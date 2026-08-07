A Inter de Milão chega a 2026/27 como atual campeã da Serie A, após conquistar o 21º Scudetto e a Coppa Italia na primeira temporada completa de Cristian Chivu no comando. Uma visita ao San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), que divide com a rival da cidade Milan, continua sendo uma das experiências essenciais do futebol. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos da Inter de Milão nesta temporada.
Lista completa de jogos da Inter de Milão na Serie A 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|22-23 ago. 2026
|Inter x Monza
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|29-30 ago. 2026
|Cagliari x Inter
|Unipol Domus (fora)
|Serie A
|Ingressos
|5-6 set. 2026
|Inter x Napoli
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|12-13 set. 2026
|Inter x Udinese
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|19-20 set. 2026
|Roma x Inter
|Stadio Olimpico (fora)
|Serie A
|Ingressos
|10-11 out. 2026
|Inter x Parma
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|17-18 out. 2026
|Bologna x Inter
|Stadio Renato Dall'Ara (fora)
|Serie A
|Ingressos
|24-25 out. 2026
|Inter x Fiorentina
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|qua. 28 out. 2026
|Venezia x Inter
|Stadio Pier Luigi Penzo (fora)
|Serie A
|Ingressos
|31 out.-1 nov. 2026
|Milan x Inter (Derby della Madonnina, 1º jogo)
|San Siro (fora, mando do Milan)
|Serie A
|Ingressos
|7-8 nov. 2026
|Inter x Como
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|22 nov. 2026
|Atalanta x Inter
|Gewiss Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|29 nov. 2026
|Inter x Genoa
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|6 dez. 2026
|Frosinone x Inter
|Stadio Benito Stirpe (fora)
|Serie A
|Ingressos
|13 dez. 2026
|Inter x Torino
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|19-20 dez. 2026
|Lecce x Inter
|Stadio Via del Mare (fora)
|Serie A
|Ingressos
|2-3 jan. 2027
|Inter x Sassuolo
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|qua. 6 jan. 2027
|Lazio x Inter
|Stadio Olimpico (fora)
|Serie A
|Ingressos
|9-10 jan. 2027
|Inter x Juventus (Derby d'Italia, 1º jogo)
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|16-17 jan. 2027
|Parma x Inter
|Stadio Ennio Tardini (fora)
|Serie A
|Ingressos
|23-24 jan. 2027
|Inter x Venezia
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|30-31 jan. 2027
|Napoli x Inter
|Stadio Diego Armando Maradona (fora)
|Serie A
|Ingressos
|6-7 fev. 2027
|Inter x Cagliari
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|13-14 fev. 2027
|Inter x Milan (Derby della Madonnina, 2º jogo)
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|20-21 fev. 2027
|Fiorentina x Inter
|Stadio Artemio Franchi (fora)
|Serie A
|Ingressos
|27-28 fev. 2027
|Inter x Atalanta
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|6-7 mar. 2027
|Udinese x Inter
|Bluenergy Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|13-14 mar. 2027
|Torino x Inter
|Stadio Olimpico Grande Torino (fora)
|Serie A
|Ingressos
|20-21 mar. 2027
|Inter x Frosinone
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|3-4 abr. 2027
|Genoa x Inter
|Stadio Luigi Ferraris (fora)
|Serie A
|Ingressos
|10-11 abr. 2027
|Inter x Roma
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|17-18 abr. 2027
|Monza x Inter
|U-Power Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|24-25 abr. 2027
|Inter x Bologna
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|1-2 maio 2027
|Como x Inter
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora)
|Serie A
|Ingressos
|8-9 maio 2027
|Inter x Lecce
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|15-16 maio 2027
|Juventus x Inter (Derby d'Italia, 2º jogo)
|Allianz Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
|22-23 maio 2027
|Inter x Lazio
|San Siro (casa)
|Serie A
|Ingressos
|29-30 maio 2027
|Sassuolo x Inter
|Mapei Stadium (fora)
|Serie A
|Ingressos
Como comprar ingressos da Inter de Milão
- Compre pelo portal oficial de ingressos do clube, verificando regularmente as datas de liberação e a disponibilidade.
- A demanda é maior para o Derby della Madonnina (contra o Milan) e o Derby d'Italia (contra a Juventus), que normalmente se esgotam rapidamente pelos canais oficiais.
- Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, ou se você estiver procurando uma partida específica em cima da hora, mercados secundários como o StubHub são a melhor opção para garantir seu ingresso.
Quanto custam os ingressos da Inter de Milão
- Anel superior do estádio: a partir de €15
- Segundo anel: a partir de cerca de €40
- Setores premium mais próximos do gramado: €75-€200
- Mercado secundário via StubHub: a partir de €24
Pacotes de hospitalidade da Inter de Milão
- Sports Pub: lugares descontraídos, inspirados em pub, no Primeiro Anel do setor laranja, com um animado lounge pré-jogo.
- Sky Lounge Orange: lounge de canto com poltronas de couro, monitores de TV, visão total do campo e buffet.
- Executive Club: assentos na Tribuna Executive com acesso a um lounge de alto padrão.
- Pitchside Experience: assentos premium de couro à beira do campo, com acesso ao lounge, gastronomia refinada e kit VIP de boas-vindas.
O que esperar da Inter de Milão em 2026/27
A Inter entra na nova temporada como atual campeã depois de Cristian Chivu conquistar o 21º Scudetto e a Coppa Italia em sua primeira campanha completa, após assumir no lugar de Simone Inzaghi depois da pesada derrota do clube para o PSG na final da Champions League em maio de 2025. A Inter de Chivu terminou nove pontos à frente do Napoli, marcando 82 gols em 35 partidas, o melhor desempenho do clube em 75 anos, com Lautaro Martinez e Marcus Thuram ocupando as duas primeiras posições na artilharia da Serie A.
A temporada combina a defesa do Scudetto com o retorno à Champions League, além de dois dérbis de Milão e dois Derby d'Italia contra a Juventus. O segundo deles, fora de casa, no Allianz Stadium, em maio, ainda pode acabar decidindo o título.
História do San Siro
O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e segue sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 pessoas. É a casa compartilhada de Inter de Milão e Milan, que disputam o Derby della Madonnina, e já recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA (1934 e 1990), da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões/Champions League (1965, 1970, 2001 e 2016). O estádio também sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em fevereiro, consolidando seu status como uma das praças esportivas mais históricas do mundo.