas, como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua recente reforma, a capacidade de assentos deve subir para 105.000, o que mais uma vez fará dele o maior estádio da Europa em termos de capacidade de assentos e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.

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