Como comprar ingressos do Atlético de Madrid: datas, preços dos ingressos e mais

O Atlético de Madrid entra na temporada 2026/27 da LaLiga EA Sports como uma das equipes mais atraentes de se assistir no futebol espanhol. Diego Simeone inicia sua 16ª temporada no comando no Riyadh Air Metropolitano, depois de ter levado Los Rojiblancos novamente às vagas da Champions League na última temporada, e o calendário deste ano traz o clássico de Madri contra o Real Madrid, um jogo em casa contra o Barcelona e toda uma campanha europeia pela frente.

Com mais de 60 mil detentores de carnês de temporada já garantidos para 2026/27 e as janelas de venda geral avançando rapidamente para os maiores jogos, conseguir ingressos pode ser complicado se você não souber onde procurar.

GOAL fez o trabalho por você. Abaixo, você encontra um guia completo de quando o Atlético de Madrid joga, onde comprar ingressos, quanto eles custam e tudo o mais que você precisa para planejar sua ida ao Metropolitano.

Quando o Atlético de Madrid joga?

Data e hora Jogo Local Ingressos Quarta-feira, 19 de agosto de 2026, 21:00 CET (confirmado) Atlético de Madrid x Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos Domingo, 23 de agosto de 2026, 17:00 CET (confirmado) Atlético de Madrid x Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 15 a 16 de setembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 19 a 20 de setembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 24 a 25 de outubro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 7 a 8 de novembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 5 a 6 de dezembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 12 a 13 de dezembro de 2026 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 9 a 10 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Real Racing Club (Último jogo da primeira metade da temporada) Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 16 a 17 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 30 a 31 de janeiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 20 a 21 de fevereiro de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 6 a 7 de março de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 20 a 21 de março de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 10 a 11 de abril de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 17 a 18 de abril de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 1 a 2 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 15 a 16 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos 22 a 23 de maio de 2027 (dia exato a confirmar) Atlético de Madrid x Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos

Onde comprar ingressos do Atlético de Madrid?

O caminho mais direto para comprar ingressos do Atlético de Madrid é pelo portal oficial do clube, onde os membros têm uma janela de pré-venda prioritária antes de a venda geral ser aberta ao público. O programa de associação Socios do Atlético é mais acessível do que o de alguns de seus rivais da LaLiga, e aderir pode garantir descontos e acesso antecipado a lugares para os maiores jogos.

Dito isso, a venda geral oficial para partidas de alta demanda, como o clássico de Madri, a visita do Barcelona ou qualquer mata-mata de Champions League, costuma avançar extremamente rápido, e, com bem mais de 150 mil membros do clube disputando um estádio com capacidade para pouco mais de 70 mil pessoas, muitos torcedores ficam sem ingressos pelos canais oficiais.

É aí que entra o mercado de revenda. StubHub é uma das formas mais simples de garantir um lugar no Riyadh Air Metropolitano, com ingressos disponíveis em todas as faixas de preço e em todos os setores do estádio.

Quanto custam os ingressos do Atlético de Madrid?

Os preços dos ingressos no Riyadh Air Metropolitano variam muito dependendo do adversário e do setor do estádio, mas realmente há opções para todos os bolsos. Os ingressos mais baratos para jogos comuns da LaLiga contra adversários de meio de tabela podem ser encontrados por cerca de 30 euros, o que torna uma ida para ver o Atlético de Madrid em ação consideravelmente mais acessível do que visitar alguns dos outros superclubes da Europa.

Para as grandes ocasiões, espere que os preços subam significativamente. O clássico de Madri contra o Real Madrid e a visita do Barcelona são consistentemente os dois ingressos mais difíceis e mais caros de encontrar em toda a temporada, com lugares no anel superior começando regularmente na faixa de 60 a 90 euros e subindo muito além disso para posições nas laterais e no anel inferior. Os jogos de mata-mata da Champions League no Metropolitano, um estádio que já recebeu uma final de Copa da Europa, têm prêmios semelhantes.

Os preços dos carnês de temporada para 2026/27 vão de cerca de 290 euros na faixa mais barata (anel superior) a bem mais de 2.000 euros pelos assentos mais exclusivos no anel inferior ao longo da lateral do campo, embora os ingressos avulsos sigam sendo a opção mais flexível para torcedores visitantes e para quem não pretende se comprometer com uma campanha completa.

A boa notícia para quem busca pechinchas é que o mercado de revenda na StubHub regularmente oferece os preços mais competitivos do mercado, especialmente para partidas mais distantes do dia do jogo. Comprar cedo e acompanhar os anúncios à medida que são atualizados é, de forma consistente, a melhor maneira de encontrar os ingressos mais baratos possíveis do Atlético de Madrid para a partida de sua preferência.

Tudo o que você precisa saber sobre o Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid, apelidado de Los Rojiblancos e Los Colchoneros, foi fundado em 1903 e passou bem mais de um século como uma das três grandes potências do futebol espanhol, ao lado de Real Madrid e Barcelona. Apesar de ter operado com apenas uma fração dos recursos financeiros de seus dois grandes rivais domésticos durante boa parte de sua história, o Atlético construiu uma identidade baseada em resiliência, disciplina defensiva e uma atmosfera de jogo incomparável.

Diego Simeone é a força motriz da era moderna do clube desde que assumiu o comando em dezembro de 2011. Sob sua gestão, o Atlético conquistou a LaLiga duas vezes, levantou a Europa League e a Supercopa da UEFA em várias ocasiões e chegou a duas finais de Champions League. Simeone inicia a temporada 2026/27 como um dos técnicos há mais tempo no cargo no futebol mundial, e seus métodos seguem sendo a base de tudo o que o clube faz em campo.

Fora de campo, o cenário da propriedade mudou significativamente, com a Apollo Global Management agora detendo uma participação majoritária ao lado do Quantum Pacific Group, trazendo novo investimento e ambição ao clube para esta campanha. Em campo, os negócios recentes de transferências fortaleceram ainda mais o elenco, e o Atlético entra na nova temporada tentando reduzir a diferença para o topo da LaLiga enquanto compete em todas as frentes no cenário doméstico e na Europa.

Para os torcedores visitantes, uma viagem a Madri para assistir ao Atlético envolve muito mais do que 90 minutos de futebol. A cultura de torcedores ao redor, o barulho dentro do estádio e a paixão de uma torcida que nunca vacilou nem mesmo nos anos mais difíceis fazem dessa uma das experiências de dia de jogo indispensáveis no futebol mundial.

Tudo o que você precisa saber sobre o Riyadh Air Metropolitano

O estádio do Atlético de Madrid passou por vários nomes desde que foi inaugurado em seu formato atual, em 2017, mudando de Wanda Metropolitano para Civitas Metropolitano antes de se tornar o Riyadh Air Metropolitano sob seu atual acordo de naming rights. O estádio fica no distrito de San Blas Canillejas, no leste da cidade, e substituiu a antiga e icônica casa do clube, o Vicente Calderón, após mais de meio século ali.

Com capacidade para cerca de 70 mil pessoas, o Riyadh Air Metropolitano é o terceiro maior estádio da Espanha, atrás apenas de Camp Nou e Santiago Bernabeu, e suas arquibancadas íngremes e compactas são projetadas para manter o barulho preso e a atmosfera o mais intensa possível. O estádio já recebeu algumas das maiores ocasiões do futebol europeu, incluindo uma final de Champions League, e também é usado regularmente para jogos da seleção espanhola.

Chegar ao estádio é simples graças à estação de metrô Estadio Metropolitano, que fica bem em frente ao local e tem fácil conexão com o centro de Madri. Os torcedores que chegam do centro da cidade devem reservar bastante tempo antes do pontapé inicial, tanto para curtir a atmosfera pré-jogo ao redor do estádio quanto para enfrentar o fluxo de pessoas passando pelas catracas.