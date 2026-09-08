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Onde posso comprar ingressos da La Liga?

Há várias opções de venda de ingressos para jogos da La Liga, desde entradas avulsas para partidas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos da La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde depois você precisará ir até a seção "Ingressos".

Os ingressos costumam ser disponibilizados algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Você também pode comprar ingressos em bilheterias físicas, que geralmente ficam nos estádios dos clubes ou nas proximidades. Alguns clubes também têm pontos de venda localizados em vários pontos das cidades onde estão baseados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou conseguir ingressos de última hora, pode ser interessante considerar revendedores secundários, como a StubHub.

Quando será o próximo El Clásico?

O primeiro Clásico da temporada 2026/27 está confirmado para a 10ª rodada, em outubro, com o confronto de volta acontecendo no Bernabéu em maio.

O clássico de Madri também tem duas datas confirmadas nesta temporada: o Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano em 20 de setembro (7ª rodada), antes do jogo de volta no Bernabeu em 4 de abril de 2027 (30ª rodada).

Confronto Data e hora (horário local) Ingressos Clássico de Madri: Atletico Madrid x Real Madrid 20 de setembro de 2026 (18:00) Ingressos El Clásico: Barcelona x Real Madrid 25 de outubro de 2026 (a confirmar) Ingressos Clássico de Madri: Real Madrid x Atletico Madrid 4 de abril de 2027 (a confirmar) Ingressos El Clásico: Real Madrid x Barcelona 9 de maio de 2027 (a confirmar) Ingressos

Quanto custam os ingressos da La Liga?

O custo dos ingressos da La Liga varia bastante.

A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com visões privilegiadas frequentemente tendo o maior custo. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o clássico de Madri (Real Madrid x Atletico Madrid) e o El Clasico (Barcelona x Real Madrid), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

O que esperar da temporada da La Liga?

O Barcelona chega para 2026/27 como bicampeão consecutivo depois de a equipe de Hansi Flick vencer o Real Madrid por 2 a 0 no El Clasico que decidiu o título na temporada passada, garantindo sua 29ª taça da liga com três jogos de antecedência. Foi o segundo título seguido desde que Flick assumiu o comando em 2024, somando-se ainda a uma Copa do Rei e a uma Supercopa da Espanha conquistadas no caminho.

O Real Madrid, por outro lado, viveu uma temporada para esquecer. Xabi Alonso foi substituído por Alvaro Arbeloa no meio da campanha em meio a relatos de insatisfação no elenco, e o Real Madrid terminou em segundo sem um único troféu para mostrar por seus esforços, um desfecho raro e doloroso para um clube de sua grandeza. Em resposta, o presidente Florentino Perez recorreu a Jose Mourinho, de volta ao Bernabeu para uma segunda passagem 13 anos após a primeira, enquanto o clube busca voltar ao caminho das vitórias.

Um homem cujo prestígio nunca esteve tão alto é Kylian Mbappe. O atacante do Real Madrid foi o artilheiro de La Liga em cada uma de suas duas primeiras temporadas na Espanha, e ele chega a 2026/27 logo depois de se tornar apenas o segundo jogador na história da Copa do Mundo a conquistar a Chuteira de Ouro duas vezes, terminando como artilheiro do torneio de 2026 na América do Norte com 10 gols, enquanto a França terminou em quarto lugar. Com um elenco estabilizado e um técnico como Mourinho, que nunca passou uma temporada sem troféus em nenhum de seus grandes clubes, o Real Madrid estará desesperado para que a forma de Mbappe na Copa do Mundo se traduza em uma verdadeira disputa pelo título no cenário doméstico.