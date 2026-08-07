A Inter de Milão chega a 2026/27 como atual campeã da Serie A, após conquistar o 21º Scudetto e a Coppa Italia na primeira temporada completa de Cristian Chivu no comando. Uma visita ao San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), que divide com a rival da cidade Milan, continua sendo uma das experiências essenciais do futebol. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos da Inter de Milão nesta temporada.

Lista completa de jogos da Inter de Milão na Serie A 2026/27

Data e horário Jogo Local Competição Ingressos 22-23 ago. 2026 Inter x Monza San Siro (casa) Serie A Ingressos 29-30 ago. 2026 Cagliari x Inter Unipol Domus (fora) Serie A Ingressos 5-6 set. 2026 Inter x Napoli San Siro (casa) Serie A Ingressos 12-13 set. 2026 Inter x Udinese San Siro (casa) Serie A Ingressos 19-20 set. 2026 Roma x Inter Stadio Olimpico (fora) Serie A Ingressos 10-11 out. 2026 Inter x Parma San Siro (casa) Serie A Ingressos 17-18 out. 2026 Bologna x Inter Stadio Renato Dall'Ara (fora) Serie A Ingressos 24-25 out. 2026 Inter x Fiorentina San Siro (casa) Serie A Ingressos qua. 28 out. 2026 Venezia x Inter Stadio Pier Luigi Penzo (fora) Serie A Ingressos 31 out.-1 nov. 2026 Milan x Inter (Derby della Madonnina, 1º jogo) San Siro (fora, mando do Milan) Serie A Ingressos 7-8 nov. 2026 Inter x Como San Siro (casa) Serie A Ingressos 22 nov. 2026 Atalanta x Inter Gewiss Stadium (fora) Serie A Ingressos 29 nov. 2026 Inter x Genoa San Siro (casa) Serie A Ingressos 6 dez. 2026 Frosinone x Inter Stadio Benito Stirpe (fora) Serie A Ingressos 13 dez. 2026 Inter x Torino San Siro (casa) Serie A Ingressos 19-20 dez. 2026 Lecce x Inter Stadio Via del Mare (fora) Serie A Ingressos 2-3 jan. 2027 Inter x Sassuolo San Siro (casa) Serie A Ingressos qua. 6 jan. 2027 Lazio x Inter Stadio Olimpico (fora) Serie A Ingressos 9-10 jan. 2027 Inter x Juventus (Derby d'Italia, 1º jogo) San Siro (casa) Serie A Ingressos 16-17 jan. 2027 Parma x Inter Stadio Ennio Tardini (fora) Serie A Ingressos 23-24 jan. 2027 Inter x Venezia San Siro (casa) Serie A Ingressos 30-31 jan. 2027 Napoli x Inter Stadio Diego Armando Maradona (fora) Serie A Ingressos 6-7 fev. 2027 Inter x Cagliari San Siro (casa) Serie A Ingressos 13-14 fev. 2027 Inter x Milan (Derby della Madonnina, 2º jogo) San Siro (casa) Serie A Ingressos 20-21 fev. 2027 Fiorentina x Inter Stadio Artemio Franchi (fora) Serie A Ingressos 27-28 fev. 2027 Inter x Atalanta San Siro (casa) Serie A Ingressos 6-7 mar. 2027 Udinese x Inter Bluenergy Stadium (fora) Serie A Ingressos 13-14 mar. 2027 Torino x Inter Stadio Olimpico Grande Torino (fora) Serie A Ingressos 20-21 mar. 2027 Inter x Frosinone San Siro (casa) Serie A Ingressos 3-4 abr. 2027 Genoa x Inter Stadio Luigi Ferraris (fora) Serie A Ingressos 10-11 abr. 2027 Inter x Roma San Siro (casa) Serie A Ingressos 17-18 abr. 2027 Monza x Inter U-Power Stadium (fora) Serie A Ingressos 24-25 abr. 2027 Inter x Bologna San Siro (casa) Serie A Ingressos 1-2 maio 2027 Como x Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora) Serie A Ingressos 8-9 maio 2027 Inter x Lecce San Siro (casa) Serie A Ingressos 15-16 maio 2027 Juventus x Inter (Derby d'Italia, 2º jogo) Allianz Stadium (fora) Serie A Ingressos 22-23 maio 2027 Inter x Lazio San Siro (casa) Serie A Ingressos 29-30 maio 2027 Sassuolo x Inter Mapei Stadium (fora) Serie A Ingressos

Como comprar ingressos da Inter de Milão

Compre pelo portal oficial de ingressos do clube, verificando regularmente as datas de liberação e a disponibilidade.

A demanda é maior para o Derby della Madonnina (contra o Milan) e o Derby d'Italia (contra a Juventus), que normalmente se esgotam rapidamente pelos canais oficiais.

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, ou se você estiver procurando uma partida específica em cima da hora, mercados secundários como o StubHub são a melhor opção para garantir seu ingresso.

Quanto custam os ingressos da Inter de Milão

Anel superior do estádio: a partir de €15

a partir de €15 Segundo anel: a partir de cerca de €40

a partir de cerca de €40 Setores premium mais próximos do gramado: €75-€200

€75-€200 Mercado secundário via StubHub: a partir de €24

Pacotes de hospitalidade da Inter de Milão

Sports Pub: lugares descontraídos, inspirados em pub, no Primeiro Anel do setor laranja, com um animado lounge pré-jogo.

Sky Lounge Orange: lounge de canto com poltronas de couro, monitores de TV, visão total do campo e buffet.

Executive Club: assentos na Tribuna Executive com acesso a um lounge de alto padrão.

Pitchside Experience: assentos premium de couro à beira do campo, com acesso ao lounge, gastronomia refinada e kit VIP de boas-vindas.

Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, então confira o portal oficial do clube para ver a disponibilidade mais recente. Para partidas já esgotadas pelos canais oficiais, o StubHub é uma forma simples de comparar assentos em todos os setores do San Siro e garantir um ingresso.

O que esperar da Inter de Milão em 2026/27

A Inter entra na nova temporada como atual campeã depois de Cristian Chivu conquistar o 21º Scudetto e a Coppa Italia em sua primeira campanha completa, após assumir no lugar de Simone Inzaghi depois da pesada derrota do clube para o PSG na final da Champions League em maio de 2025. A Inter de Chivu terminou nove pontos à frente do Napoli, marcando 82 gols em 35 partidas, o melhor desempenho do clube em 75 anos, com Lautaro Martinez e Marcus Thuram ocupando as duas primeiras posições na artilharia da Serie A.

A temporada combina a defesa do Scudetto com o retorno à Champions League, além de dois dérbis de Milão e dois Derby d'Italia contra a Juventus. O segundo deles, fora de casa, no Allianz Stadium, em maio, ainda pode acabar decidindo o título.

História do San Siro

O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e segue sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 pessoas. É a casa compartilhada de Inter de Milão e Milan, que disputam o Derby della Madonnina, e já recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA (1934 e 1990), da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões/Champions League (1965, 1970, 2001 e 2016). O estádio também sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em fevereiro, consolidando seu status como uma das praças esportivas mais históricas do mundo.