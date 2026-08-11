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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Como comprar ingressos da Serie A 2026/27: jogos por rodada, preços médios e mais

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Realize o sonho de acompanhar a Serie A reservando ingressos para uma partida nesta temporada

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. 

A Serie A é casa de alguns dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e Milan. Essas equipes desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu. Enquanto a Juve lidera a tabela de maiores campeões da Serie A, com 36 scudettos, a Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar o título de 2025/26 com 11 pontos de vantagem.

Está tudo pronto para mais uma temporada espetacular da Serie A, então deixe a GOAL guiar você sobre como garantir um ingresso para uma partida da Serie A, incluindo onde comprá-los e os preços atuais.

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Próximos jogos da 1ª rodada da Serie A e ingressos

Data e hora (CET)PartidaEstádioIngressos
sáb., 22 de ago., 18:30Inter de Milão x MonzaEstádio San Siro (Milão)Ingressos
sáb., 22 de ago., 18:30Udinese x ComoBluenergy Stadium (Udine)Ingressos
sáb., 22 de ago., 20:45Genoa x NapoliEstádio Luigi Ferraris (Gênova)Ingressos
sáb., 22 de ago., 20:45Parma x CagliariEstádio Ennio Tardini (Parma)Ingressos
dom., 23 de ago., 18:30Frosinone x JuventusStadio Benito Stirpe (Frosinone)Ingressos
dom., 23 de ago., 18:30Venezia x LecceEstádio Pier Luigi Penzo (Veneza)Ingressos
dom., 23 de ago., 20:45Atalanta x SassuoloNew Balance Arena (Bérgamo)Ingressos
dom., 23 de ago., 20:45Torino x MilanEstádio Olímpico Grande Torino (Turim)Ingressos
seg., 24 de ago., 18:30Bologna x LazioEstádio Renato Dall'Ara (Bolonha)Ingressos
seg., 24 de ago., 20:45Roma x FiorentinaStadio Olimpico (Roma)Ingressos

Próximos jogos da 2ª rodada da Serie A e ingressos

Data e hora (CET)PartidaEstádioIngressos
sex., 28 de ago., 20:45Milan x VeneziaEstádio San Siro (Milão)Ingressos
sáb., 29 de ago., 18:30Fiorentina x FrosinoneEstádio Artemio Franchi (Florença)Ingressos
sáb., 29 de ago., 18:30Monza x UdineseStadio Brianteo (Monza)Ingressos
sáb., 29 de ago., 18:30Sassuolo x TorinoMapei Stadium (Reggio Emilia)Ingressos
sáb., 29 de ago., 20:45Juventus x ParmaAllianz Stadium (Turim)Ingressos
dom., 30 de ago., 18:30Napoli x ComoStadio Diego Armando Maradona (Nápoles)Ingressos
dom., 30 de ago., 20:45Cagliari x Inter de MilãoUnipol Domus (Cagliari)Ingressos
dom., 30 de ago., 20:45Lazio x GenoaStadio Olimpico (Roma)Ingressos
seg., 31 de ago., 18:30Lecce x RomaStadio Ettore Giardiniero (Lecce)Ingressos
seg., 31 de ago., 20:45Atalanta x BolognaNew Balance Arena (Bérgamo)Ingressos

Como comprar ingressos para a Serie A

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos da Serie A, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes extras de hospitalidade. 

Para comprar ingressos da Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos". 

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, se você estiver procurando garantir lugares antes da liberação oficial, ou talvez esteja tentando conseguir ingressos de última hora, pode valer a pena considerar revendedores secundários como a StubHub.

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Quanto custam os ingressos da Serie A?

O custo dos ingressos da Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas por idade, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas esses grupos variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos começando em cerca de €40 em sites de revenda.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o maior custo. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de grande nome, como o dérbi de Milão (Milan x Inter de Milão) e o dérbi de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A de 2026-2027, seus estádios, as faixas esperadas de preços de ingressos por jogo, além dos preços iniciais dos carnês de temporada.

Clubes da Serie A 2026-27 por preço de ingresso

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto)Carnê de temporada (adulto)
MilanEstádio San Siro€30 - €220A partir de €430
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)€35 - €160A partir de €340
BolognaStadio Renato Dall'Ara€25 - €130A partir de €240
CagliariUnipol Domus€25 - €120A partir de €300
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia€30 - €140A partir de €390
FiorentinaStadio Artemio Franchi€25 - €130A partir de €350
FrosinoneStadio Benito Stirpe€20 - €100A partir de €160
GenoaStadio Luigi Ferraris€25 - €120A partir de €200
Inter de MilãoEstádio San Siro€30 - €240A partir de €399
JuventusAllianz Stadium€35 - €250A partir de €430
LazioStadio Olimpico€25 - €140A partir de €280
LecceStadio Via del Mare€20 - €110A partir de €170
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)€25 - €120A partir de €230
NapoliStadio Diego Armando Maradona€30 - €180A partir de €250
ParmaStadio Ennio Tardini€25 - €120A partir de €190
RomaStadio Olimpico€30 - €160A partir de €277
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore€20 - €110A partir de €150
TorinoStadio Olimpico Grande Torino €20 - €120A partir de €220
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115A partir de €180
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo€30 - €130A partir de €250

Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A

A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta e conta com alguns dos maiores e mais bem apoiados clubes do mundo, como Juventus, Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.

A Serie A também atrai uma enorme quantidade de jogadores talentosos, por isso não é surpresa que torcedores de futebol de todos os cantos do mundo queiram ir à Itália para ver de perto a ação emocionante se desenrolar. Além de serem atraídas pelo futebol de alto nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.

Antes do início da temporada de futebol de 1929-30 na Itália, ocorreu uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, o que estabeleceu o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. Até a campanha de 2025/26, a Serie A ocupava o segundo lugar no ranking de coeficientes da Uefa com base no desempenho nas competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League, da Inglaterra, e à frente de La Liga, da Espanha.

A Inter de Milão é a atual campeã, tendo conquistado seu segundo título da Serie A em três temporadas e o 21º no total, durante a última campanha. A Inter de Milão também conquistou a Coppa Italia, garantindo múltiplos troféus em uma mesma temporada pela primeira vez desde sua famosa campanha da tríplice coroa em 2009/2010.

No entanto, é a Juventus que se destaca muito acima das demais em termos de títulos de liga conquistados. A Juventus acumulou um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove conquistas consecutivas entre 2011 e 2020.

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