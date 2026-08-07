A Juventus entra em 2026/27 sob o comando de Luciano Spalletti, que arrumou a casa após uma temporada caótica em que Igor Tudor foi demitido em outubro, apesar de ter acabado de assinar uma renovação de contrato. O 6º lugar significa que a Juventus disputará a Liga Europa nesta temporada, e o clube terá como objetivo voltar ao topo da Serie A em sua primeira temporada completa sob o comando de Spalletti. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos da Juventus no Allianz Stadium.
Lista completa de jogos da Juventus na Serie A 2026/27
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|23 ago. 2026
|Frosinone x Juventus
|Stadio Benito Stirpe (fora)
|Serie A
|Ingressos
|30 ago. 2026
|Juventus x Parma
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|6 set. 2026
|Juventus x Milan
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|12-13 set. 2026
|Sassuolo x Juventus
|Mapei Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|20 set. 2026
|Juventus x Atalanta
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|11 out. 2026
|Cagliari x Juventus
|Unipol Domus (fora)
|Serie A
|Ingressos
|18 out. 2026
|Juventus x Lazio
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|25 out. 2026
|Lecce x Juventus
|Stadio Via del Mare (fora)
|Serie A
|Ingressos
|qua. 28 out. 2026
|Genoa x Juventus
|Stadio Luigi Ferraris (fora)
|Serie A
|Ingressos
|1 nov. 2026
|Juventus x Napoli
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|8 nov. 2026
|Fiorentina x Juventus
|Stadio Artemio Franchi (fora)
|Serie A
|Ingressos
|22 nov. 2026
|Juventus x Venezia
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|29 nov. 2026
|Como x Juventus
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora)
|Serie A
|Ingressos
|6 dez. 2026
|Juventus x Udinese
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|13 dez. 2026
|Juventus x Monza
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|20 dez. 2026
|Roma x Juventus
|Stadio Olimpico (fora)
|Serie A
|Ingressos
|3 jan. 2027
|Bologna x Juventus
|Stadio Renato Dall'Ara (fora)
|Serie A
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027
|Juventus x Torino (Derby della Mole)
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|9-10 jan. 2027
|Inter x Juventus (Derby d'Italia, jogo de ida)
|San Siro (fora)
|Serie A
|Ingressos
|16-17 jan. 2027
|Juventus x Genoa
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|23-24 jan. 2027
|Juventus x Cagliari
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|30-31 jan. 2027
|Milan x Juventus
|San Siro (fora)
|Serie A
|Ingressos
|6-7 fev. 2027
|Juventus x Sassuolo
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|13-14 fev. 2027
|Napoli x Juventus
|Stadio Diego Armando Maradona (fora)
|Serie A
|Ingressos
|20-21 fev. 2027
|Juventus x Bologna
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|27-28 fev. 2027
|Monza x Juventus
|U-Power Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|6-7 mar. 2027
|Juventus x Roma
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|13-14 mar. 2027
|Lazio x Juventus
|Stadio Olimpico (fora)
|Serie A
|Ingressos
|20-21 mar. 2027
|Juventus x Como
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|3-4 abr. 2027
|Torino x Juventus (Derby della Mole)
|Stadio Olimpico Grande Torino (fora)
|Serie A
|Ingressos
|10-11 abr. 2027
|Juventus x Lecce
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|17-18 abr. 2027
|Venezia x Juventus
|Stadio Pier Luigi Penzo (fora)
|Serie A
|Ingressos
|24-25 abr. 2027
|Juventus x Fiorentina
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|1-2 maio 2027
|Atalanta x Juventus
|Gewiss Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|8-9 maio 2027
|Udinese x Juventus
|Bluenergy Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|15-16 maio 2027
|Juventus x Inter (Derby d'Italia, jogo de volta)
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
|22-23 maio 2027
|Parma x Juventus
|Stadio Ennio Tardini (fora)
|Serie A
|Ingressos
|29-30 maio 2027
|Juventus x Frosinone
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Ingressos
Como comprar ingressos da Juventus
- Os ingressos são liberados em fases: membros J1897 têm acesso primeiro, seguidos pelos membros Black & White & Stadium, e depois pela venda ao público geral cerca de duas semanas mais tarde.
- A demanda é mais alta para o Derby d'Italia (contra a Inter) e o Derby della Mole (contra o Torino), que frequentemente esgotam rápido pelos canais oficiais.
- Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, mercados secundários como o StubHub são uma forma confiável de garantir um lugar no Allianz Stadium, com ingressos disponíveis em todos os setores do estádio.
Quanto custam os ingressos da Juventus
- Assentos atrás do gol: a partir de cerca de €35 diretamente pelo clube.
- Setores centrais Leste ou Oeste: cerca de €90.
- Jogos de alta demanda (Derby de Turim, partidas da Liga Europa): a partir de €50.
- Mercado secundário via StubHub: a partir de €34, variando conforme a demanda.
Pacotes VIP e de hospitalidade também estão disponíveis para uma experiência mais premium, com preços variando de acordo com as comodidades e a localização do assento.
O que esperar da Juventus em 2026/27
A Juventus viveu uma turbulenta temporada 2025/26: Igor Tudor, apesar de ter assinado uma extensão de dois anos em junho de 2025, foi demitido no fim de outubro com o clube em sexto lugar, sendo substituído brevemente pelo interino Massimo Brambilla antes de Luciano Spalletti assumir em definitivo. Spalletti estabilizou os resultados, mas não conseguiu levar a Juventus além do sexto lugar ao fim da temporada, ficando fora da Champions League e tendo de se contentar com a Liga Europa nesta campanha.
Agora em sua primeira temporada completa no cargo, Spalletti tentará reconstruir o embalo com um elenco que ainda conta com Kenan Yildiz, artilheiro do clube na temporada passada, ao lado de Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. A tabela tem uma simetria notável, com a Juventus abrindo e fechando a temporada contra o recém-promovido Frosinone, enquanto uma sequência desafiadora a partir da 16ª rodada traz Roma, Bologna, o rival da cidade Torino e o rival do Derby d'Italia, Inter, em rápida sucessão.
História do Allianz Stadium
O Allianz Stadium (Juventus Stadium) é um estádio totalmente com assentos no bairro Vallette, em Turim, construído no local da antiga casa do clube, o Stadio Delle Alpi, e inaugurado em 2011. Com capacidade para 41.689 pessoas, é o sexto maior estádio de futebol da Itália.
Além dos jogos regulares da Juventus, o estádio recebeu a final da Liga Europa da UEFA de 2014 (Sevilla x Benfica), duas partidas das Finais da Liga das Nações da UEFA de 2021 e a final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA de 2022 (Barcelona x Lyon).