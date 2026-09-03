Como comprar ingressos do Atlético de Madrid para 2026/27: datas de La Liga, preços dos ingressos e mais

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Quando o Atletico Madrid joga?

Data e hora Partida Local Ingressos quarta-feira, 19 de agosto de 2026, 21:00 CET (confirmado) Atletico Madrid x Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos domingo, 23 de agosto de 2026, 17:00 CET (confirmado) Atlético Madrid x Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 15 a 16 de setembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 19 a 20 de setembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 24 a 25 de outubro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 7 a 8 de novembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atletico Madrid x FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 5 a 6 de dezembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atletico Madrid x Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 12 a 13 de dezembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 9 a 10 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Real Racing Club (Partida final da primeira metade da temporada) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 16 a 17 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 30 a 31 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 20 a 21 de fevereiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 6 a 7 de março de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 20 a 21 de março de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 10 a 11 de abril de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 17 a 18 de abril de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 1 a 2 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 15 a 16 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético Madrid x Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos 22 a 23 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atletico Madrid x Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ingressos

Onde comprar ingressos do Atletico Madrid?

O caminho mais direto para comprar ingressos do Atletico Madrid é pelo portal oficial do clube, onde os sócios têm uma janela de pré-venda prioritária antes de a venda geral ser aberta ao público. O programa de associação Socios do Atletico é mais acessível do que o de alguns de seus rivais da LaLiga, e aderir pode garantir descontos e acesso antecipado a assentos para os maiores jogos.

Dito isso, a venda geral oficial para jogos de alta demanda, como o derby de Madri, a visita do Barcelona ou qualquer mata-mata da Champions League, tende a andar extremamente rápido e, com bem mais de 150 mil membros do clube disputando um estádio com capacidade para pouco mais de 70 mil pessoas, muitos torcedores ficam sem ingressos pelos canais oficiais.

É aí que entra o mercado de revenda. StubHub é uma das formas mais simples de garantir um lugar no Riyadh Air Metropolitano, com ingressos disponíveis em todas as faixas de preço e em todos os setores do estádio.

Quanto custam os ingressos do Atletico Madrid?

Os preços dos ingressos no Riyadh Air Metropolitano variam muito dependendo do adversário e do setor do estádio, mas realmente há opções para todos os orçamentos. Os ingressos mais baratos para partidas padrão da LaLiga contra equipes do meio da tabela podem ser encontrados por cerca de 30 euros, o que torna uma viagem para ver o Atletico Madrid em ação consideravelmente mais acessível do que uma visita a alguns dos outros superclubes da Europa.

Para as grandes ocasiões, espere uma alta significativa nos preços. O derby de Madri contra o Real Madrid e a visita do Barcelona são, de forma consistente, os dois ingressos mais difíceis e mais caros de encontrar em toda a temporada, com lugares no anel superior regularmente começando na faixa de 60 a 90 euros e subindo muito além disso para posições nas laterais e no anel inferior. Jogos de mata-mata da Champions League no Metropolitano, um estádio que já recebeu uma final de Copa da Europa, têm preços semelhantes.

Os preços dos carnês de temporada para 2026/27 variam de cerca de 290 euros na faixa mais barata (anel superior) até bem mais de 2.000 euros para os assentos mais exclusivos no anel inferior ao longo da lateral do campo, embora os ingressos avulsos continuem sendo a opção mais flexível para torcedores visitantes e para aqueles que não querem se comprometer com a campanha inteira.

A boa notícia para quem busca pechinchas é que o mercado de revenda na StubHub regularmente oferece os preços mais competitivos do mercado, especialmente para partidas ainda mais distantes do dia do jogo. Comprar com antecedência e acompanhar os anúncios à medida que são atualizados é, de forma consistente, a melhor maneira de encontrar os ingressos mais baratos possíveis do Atletico Madrid para a partida de sua preferência.

Tudo o que você precisa saber sobre o Atletico Madrid

Atletico Madrid, apelidado de Los Rojiblancos e Los Colchoneros, foi fundado em 1903 e passou bem mais de um século como uma das três grandes potências do futebol espanhol, ao lado de Real Madrid e Barcelona. Apesar de operar com uma fração dos recursos financeiros de seus dois grandes rivais domésticos durante boa parte de sua história, o Atletico construiu uma identidade baseada em resiliência, disciplina defensiva e uma atmosfera de dia de jogo incomparável.

Diego Simeone é a força motriz da era moderna do clube desde que assumiu o comando em dezembro de 2011. Sob seu comando, o Atletico conquistou a LaLiga duas vezes, ergueu a Liga Europa e a Supercopa da UEFA em várias ocasiões e chegou a duas finais da Champions League. Simeone inicia a temporada 2026/27 como um dos treinadores há mais tempo no cargo no futebol mundial, e seus métodos seguem sendo a espinha dorsal de tudo o que o clube faz em campo.

Fora de campo, o cenário da propriedade mudou significativamente, com a Apollo Global Management agora detendo participação majoritária ao lado do Quantum Pacific Group, trazendo novo investimento e ambição ao clube para esta campanha. Em campo, as movimentações recentes no mercado de transferências reforçaram ainda mais o elenco, e o Atletico entra na nova temporada com o objetivo de reduzir a diferença para o topo da LaLiga enquanto compete em todas as frentes no cenário doméstico e na Europa.

Para os torcedores visitantes, uma viagem a Madri para assistir ao Atletico é muito mais do que 90 minutos de futebol. A cultura de torcida ao redor, o barulho dentro do estádio e a paixão de uma torcida que nunca vacilou, mesmo nos anos mais difíceis, fazem disso uma das experiências de dia de jogo essenciais do futebol mundial.

Tudo o que você precisa saber sobre o Riyadh Air Metropolitano

O estádio do Atletico Madrid passou por vários nomes desde que foi inaugurado em sua forma atual, em 2017, saindo de Wanda Metropolitano para Civitas Metropolitano antes de se tornar o Riyadh Air Metropolitano sob seu atual acordo de naming rights. O estádio fica no distrito de San Blas Canillejas, na zona leste da cidade, e substituiu a antiga casa icônica do clube, o Vicente Calderón, depois de mais de meio século por lá.

Com capacidade para cerca de 70 mil pessoas, o Riyadh Air Metropolitano é o terceiro maior estádio da Espanha, atrás apenas do Camp Nou e do Santiago Bernabeu, e suas arquibancadas íngremes e compactas são projetadas para manter o barulho preso e a atmosfera o mais intensa possível. O estádio já recebeu algumas das maiores ocasiões do futebol europeu, incluindo uma final da Champions League, e também é usado regularmente para jogos da seleção da Espanha.

Chegar ao estádio é simples graças à estação de metrô Estadio Metropolitano, que fica logo do lado de fora e se conecta facilmente ao centro de Madri. Os torcedores que chegam do centro da cidade devem sair com bastante antecedência antes do pontapé inicial, tanto para aproveitar a atmosfera pré-jogo ao redor do estádio quanto para lidar com as multidões passando pelas catracas.