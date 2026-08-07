Como comprar ingressos do AC Milan para 2026/27: preços da Serie A, jogos e mais

O AC Milan entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Ruben Amorim após uma reformulação dramática em San Siro. Um colapso no fim da temporada custou ao Milan uma vaga na Champions League no último campeonato, e as consequências levaram às saídas de Massimiliano Allegri, do diretor esportivo e do CEO do clube. Nesta temporada, o Milan disputará a Liga Europa enquanto tenta se reconstruir sob o comando de Amorim. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos do AC Milan nesta temporada.
Lista completa de jogos do AC Milan na Serie A 2026/27
Data e hora
Jogo
Local
Competição
Ingressos
23 ago 2026
Torino x Milan
Stadio Olimpico Grande Torino (fora)
Serie A
28-30 ago 2026
Milan x Venezia
San Siro (casa)
Serie A
6 set 2026
Juventus x Milan
Allianz Stadium (fora)
Serie A
12-13 set 2026
Lazio x Milan
Stadio Olimpico (fora)
Serie A
20 set 2026
Milan x Lecce
San Siro (casa)
Serie A
11 out 2026
Sassuolo x Milan
Mapei Stadium (fora)
Serie A
18 out 2026
Milan x Atalanta
San Siro (casa)
Serie A
25 out 2026
Udinese x Milan
Bluenergy Stadium (fora)
Serie A
qua 28 out 2026
Milan x Bologna
San Siro (casa)
Serie A
1 nov 2026
Milan x Inter (Derby della Madonnina, jogo de ida)
San Siro (casa)
Serie A
8 nov 2026
Genoa x Milan
Stadio Luigi Ferraris (fora)
Serie A
22 nov 2026
Milan x Frosinone
San Siro (casa)
Serie A
29 nov 2026
Cagliari x Milan
Unipol Domus (fora)
Serie A
6 dez 2026
Milan x Parma
San Siro (casa)
Serie A
13 dez 2026
Napoli x Milan
Stadio Diego Armando Maradona (fora)
Serie A
20 dez 2026
Milan x Como
San Siro (casa)
Serie A
3 jan 2027
Monza x Milan
U-Power Stadium (fora)
Serie A
qua 6 jan 2027
Milan x Fiorentina
San Siro (casa)
Serie A
10 jan 2027
Roma x Milan
Stadio Olimpico (fora)
Serie A
17 jan 2027
Milan x Torino
San Siro (casa)
Serie A
24 jan 2027
Frosinone x Milan
Stadio Benito Stirpe (fora)
Serie A
31 jan 2027
Milan x Juventus
San Siro (casa)
Serie A
7 fev 2027
Bologna x Milan
Stadio Renato Dall'Ara (fora)
Serie A
14 fev 2027
Inter x Milan (Derby della Madonnina, jogo de volta)
San Siro (fora, com a Inter como mandante)
Serie A
21 fev 2027
Milan x Genoa
San Siro (casa)
Serie A
28 fev 2027
Como x Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora)
Serie A
7 mar 2027
Milan x Cagliari
San Siro (casa)
Serie A
14 mar 2027
Milan x Sassuolo
San Siro (casa)
Serie A
21 mar 2027
Atalanta x Milan
Gewiss Stadium (fora)
Serie A
4 abr 2027
Milan x Monza
San Siro (casa)
Serie A
11 abr 2027
Fiorentina x Milan
Stadio Artemio Franchi (fora)
Serie A
18 abr 2027
Milan x Napoli
San Siro (casa)
Serie A
25 abr 2027
Lecce x Milan
Stadio Via del Mare (fora)
Serie A
2 maio 2027
Milan x Lazio
San Siro (casa)
Serie A
9 maio 2027
Parma x Milan
Stadio Ennio Tardini (fora)
Serie A
16 maio 2027
Milan x Roma
San Siro (casa)
Serie A
23 maio 2027
Venezia x Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (fora)
Serie A
30 maio 2027
Milan x Udinese
San Siro (casa)
Serie A
Como comprar ingressos do AC Milan
- Compre pelo portal oficial de ingressos do clube, consultando regularmente as datas de liberação e a disponibilidade.
- A procura é maior para o Derby della Madonnina, contra a Inter, e para os jogos contra Juventus e Napoli, que normalmente se esgotam rápido pelos canais oficiais.
- Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, ou se você estiver buscando uma partida específica em cima da hora, mercados secundários como StubHub são uma forma confiável de garantir seu lugar, com proteção ao comprador incluída.
Quanto custam os ingressos do AC Milan
- Os preços variam de acordo com o adversário, a localização do assento e a demanda, com os confrontos de maior apelo contra Inter, Juventus e Napoli cobrando os valores mais altos.
- As entradas gerais e os assentos dos anéis superiores oferecem a forma mais acessível de entrar em San Siro.
- As posições premium e à beira do gramado têm um acréscimo significativo, especialmente para os dérbis.
- O mercado secundário via StubHub é uma boa opção para partidas de última hora ou esgotadas, com preços oscilando conforme a demanda.
Consulte o portal oficial do clube para ver os preços confirmados mais recentes, já que os valores são revisados a cada verão.
O que esperar do AC Milan em 2026/27
A temporada 2025/26 do Milan prometia muito, mas terminou em colapso: um início forte sob o comando de Massimiliano Allegri, que voltou ao clube em 2025 após onze anos de ausência, perdeu força de maneira acentuada na reta final, e uma derrota em casa para o Cagliari na última rodada confirmou o quinto lugar, deixando o time fora da Champions League. As consequências foram severas, com Allegri, o CEO Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o chefe de recrutamento Geoffrey Moncada deixando o clube poucos dias após o fim da temporada.
Os proprietários da RedBird Capital e o conselheiro Zlatan Ibrahimovic recorreram a Ruben Amorim, recém-saído do Manchester United após apenas 63 jogos no comando em Old Trafford, contratando-o em um acordo de três anos a partir de julho de 2026. Amorim herda um elenco montado em torno de Christian Pulisic e Rafael Leao e terá a missão de reconstruir a equipe após uma intertemporada turbulenta, disputando a Liga Europa em vez da Champions League nesta temporada, com dois Derby della Madonnina contra a atual campeã Inter entre os grandes destaques do calendário.
História de San Siro
O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e segue sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 pessoas. É a casa compartilhada de AC Milan e Inter Milan, que disputam o Derby della Madonnina, e já recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA, em 1934 e 1990, da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões/Champions League, em 1965, 1970, 2001 e 2016. O estádio também recebeu a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em fevereiro, consolidando seu status como um dos palcos esportivos mais históricos do mundo.