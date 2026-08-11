Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial.

A Serie A é casa de alguns dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e Milan. Essas equipes desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu. Enquanto a Juve lidera a tabela de maiores campeões da Serie A, com 36 scudettos, a Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar o título de 2025/26 com 11 pontos de vantagem.

Está tudo pronto para mais uma temporada espetacular da Serie A, então deixe a GOAL guiar você sobre como garantir um ingresso para uma partida da Serie A, incluindo onde comprá-los e os preços atuais.

Próximos jogos da 1ª rodada da Serie A e ingressos

Data e hora (CET) Partida Estádio Ingressos sáb., 22 de ago., 18:30 Inter de Milão x Monza Estádio San Siro (Milão) Ingressos sáb., 22 de ago., 18:30 Udinese x Como Bluenergy Stadium (Udine) Ingressos sáb., 22 de ago., 20:45 Genoa x Napoli Estádio Luigi Ferraris (Gênova) Ingressos sáb., 22 de ago., 20:45 Parma x Cagliari Estádio Ennio Tardini (Parma) Ingressos dom., 23 de ago., 18:30 Frosinone x Juventus Stadio Benito Stirpe (Frosinone) Ingressos dom., 23 de ago., 18:30 Venezia x Lecce Estádio Pier Luigi Penzo (Veneza) Ingressos dom., 23 de ago., 20:45 Atalanta x Sassuolo New Balance Arena (Bérgamo) Ingressos dom., 23 de ago., 20:45 Torino x Milan Estádio Olímpico Grande Torino (Turim) Ingressos seg., 24 de ago., 18:30 Bologna x Lazio Estádio Renato Dall'Ara (Bolonha) Ingressos seg., 24 de ago., 20:45 Roma x Fiorentina Stadio Olimpico (Roma) Ingressos

Próximos jogos da 2ª rodada da Serie A e ingressos

Data e hora (CET) Partida Estádio Ingressos sex., 28 de ago., 20:45 Milan x Venezia Estádio San Siro (Milão) Ingressos sáb., 29 de ago., 18:30 Fiorentina x Frosinone Estádio Artemio Franchi (Florença) Ingressos sáb., 29 de ago., 18:30 Monza x Udinese Stadio Brianteo (Monza) Ingressos sáb., 29 de ago., 18:30 Sassuolo x Torino Mapei Stadium (Reggio Emilia) Ingressos sáb., 29 de ago., 20:45 Juventus x Parma Allianz Stadium (Turim) Ingressos dom., 30 de ago., 18:30 Napoli x Como Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ingressos dom., 30 de ago., 20:45 Cagliari x Inter de Milão Unipol Domus (Cagliari) Ingressos dom., 30 de ago., 20:45 Lazio x Genoa Stadio Olimpico (Roma) Ingressos seg., 31 de ago., 18:30 Lecce x Roma Stadio Ettore Giardiniero (Lecce) Ingressos seg., 31 de ago., 20:45 Atalanta x Bologna New Balance Arena (Bérgamo) Ingressos

Como comprar ingressos para a Serie A

Há várias opções de venda de ingressos para os jogos da Serie A, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes extras de hospitalidade.

Para comprar ingressos da Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos".

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, se você estiver procurando garantir lugares antes da liberação oficial, ou talvez esteja tentando conseguir ingressos de última hora, pode valer a pena considerar revendedores secundários como a StubHub.

Quanto custam os ingressos da Serie A?

O custo dos ingressos da Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas por idade, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas esses grupos variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos começando em cerca de €40 em sites de revenda.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o maior custo. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de grande nome, como o dérbi de Milão (Milan x Inter de Milão) e o dérbi de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A de 2026-2027, seus estádios, as faixas esperadas de preços de ingressos por jogo, além dos preços iniciais dos carnês de temporada.

Clubes da Serie A 2026-27 por preço de ingresso

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto) Carnê de temporada (adulto) Milan Estádio San Siro €30 - €220 A partir de €430 Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) €35 - €160 A partir de €340 Bologna Stadio Renato Dall'Ara €25 - €130 A partir de €240 Cagliari Unipol Domus €25 - €120 A partir de €300 Como Stadio Giuseppe Sinigaglia €30 - €140 A partir de €390 Fiorentina Stadio Artemio Franchi €25 - €130 A partir de €350 Frosinone Stadio Benito Stirpe €20 - €100 A partir de €160 Genoa Stadio Luigi Ferraris €25 - €120 A partir de €200 Inter de Milão Estádio San Siro €30 - €240 A partir de €399 Juventus Allianz Stadium €35 - €250 A partir de €430 Lazio Stadio Olimpico €25 - €140 A partir de €280 Lecce Stadio Via del Mare €20 - €110 A partir de €170 Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) €25 - €120 A partir de €230 Napoli Stadio Diego Armando Maradona €30 - €180 A partir de €250 Parma Stadio Ennio Tardini €25 - €120 A partir de €190 Roma Stadio Olimpico €30 - €160 A partir de €277 Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore €20 - €110 A partir de €150 Torino Stadio Olimpico Grande Torino €20 - €120 A partir de €220 Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115 A partir de €180 Venezia Stadio Pier Luigi Penzo €30 - €130 A partir de €250

Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A

A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta e conta com alguns dos maiores e mais bem apoiados clubes do mundo, como Juventus, Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.

A Serie A também atrai uma enorme quantidade de jogadores talentosos, por isso não é surpresa que torcedores de futebol de todos os cantos do mundo queiram ir à Itália para ver de perto a ação emocionante se desenrolar. Além de serem atraídas pelo futebol de alto nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.

Antes do início da temporada de futebol de 1929-30 na Itália, ocorreu uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, o que estabeleceu o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. Até a campanha de 2025/26, a Serie A ocupava o segundo lugar no ranking de coeficientes da Uefa com base no desempenho nas competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League, da Inglaterra, e à frente de La Liga, da Espanha.

A Inter de Milão é a atual campeã, tendo conquistado seu segundo título da Serie A em três temporadas e o 21º no total, durante a última campanha. A Inter de Milão também conquistou a Coppa Italia, garantindo múltiplos troféus em uma mesma temporada pela primeira vez desde sua famosa campanha da tríplice coroa em 2009/2010.

No entanto, é a Juventus que se destaca muito acima das demais em termos de títulos de liga conquistados. A Juventus acumulou um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove conquistas consecutivas entre 2011 e 2020.