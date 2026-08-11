Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial.
A Serie A é casa de alguns dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e Milan. Essas equipes desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu. Enquanto a Juve lidera a tabela de maiores campeões da Serie A, com 36 scudettos, a Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar o título de 2025/26 com 11 pontos de vantagem.
Está tudo pronto para mais uma temporada espetacular da Serie A, então deixe a GOAL guiar você sobre como garantir um ingresso para uma partida da Serie A, incluindo onde comprá-los e os preços atuais.
Próximos jogos da 1ª rodada da Serie A e ingressos
|Data e hora (CET)
|Partida
|Estádio
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 18:30
|Inter de Milão x Monza
|Estádio San Siro (Milão)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 18:30
|Udinese x Como
|Bluenergy Stadium (Udine)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 20:45
|Genoa x Napoli
|Estádio Luigi Ferraris (Gênova)
|Ingressos
|sáb., 22 de ago., 20:45
|Parma x Cagliari
|Estádio Ennio Tardini (Parma)
|Ingressos
|dom., 23 de ago., 18:30
|Frosinone x Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Frosinone)
|Ingressos
|dom., 23 de ago., 18:30
|Venezia x Lecce
|Estádio Pier Luigi Penzo (Veneza)
|Ingressos
|dom., 23 de ago., 20:45
|Atalanta x Sassuolo
|New Balance Arena (Bérgamo)
|Ingressos
|dom., 23 de ago., 20:45
|Torino x Milan
|Estádio Olímpico Grande Torino (Turim)
|Ingressos
|seg., 24 de ago., 18:30
|Bologna x Lazio
|Estádio Renato Dall'Ara (Bolonha)
|Ingressos
|seg., 24 de ago., 20:45
|Roma x Fiorentina
|Stadio Olimpico (Roma)
|Ingressos
Próximos jogos da 2ª rodada da Serie A e ingressos
|Data e hora (CET)
|Partida
|Estádio
|Ingressos
|sex., 28 de ago., 20:45
|Milan x Venezia
|Estádio San Siro (Milão)
|Ingressos
|sáb., 29 de ago., 18:30
|Fiorentina x Frosinone
|Estádio Artemio Franchi (Florença)
|Ingressos
|sáb., 29 de ago., 18:30
|Monza x Udinese
|Stadio Brianteo (Monza)
|Ingressos
|sáb., 29 de ago., 18:30
|Sassuolo x Torino
|Mapei Stadium (Reggio Emilia)
|Ingressos
|sáb., 29 de ago., 20:45
|Juventus x Parma
|Allianz Stadium (Turim)
|Ingressos
|dom., 30 de ago., 18:30
|Napoli x Como
|Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles)
|Ingressos
|dom., 30 de ago., 20:45
|Cagliari x Inter de Milão
|Unipol Domus (Cagliari)
|Ingressos
|dom., 30 de ago., 20:45
|Lazio x Genoa
|Stadio Olimpico (Roma)
|Ingressos
|seg., 31 de ago., 18:30
|Lecce x Roma
|Stadio Ettore Giardiniero (Lecce)
|Ingressos
|seg., 31 de ago., 20:45
|Atalanta x Bologna
|New Balance Arena (Bérgamo)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Serie A
Há várias opções de venda de ingressos para os jogos da Serie A, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes extras de hospitalidade.
Para comprar ingressos da Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos".
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, se você estiver procurando garantir lugares antes da liberação oficial, ou talvez esteja tentando conseguir ingressos de última hora, pode valer a pena considerar revendedores secundários como a StubHub.
Quanto custam os ingressos da Serie A?
O custo dos ingressos da Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços em faixas por idade, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas esses grupos variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos começando em cerca de €40 em sites de revenda.
Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o maior custo. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de grande nome, como o dérbi de Milão (Milan x Inter de Milão) e o dérbi de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.
Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A de 2026-2027, seus estádios, as faixas esperadas de preços de ingressos por jogo, além dos preços iniciais dos carnês de temporada.
Clubes da Serie A 2026-27 por preço de ingresso
|Clube
|Estádio
|Faixa de preço do ingresso (adulto)
|Carnê de temporada (adulto)
|Milan
|Estádio San Siro
|€30 - €220
|A partir de €430
|Atalanta
|Gewiss Stadium (New Balance Arena)
|€35 - €160
|A partir de €340
|Bologna
|Stadio Renato Dall'Ara
|€25 - €130
|A partir de €240
|Cagliari
|Unipol Domus
|€25 - €120
|A partir de €300
|Como
|Stadio Giuseppe Sinigaglia
|€30 - €140
|A partir de €390
|Fiorentina
|Stadio Artemio Franchi
|€25 - €130
|A partir de €350
|Frosinone
|Stadio Benito Stirpe
|€20 - €100
|A partir de €160
|Genoa
|Stadio Luigi Ferraris
|€25 - €120
|A partir de €200
|Inter de Milão
|Estádio San Siro
|€30 - €240
|A partir de €399
|Juventus
|Allianz Stadium
|€35 - €250
|A partir de €430
|Lazio
|Stadio Olimpico
|€25 - €140
|A partir de €280
|Lecce
|Stadio Via del Mare
|€20 - €110
|A partir de €170
|Monza
|Stadio Brianteo (U-Power Stadium)
|€25 - €120
|A partir de €230
|Napoli
|Stadio Diego Armando Maradona
|€30 - €180
|A partir de €250
|Parma
|Stadio Ennio Tardini
|€25 - €120
|A partir de €190
|Roma
|Stadio Olimpico
|€30 - €160
|A partir de €277
|Sassuolo
|Mapei Stadium - Città del Tricolore
|€20 - €110
|A partir de €150
|Torino
|Stadio Olimpico Grande Torino
|€20 - €120
|A partir de €220
|Udinese
|Bluenergy Stadium (Stadio Friuli)
|€25 - €115
|A partir de €180
|Venezia
|Stadio Pier Luigi Penzo
|€30 - €130
|A partir de €250
Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A
A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta e conta com alguns dos maiores e mais bem apoiados clubes do mundo, como Juventus, Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.
A Serie A também atrai uma enorme quantidade de jogadores talentosos, por isso não é surpresa que torcedores de futebol de todos os cantos do mundo queiram ir à Itália para ver de perto a ação emocionante se desenrolar. Além de serem atraídas pelo futebol de alto nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.
Antes do início da temporada de futebol de 1929-30 na Itália, ocorreu uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, o que estabeleceu o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.
Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. Até a campanha de 2025/26, a Serie A ocupava o segundo lugar no ranking de coeficientes da Uefa com base no desempenho nas competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League, da Inglaterra, e à frente de La Liga, da Espanha.
A Inter de Milão é a atual campeã, tendo conquistado seu segundo título da Serie A em três temporadas e o 21º no total, durante a última campanha. A Inter de Milão também conquistou a Coppa Italia, garantindo múltiplos troféus em uma mesma temporada pela primeira vez desde sua famosa campanha da tríplice coroa em 2009/2010.
No entanto, é a Juventus que se destaca muito acima das demais em termos de títulos de liga conquistados. A Juventus acumulou um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove conquistas consecutivas entre 2011 e 2020.