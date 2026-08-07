A Juventus entra em 2026/27 sob o comando de Luciano Spalletti, que arrumou a casa após uma temporada caótica em que Igor Tudor foi demitido em outubro, apesar de ter acabado de assinar uma renovação de contrato. O 6º lugar significa que a Juventus disputará a Liga Europa nesta temporada, e o clube terá como objetivo voltar ao topo da Serie A em sua primeira temporada completa sob o comando de Spalletti. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos da Juventus no Allianz Stadium.

Lista completa de jogos da Juventus na Serie A 2026/27

Data e hora Jogo Local Competição Ingressos 23 ago. 2026 Frosinone x Juventus Stadio Benito Stirpe (fora) Serie A Ingressos 30 ago. 2026 Juventus x Parma Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 6 set. 2026 Juventus x Milan Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 12-13 set. 2026 Sassuolo x Juventus Mapei Stadium (fora) Serie A Ingressos 20 set. 2026 Juventus x Atalanta Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 11 out. 2026 Cagliari x Juventus Unipol Domus (fora) Serie A Ingressos 18 out. 2026 Juventus x Lazio Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 25 out. 2026 Lecce x Juventus Stadio Via del Mare (fora) Serie A Ingressos qua. 28 out. 2026 Genoa x Juventus Stadio Luigi Ferraris (fora) Serie A Ingressos 1 nov. 2026 Juventus x Napoli Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 8 nov. 2026 Fiorentina x Juventus Stadio Artemio Franchi (fora) Serie A Ingressos 22 nov. 2026 Juventus x Venezia Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 29 nov. 2026 Como x Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora) Serie A Ingressos 6 dez. 2026 Juventus x Udinese Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 13 dez. 2026 Juventus x Monza Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 20 dez. 2026 Roma x Juventus Stadio Olimpico (fora) Serie A Ingressos 3 jan. 2027 Bologna x Juventus Stadio Renato Dall'Ara (fora) Serie A Ingressos qua. 6 jan. 2027 Juventus x Torino (Derby della Mole) Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 9-10 jan. 2027 Inter x Juventus (Derby d'Italia, jogo de ida) San Siro (fora) Serie A Ingressos 16-17 jan. 2027 Juventus x Genoa Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 23-24 jan. 2027 Juventus x Cagliari Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 30-31 jan. 2027 Milan x Juventus San Siro (fora) Serie A Ingressos 6-7 fev. 2027 Juventus x Sassuolo Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 13-14 fev. 2027 Napoli x Juventus Stadio Diego Armando Maradona (fora) Serie A Ingressos 20-21 fev. 2027 Juventus x Bologna Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 27-28 fev. 2027 Monza x Juventus U-Power Stadium (fora) Serie A Ingressos 6-7 mar. 2027 Juventus x Roma Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 13-14 mar. 2027 Lazio x Juventus Stadio Olimpico (fora) Serie A Ingressos 20-21 mar. 2027 Juventus x Como Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 3-4 abr. 2027 Torino x Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (fora) Serie A Ingressos 10-11 abr. 2027 Juventus x Lecce Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 17-18 abr. 2027 Venezia x Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (fora) Serie A Ingressos 24-25 abr. 2027 Juventus x Fiorentina Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 1-2 maio 2027 Atalanta x Juventus Gewiss Stadium (fora) Serie A Ingressos 8-9 maio 2027 Udinese x Juventus Bluenergy Stadium (fora) Serie A Ingressos 15-16 maio 2027 Juventus x Inter (Derby d'Italia, jogo de volta) Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos 22-23 maio 2027 Parma x Juventus Stadio Ennio Tardini (fora) Serie A Ingressos 29-30 maio 2027 Juventus x Frosinone Allianz Stadium (casa) Serie A Ingressos

Como comprar ingressos da Juventus

Os ingressos são liberados em fases: membros J1897 têm acesso primeiro, seguidos pelos membros Black & White & Stadium, e depois pela venda ao público geral cerca de duas semanas mais tarde.

A demanda é mais alta para o Derby d'Italia (contra a Inter) e o Derby della Mole (contra o Torino), que frequentemente esgotam rápido pelos canais oficiais.

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, mercados secundários como o StubHub são uma forma confiável de garantir um lugar no Allianz Stadium, com ingressos disponíveis em todos os setores do estádio.

Quanto custam os ingressos da Juventus

Assentos atrás do gol: a partir de cerca de €35 diretamente pelo clube.

Setores centrais Leste ou Oeste: cerca de €90.

Jogos de alta demanda (Derby de Turim, partidas da Liga Europa): a partir de €50.

Mercado secundário via StubHub: a partir de €34, variando conforme a demanda.

Pacotes VIP e de hospitalidade também estão disponíveis para uma experiência mais premium, com preços variando de acordo com as comodidades e a localização do assento.

O que esperar da Juventus em 2026/27

A Juventus viveu uma turbulenta temporada 2025/26: Igor Tudor, apesar de ter assinado uma extensão de dois anos em junho de 2025, foi demitido no fim de outubro com o clube em sexto lugar, sendo substituído brevemente pelo interino Massimo Brambilla antes de Luciano Spalletti assumir em definitivo. Spalletti estabilizou os resultados, mas não conseguiu levar a Juventus além do sexto lugar ao fim da temporada, ficando fora da Champions League e tendo de se contentar com a Liga Europa nesta campanha.

Agora em sua primeira temporada completa no cargo, Spalletti tentará reconstruir o embalo com um elenco que ainda conta com Kenan Yildiz, artilheiro do clube na temporada passada, ao lado de Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. A tabela tem uma simetria notável, com a Juventus abrindo e fechando a temporada contra o recém-promovido Frosinone, enquanto uma sequência desafiadora a partir da 16ª rodada traz Roma, Bologna, o rival da cidade Torino e o rival do Derby d'Italia, Inter, em rápida sucessão.

História do Allianz Stadium

O Allianz Stadium (Juventus Stadium) é um estádio totalmente com assentos no bairro Vallette, em Turim, construído no local da antiga casa do clube, o Stadio Delle Alpi, e inaugurado em 2011. Com capacidade para 41.689 pessoas, é o sexto maior estádio de futebol da Itália.

Além dos jogos regulares da Juventus, o estádio recebeu a final da Liga Europa da UEFA de 2014 (Sevilla x Benfica), duas partidas das Finais da Liga das Nações da UEFA de 2021 e a final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA de 2022 (Barcelona x Lyon).