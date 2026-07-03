A Suíça teve um ano de 2025 inesquecível. Além de terminar em primeiro lugar no seu grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção permaneceu invicta durante todo o ano.

Será que a Suíça vai brilhar na América do Norte? Você pode estar lá para descobrir.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da Suíça na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Suíça: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Suíça são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: Os mais caros, localizados na arquibancada inferior.

Os mais caros, localizados na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Suíça na Copa do Mundo

A Suíça não começou com o pé direito na Copa do Mundo no Catar, há quatro anos. A equipe passou com dificuldade pela primeira fase com uma vitória por 1 a 0 contra Camarões na estreia e, em seguida, perdeu por um placar semelhante para o Brasil. No entanto, uma vitória disputada por 3 a 2 em um confronto acirrado contra a Sérvia, no qual foram mostrados 11 cartões amarelos, garantiu à Suíça mais uma vez a classificação para as oitavas de final.

A Seleção Suíça inicia sua campanha de 2026 contra o Catar no Levi’s Stadium, em Santa Clara. Os Maroons fizeram sua estreia na Copa do Mundo ao sediar o torneio há quatro anos, mas não conseguiram somar nenhum ponto e marcaram apenas um gol.

A Suíça permanece na Califórnia para seu segundo confronto na fase de grupos, embora mude para o SoFi Stadium, em Inglewood. O local já é conhecido, mas os adversários ainda não estão confirmados. A equipe enfrentará o País de Gales, a Bósnia e Herzegovina, a Itália ou a Irlanda do Norte, dependendo do resultado da repescagem da UEFA.

A Suíça espera ter pontos suficientes garantidos antes de sua última partida da fase de grupos contra o Canadá. Embora os canadenses cheguem à fase final tendo perdido todas as suas partidas anteriores na Copa do Mundo, é provável que recebam um impulso com o apoio fervoroso da torcida local.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: