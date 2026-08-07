Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Book Juventus tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos da Juventus para 2026/27: preços da Serie A, jogos e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Italiano
Juventus

Veja exatamente como comprar ingressos para a Juventus na temporada 2026/27 da Serie A

A Juventus entra em 2026/27 sob o comando de Luciano Spalletti, que arrumou a casa após uma temporada caótica em que Igor Tudor foi demitido em outubro, apesar de ter acabado de assinar uma renovação de contrato. O 6º lugar significa que a Juventus disputará a Liga Europa nesta temporada, e o clube terá como objetivo voltar ao topo da Serie A em sua primeira temporada completa sob o comando de Spalletti. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos da Juventus no Allianz Stadium.

Reserve ingressos da Juventus Compre agora

Lista completa de jogos da Juventus na Serie A 2026/27

Data e horaJogoLocalCompetiçãoIngressos
23 ago. 2026Frosinone x JuventusStadio Benito Stirpe (fora)Serie AIngressos
30 ago. 2026Juventus x ParmaAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
6 set. 2026Juventus x MilanAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
12-13 set. 2026Sassuolo x JuventusMapei Stadium (fora)Serie AIngressos
20 set. 2026Juventus x AtalantaAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
11 out. 2026Cagliari x JuventusUnipol Domus (fora)Serie AIngressos
18 out. 2026Juventus x LazioAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
25 out. 2026Lecce x JuventusStadio Via del Mare (fora)Serie AIngressos
qua. 28 out. 2026Genoa x JuventusStadio Luigi Ferraris (fora)Serie AIngressos
1 nov. 2026Juventus x NapoliAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
8 nov. 2026Fiorentina x JuventusStadio Artemio Franchi (fora)Serie AIngressos
22 nov. 2026Juventus x VeneziaAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
29 nov. 2026Como x JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (fora)Serie AIngressos
6 dez. 2026Juventus x UdineseAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
13 dez. 2026Juventus x MonzaAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
20 dez. 2026Roma x JuventusStadio Olimpico (fora)Serie AIngressos
3 jan. 2027Bologna x JuventusStadio Renato Dall'Ara (fora)Serie AIngressos
qua. 6 jan. 2027Juventus x Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (casa)Serie AIngressos
9-10 jan. 2027Inter x Juventus (Derby d'Italia, jogo de ida)San Siro (fora)Serie AIngressos
16-17 jan. 2027Juventus x GenoaAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
23-24 jan. 2027Juventus x CagliariAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
30-31 jan. 2027Milan x JuventusSan Siro (fora)Serie AIngressos
6-7 fev. 2027Juventus x SassuoloAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
13-14 fev. 2027Napoli x JuventusStadio Diego Armando Maradona (fora)Serie AIngressos
20-21 fev. 2027Juventus x BolognaAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
27-28 fev. 2027Monza x JuventusU-Power Stadium (fora)Serie AIngressos
6-7 mar. 2027Juventus x RomaAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
13-14 mar. 2027Lazio x JuventusStadio Olimpico (fora)Serie AIngressos
20-21 mar. 2027Juventus x ComoAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
3-4 abr. 2027Torino x Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (fora)Serie AIngressos
10-11 abr. 2027Juventus x LecceAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
17-18 abr. 2027Venezia x JuventusStadio Pier Luigi Penzo (fora)Serie AIngressos
24-25 abr. 2027Juventus x FiorentinaAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos
1-2 maio 2027Atalanta x JuventusGewiss Stadium (fora)Serie AIngressos
8-9 maio 2027Udinese x JuventusBluenergy Stadium (fora)Serie AIngressos
15-16 maio 2027Juventus x Inter (Derby d'Italia, jogo de volta)Allianz Stadium (casa)Serie AIngressos
22-23 maio 2027Parma x JuventusStadio Ennio Tardini (fora)Serie AIngressos
29-30 maio 2027Juventus x FrosinoneAllianz Stadium (casa)Serie AIngressos

Como comprar ingressos da Juventus

  • Os ingressos são liberados em fases: membros J1897 têm acesso primeiro, seguidos pelos membros Black & White & Stadium, e depois pela venda ao público geral cerca de duas semanas mais tarde.
  • A demanda é mais alta para o Derby d'Italia (contra a Inter) e o Derby della Mole (contra o Torino), que frequentemente esgotam rápido pelos canais oficiais.
  • Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, mercados secundários como o StubHub são uma forma confiável de garantir um lugar no Allianz Stadium, com ingressos disponíveis em todos os setores do estádio.

Reserve ingressos da Juventus Compre agora

Quanto custam os ingressos da Juventus

  • Assentos atrás do gol: a partir de cerca de €35 diretamente pelo clube.
  • Setores centrais Leste ou Oeste: cerca de €90.
  • Jogos de alta demanda (Derby de Turim, partidas da Liga Europa): a partir de €50.
  • Mercado secundário via StubHub: a partir de €34, variando conforme a demanda.

Pacotes VIP e de hospitalidade também estão disponíveis para uma experiência mais premium, com preços variando de acordo com as comodidades e a localização do assento.

Amistosos de clubes
Juventus crest
Juventus
JUV
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT

Reserve ingressos da Juventus Compre agora

O que esperar da Juventus em 2026/27

A Juventus viveu uma turbulenta temporada 2025/26: Igor Tudor, apesar de ter assinado uma extensão de dois anos em junho de 2025, foi demitido no fim de outubro com o clube em sexto lugar, sendo substituído brevemente pelo interino Massimo Brambilla antes de Luciano Spalletti assumir em definitivo. Spalletti estabilizou os resultados, mas não conseguiu levar a Juventus além do sexto lugar ao fim da temporada, ficando fora da Champions League e tendo de se contentar com a Liga Europa nesta campanha.

Agora em sua primeira temporada completa no cargo, Spalletti tentará reconstruir o embalo com um elenco que ainda conta com Kenan Yildiz, artilheiro do clube na temporada passada, ao lado de Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. A tabela tem uma simetria notável, com a Juventus abrindo e fechando a temporada contra o recém-promovido Frosinone, enquanto uma sequência desafiadora a partir da 16ª rodada traz Roma, Bologna, o rival da cidade Torino e o rival do Derby d'Italia, Inter, em rápida sucessão.

História do Allianz Stadium

O Allianz Stadium (Juventus Stadium) é um estádio totalmente com assentos no bairro Vallette, em Turim, construído no local da antiga casa do clube, o Stadio Delle Alpi, e inaugurado em 2011. Com capacidade para 41.689 pessoas, é o sexto maior estádio de futebol da Itália.

Além dos jogos regulares da Juventus, o estádio recebeu a final da Liga Europa da UEFA de 2014 (Sevilla x Benfica), duas partidas das Finais da Liga das Nações da UEFA de 2021 e a final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA de 2022 (Barcelona x Lyon).

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google