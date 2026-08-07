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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Como comprar ingressos do AC Milan para 2026/27: preços da Serie A, jogos e mais

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Campeonato Italiano
Milan

Allegri está fora, Amorim está dentro. A reconstrução do Milan começa agora. Garanta seus ingressos para a temporada 2026/27 da Serie A.

O AC Milan entra em 2026/27 sob o comando do novo técnico Ruben Amorim após uma reformulação dramática em San Siro. Um colapso no fim da temporada custou ao Milan uma vaga na Champions League no último campeonato, e as consequências levaram às saídas de Massimiliano Allegri, do diretor esportivo e do CEO do clube. Nesta temporada, o Milan disputará a Liga Europa enquanto tenta se reconstruir sob o comando de Amorim. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos do AC Milan nesta temporada.

Lista completa de jogos do AC Milan na Serie A 2026/27

Data e hora

Jogo

Local

Competição

Ingressos

23 ago 2026

Torino x Milan

Stadio Olimpico Grande Torino (fora)

Serie A

Ingressos

28-30 ago 2026

Milan x Venezia

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

6 set 2026

Juventus x Milan

Allianz Stadium (fora)

Serie A

Ingressos

12-13 set 2026

Lazio x Milan

Stadio Olimpico (fora)

Serie A

Ingressos

20 set 2026

Milan x Lecce

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

11 out 2026

Sassuolo x Milan

Mapei Stadium (fora)

Serie A

Ingressos

18 out 2026

Milan x Atalanta

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

25 out 2026

Udinese x Milan

Bluenergy Stadium (fora)

Serie A

Ingressos

qua 28 out 2026

Milan x Bologna

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

1 nov 2026

Milan x Inter (Derby della Madonnina, jogo de ida)

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

8 nov 2026

Genoa x Milan

Stadio Luigi Ferraris (fora)

Serie A

Ingressos

22 nov 2026

Milan x Frosinone

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

29 nov 2026

Cagliari x Milan

Unipol Domus (fora)

Serie A

Ingressos

6 dez 2026

Milan x Parma

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

13 dez 2026

Napoli x Milan

Stadio Diego Armando Maradona (fora)

Serie A

Ingressos

20 dez 2026

Milan x Como

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

3 jan 2027

Monza x Milan

U-Power Stadium (fora)

Serie A

Ingressos

qua 6 jan 2027

Milan x Fiorentina

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

10 jan 2027

Roma x Milan

Stadio Olimpico (fora)

Serie A

Ingressos

17 jan 2027

Milan x Torino

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

24 jan 2027

Frosinone x Milan

Stadio Benito Stirpe (fora)

Serie A

Ingressos

31 jan 2027

Milan x Juventus

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

7 fev 2027

Bologna x Milan

Stadio Renato Dall'Ara (fora)

Serie A

Ingressos

14 fev 2027

Inter x Milan (Derby della Madonnina, jogo de volta)

San Siro (fora, com a Inter como mandante)

Serie A

Ingressos

21 fev 2027

Milan x Genoa

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

28 fev 2027

Como x Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora)

Serie A

Ingressos

7 mar 2027

Milan x Cagliari

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

14 mar 2027

Milan x Sassuolo

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

21 mar 2027

Atalanta x Milan

Gewiss Stadium (fora)

Serie A

Ingressos

4 abr 2027

Milan x Monza

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

11 abr 2027

Fiorentina x Milan

Stadio Artemio Franchi (fora)

Serie A

Ingressos

18 abr 2027

Milan x Napoli

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

25 abr 2027

Lecce x Milan

Stadio Via del Mare (fora)

Serie A

Ingressos

2 maio 2027

Milan x Lazio

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

9 maio 2027

Parma x Milan

Stadio Ennio Tardini (fora)

Serie A

Ingressos

16 maio 2027

Milan x Roma

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

23 maio 2027

Venezia x Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (fora)

Serie A

Ingressos

30 maio 2027

Milan x Udinese

San Siro (casa)

Serie A

Ingressos

Como comprar ingressos do AC Milan

  • Compre pelo portal oficial de ingressos do clube, consultando regularmente as datas de liberação e a disponibilidade.
  • A procura é maior para o Derby della Madonnina, contra a Inter, e para os jogos contra Juventus e Napoli, que normalmente se esgotam rápido pelos canais oficiais.
  • Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, ou se você estiver buscando uma partida específica em cima da hora, mercados secundários como StubHub são uma forma confiável de garantir seu lugar, com proteção ao comprador incluída.

Quanto custam os ingressos do AC Milan

  • Os preços variam de acordo com o adversário, a localização do assento e a demanda, com os confrontos de maior apelo contra Inter, Juventus e Napoli cobrando os valores mais altos.
  • As entradas gerais e os assentos dos anéis superiores oferecem a forma mais acessível de entrar em San Siro.
  • As posições premium e à beira do gramado têm um acréscimo significativo, especialmente para os dérbis.
  • O mercado secundário via StubHub é uma boa opção para partidas de última hora ou esgotadas, com preços oscilando conforme a demanda.

Consulte o portal oficial do clube para ver os preços confirmados mais recentes, já que os valores são revisados a cada verão.

O que esperar do AC Milan em 2026/27

A temporada 2025/26 do Milan prometia muito, mas terminou em colapso: um início forte sob o comando de Massimiliano Allegri, que voltou ao clube em 2025 após onze anos de ausência, perdeu força de maneira acentuada na reta final, e uma derrota em casa para o Cagliari na última rodada confirmou o quinto lugar, deixando o time fora da Champions League. As consequências foram severas, com Allegri, o CEO Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o chefe de recrutamento Geoffrey Moncada deixando o clube poucos dias após o fim da temporada.

Os proprietários da RedBird Capital e o conselheiro Zlatan Ibrahimovic recorreram a Ruben Amorim, recém-saído do Manchester United após apenas 63 jogos no comando em Old Trafford, contratando-o em um acordo de três anos a partir de julho de 2026. Amorim herda um elenco montado em torno de Christian Pulisic e Rafael Leao e terá a missão de reconstruir a equipe após uma intertemporada turbulenta, disputando a Liga Europa em vez da Champions League nesta temporada, com dois Derby della Madonnina contra a atual campeã Inter entre os grandes destaques do calendário.

História de San Siro

O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e segue sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 pessoas. É a casa compartilhada de AC Milan e Inter Milan, que disputam o Derby della Madonnina, e já recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA, em 1934 e 1990, da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões/Champions League, em 1965, 1970, 2001 e 2016. O estádio também recebeu a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em fevereiro, consolidando seu status como um dos palcos esportivos mais históricos do mundo.


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