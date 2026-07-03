A Suíça teve um ano de 2025 inesquecível. Além de terminar em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção permaneceu invicta durante todo o ano.
Será que a Suíça vai brilhar na América do Norte? Você pode estar lá para descobrir.
Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.
Qual é a programação da Suíça na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Partida (horário local do início)
|Local
|Ingressos
|Sábado, 13 de junho
|Suíça x Catar (12h)
|Levi’s Stadium (Santa Clara)
|1 a 1
|Quinta-feira, 18 de junho
|Suíça x Bósnia (18h)
|Estádio SoFi (Inglewood)
|4 a 1
|Quarta-feira, 24 de junho
|Canadá x Suíça (12h)
|BC Place (Vancouver)
|1 a 2
|Sexta-feira, 3 de julho
|Oitavas de final: Suíça x Argélia
|BC Place (Vancouver)
|2 a 0
|Terça-feira, 7 de julho
|Oitavas de final: Suíça x Gana OU Colômbia
|BC Place (Vancouver)
|Comprar ingressos
|Sábado, 11 de julho
|Possível partida das quartas de final: Suíça x Argentina / Cabo Verde / Austrália / Egito
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|Comprar ingressos
|Quarta-feira, 15 de julho
|SEMIFINAL EM POTENCIAL: Vencedor da partida 99 x Vencedor da partida 100
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|Comprar ingressos
|Domingo, 19 de julho
|Final da Copa do Mundo de 2026
|Estádio MetLife (Nova York)
|Comprar ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber em resumo:
- A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Suíça são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|US$ 60 – US$ 620
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 – US$ 2.735
|Oitavas de final
|US$ 105 – US$ 750
|Oitavas de final
|US$ 170 – US$ 980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
O que esperar da Suíça na Copa do Mundo
A Suíça não começou com o pé direito na Copa do Mundo no Catar, há quatro anos. A equipe passou com dificuldade pela primeira fase com uma vitória por 1 a 0 contra Camarões na estreia e, em seguida, perdeu por um placar semelhante para o Brasil. No entanto, uma vitória disputada por 3 a 2 em um confronto acirrado contra a Sérvia, no qual foram mostrados 11 cartões amarelos, garantiu à Suíça mais uma vez a classificação para as oitavas de final.
A Seleção Suíça inicia sua campanha de 2026 contra o Catar no Levi’s Stadium, em Santa Clara. Os Maroons fizeram sua estreia na Copa do Mundo ao sediar o torneio há quatro anos, mas não conseguiram somar nenhum ponto e marcaram apenas um gol.
A Suíça permanece na Califórnia para seu segundo confronto na fase de grupos, embora mude para o SoFi Stadium, em Inglewood. O local já é conhecido, mas os adversários ainda não estão confirmados. A equipe enfrentará o País de Gales, a Bósnia e Herzegovina, a Itália ou a Irlanda do Norte, dependendo do resultado da repescagem da UEFA.
A Suíça espera ter pontos suficientes garantidos antes de sua última partida da fase de grupos contra o Canadá. Embora os canadenses cheguem à fase final tendo perdido todas as suas partidas anteriores na Copa do Mundo, é provável que recebam um impulso com o apoio fervoroso da torcida local.
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|México
|Estádio Banorte (Cidade do México)
|48.821
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Foxborough)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG (Houston)
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64.091
|Estádio MetLife (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|65.827
|Levi’s Stadium (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123