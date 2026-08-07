Como comprar ingressos do AC Milan para 2026/27: preços da Serie A, jogos e mais

O AC Milan entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Ruben Amorim após uma reformulação dramática em San Siro. Um colapso no fim da temporada custou ao Milan uma vaga na Champions League no último campeonato, e as consequências levaram às saídas de Massimiliano Allegri, do diretor esportivo e do CEO do clube. Nesta temporada, o Milan disputará a Liga Europa enquanto tenta se reconstruir sob o comando de Amorim. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos do AC Milan nesta temporada.

Lista completa de jogos do AC Milan na Serie A 2026/27

Data e hora Jogo Local Competição Ingressos 23 ago 2026 Torino x Milan Stadio Olimpico Grande Torino (fora) Serie A Ingressos 28-30 ago 2026 Milan x Venezia San Siro (casa) Serie A Ingressos 6 set 2026 Juventus x Milan Allianz Stadium (fora) Serie A Ingressos 12-13 set 2026 Lazio x Milan Stadio Olimpico (fora) Serie A Ingressos 20 set 2026 Milan x Lecce San Siro (casa) Serie A Ingressos 11 out 2026 Sassuolo x Milan Mapei Stadium (fora) Serie A Ingressos 18 out 2026 Milan x Atalanta San Siro (casa) Serie A Ingressos 25 out 2026 Udinese x Milan Bluenergy Stadium (fora) Serie A Ingressos qua 28 out 2026 Milan x Bologna San Siro (casa) Serie A Ingressos 1 nov 2026 Milan x Inter (Derby della Madonnina, jogo de ida) San Siro (casa) Serie A Ingressos 8 nov 2026 Genoa x Milan Stadio Luigi Ferraris (fora) Serie A Ingressos 22 nov 2026 Milan x Frosinone San Siro (casa) Serie A Ingressos 29 nov 2026 Cagliari x Milan Unipol Domus (fora) Serie A Ingressos 6 dez 2026 Milan x Parma San Siro (casa) Serie A Ingressos 13 dez 2026 Napoli x Milan Stadio Diego Armando Maradona (fora) Serie A Ingressos 20 dez 2026 Milan x Como San Siro (casa) Serie A Ingressos 3 jan 2027 Monza x Milan U-Power Stadium (fora) Serie A Ingressos qua 6 jan 2027 Milan x Fiorentina San Siro (casa) Serie A Ingressos 10 jan 2027 Roma x Milan Stadio Olimpico (fora) Serie A Ingressos 17 jan 2027 Milan x Torino San Siro (casa) Serie A Ingressos 24 jan 2027 Frosinone x Milan Stadio Benito Stirpe (fora) Serie A Ingressos 31 jan 2027 Milan x Juventus San Siro (casa) Serie A Ingressos 7 fev 2027 Bologna x Milan Stadio Renato Dall'Ara (fora) Serie A Ingressos 14 fev 2027 Inter x Milan (Derby della Madonnina, jogo de volta) San Siro (fora, com a Inter como mandante) Serie A Ingressos 21 fev 2027 Milan x Genoa San Siro (casa) Serie A Ingressos 28 fev 2027 Como x Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora) Serie A Ingressos 7 mar 2027 Milan x Cagliari San Siro (casa) Serie A Ingressos 14 mar 2027 Milan x Sassuolo San Siro (casa) Serie A Ingressos 21 mar 2027 Atalanta x Milan Gewiss Stadium (fora) Serie A Ingressos 4 abr 2027 Milan x Monza San Siro (casa) Serie A Ingressos 11 abr 2027 Fiorentina x Milan Stadio Artemio Franchi (fora) Serie A Ingressos 18 abr 2027 Milan x Napoli San Siro (casa) Serie A Ingressos 25 abr 2027 Lecce x Milan Stadio Via del Mare (fora) Serie A Ingressos 2 maio 2027 Milan x Lazio San Siro (casa) Serie A Ingressos 9 maio 2027 Parma x Milan Stadio Ennio Tardini (fora) Serie A Ingressos 16 maio 2027 Milan x Roma San Siro (casa) Serie A Ingressos 23 maio 2027 Venezia x Milan Stadio Pier Luigi Penzo (fora) Serie A Ingressos 30 maio 2027 Milan x Udinese San Siro (casa) Serie A Ingressos

Como comprar ingressos do AC Milan

Compre pelo portal oficial de ingressos do clube, consultando regularmente as datas de liberação e a disponibilidade.

A procura é maior para o Derby della Madonnina, contra a Inter, e para os jogos contra Juventus e Napoli, que normalmente se esgotam rápido pelos canais oficiais.

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, ou se você estiver buscando uma partida específica em cima da hora, mercados secundários como StubHub são uma forma confiável de garantir seu lugar, com proteção ao comprador incluída.

Quanto custam os ingressos do AC Milan

Os preços variam de acordo com o adversário, a localização do assento e a demanda, com os confrontos de maior apelo contra Inter, Juventus e Napoli cobrando os valores mais altos.

As entradas gerais e os assentos dos anéis superiores oferecem a forma mais acessível de entrar em San Siro.

As posições premium e à beira do gramado têm um acréscimo significativo, especialmente para os dérbis.

O mercado secundário via StubHub é uma boa opção para partidas de última hora ou esgotadas, com preços oscilando conforme a demanda.

Consulte o portal oficial do clube para ver os preços confirmados mais recentes, já que os valores são revisados a cada verão.

O que esperar do AC Milan em 2026/27

A temporada 2025/26 do Milan prometia muito, mas terminou em colapso: um início forte sob o comando de Massimiliano Allegri, que voltou ao clube em 2025 após onze anos de ausência, perdeu força de maneira acentuada na reta final, e uma derrota em casa para o Cagliari na última rodada confirmou o quinto lugar, deixando o time fora da Champions League. As consequências foram severas, com Allegri, o CEO Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o chefe de recrutamento Geoffrey Moncada deixando o clube poucos dias após o fim da temporada.

Os proprietários da RedBird Capital e o conselheiro Zlatan Ibrahimovic recorreram a Ruben Amorim, recém-saído do Manchester United após apenas 63 jogos no comando em Old Trafford, contratando-o em um acordo de três anos a partir de julho de 2026. Amorim herda um elenco montado em torno de Christian Pulisic e Rafael Leao e terá a missão de reconstruir a equipe após uma intertemporada turbulenta, disputando a Liga Europa em vez da Champions League nesta temporada, com dois Derby della Madonnina contra a atual campeã Inter entre os grandes destaques do calendário.

História de San Siro

O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e segue sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 pessoas. É a casa compartilhada de AC Milan e Inter Milan, que disputam o Derby della Madonnina, e já recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA, em 1934 e 1990, da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões/Champions League, em 1965, 1970, 2001 e 2016. O estádio também recebeu a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em fevereiro, consolidando seu status como um dos palcos esportivos mais históricos do mundo.



