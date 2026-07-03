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Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Switzerland World Cup 2026 tickets

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Como comprar ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça: datas das eliminatórias, jogos das oitavas de final, preços e muito mais

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Tudo o que você precisa saber para acompanhar a Suíça na Copa do Mundo

A Suíça teve um ano de 2025 inesquecível. Além de terminar em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção permaneceu invicta durante todo o ano.

Será que a Suíça vai brilhar na América do Norte? Você pode estar lá para descobrir. 

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Ingressos para a Suíça na Copa do Mundo de 2026 –Reserve agora

Qual é a programação da Suíça na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

DataPartida (horário local do início)LocalIngressos
Sábado, 13 de junhoSuíça x Catar (12h)Levi’s Stadium (Santa Clara)1 a 1
Quinta-feira, 18 de junhoSuíça x Bósnia (18h)Estádio SoFi (Inglewood)4 a 1
Quarta-feira, 24 de junhoCanadá x Suíça (12h)BC Place (Vancouver)1 a 2
Sexta-feira, 3 de julhoOitavas de final: Suíça x ArgéliaBC Place (Vancouver)2 a 0
Terça-feira, 7 de julhoOitavas de final: Suíça x Gana OU ColômbiaBC Place (Vancouver)Comprar ingressos
Sábado, 11 de julhoPossível partida das quartas de final: Suíça x Argentina / Cabo Verde / Austrália / EgitoArrowhead Stadium (Kansas City)Comprar ingressos
Quarta-feira, 15 de julhoSEMIFINAL EM POTENCIAL: Vencedor da partida 99 x Vencedor da partida 100Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)Comprar ingressos
Domingo, 19 de julhoFinal da Copa do Mundo de 2026Estádio MetLife (Nova York)Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

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Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Suíça são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 – US$ 620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 – US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 – US$ 980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

O que esperar da Suíça na Copa do Mundo

A Suíça não começou com o pé direito na Copa do Mundo no Catar, há quatro anos. A equipe passou com dificuldade pela primeira fase com uma vitória por 1 a 0 contra Camarões na estreia e, em seguida, perdeu por um placar semelhante para o Brasil. No entanto, uma vitória disputada por 3 a 2 em um confronto acirrado contra a Sérvia, no qual foram mostrados 11 cartões amarelos, garantiu à Suíça mais uma vez a classificação para as oitavas de final.

A Seleção Suíça inicia sua campanha de 2026 contra o Catar no Levi’s Stadium, em Santa Clara. Os Maroons fizeram sua estreia na Copa do Mundo ao sediar o torneio há quatro anos, mas não conseguiram somar nenhum ponto e marcaram apenas um gol.

A Suíça permanece na Califórnia para seu segundo confronto na fase de grupos, embora mude para o SoFi Stadium, em Inglewood. O local já é conhecido, mas os adversários ainda não estão confirmados. A equipe enfrentará o País de Gales, a Bósnia e Herzegovina, a Itália ou a Irlanda do Norte, dependendo do resultado da repescagem da UEFA.

A Suíça espera ter pontos suficientes garantidos antes de sua última partida da fase de grupos contra o Canadá. Embora os canadenses cheguem à fase final tendo perdido todas as suas partidas anteriores na Copa do Mundo, é provável que recebam um impulso com o apoio fervoroso da torcida local.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG (Houston)68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091 
 Estádio MetLife (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827 
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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