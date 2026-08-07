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FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
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Como comprar ingressos da Inter de Milão para 2026/27: preços da Serie A, jogos e mais

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Campeonato Italiano
Inter de Milão

Veja como você pode conseguir ingressos para ver a Inter em ação nesta temporada

A Inter de Milão chega a 2026/27 como atual campeã da Serie A, após conquistar o 21º Scudetto e a Coppa Italia na primeira temporada completa de Cristian Chivu no comando. Uma visita ao San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), que divide com a rival da cidade Milan, continua sendo uma das experiências essenciais do futebol. A GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos da Inter de Milão nesta temporada.

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Lista completa de jogos da Inter de Milão na Serie A 2026/27

Data e horárioJogoLocalCompetiçãoIngressos
22-23 ago. 2026Inter x MonzaSan Siro (casa)Serie AIngressos
29-30 ago. 2026Cagliari x InterUnipol Domus (fora)Serie AIngressos
5-6 set. 2026Inter x NapoliSan Siro (casa)Serie AIngressos
12-13 set. 2026Inter x UdineseSan Siro (casa)Serie AIngressos
19-20 set. 2026Roma x InterStadio Olimpico (fora)Serie AIngressos
10-11 out. 2026Inter x ParmaSan Siro (casa)Serie AIngressos
17-18 out. 2026Bologna x InterStadio Renato Dall'Ara (fora)Serie AIngressos
24-25 out. 2026Inter x FiorentinaSan Siro (casa)Serie AIngressos
qua. 28 out. 2026Venezia x InterStadio Pier Luigi Penzo (fora)Serie AIngressos
31 out.-1 nov. 2026Milan x Inter (Derby della Madonnina, 1º jogo)San Siro (fora, mando do Milan)Serie AIngressos
7-8 nov. 2026Inter x ComoSan Siro (casa)Serie AIngressos
22 nov. 2026Atalanta x InterGewiss Stadium (fora)Serie AIngressos
29 nov. 2026Inter x GenoaSan Siro (casa)Serie AIngressos
6 dez. 2026Frosinone x InterStadio Benito Stirpe (fora)Serie AIngressos
13 dez. 2026Inter x TorinoSan Siro (casa)Serie AIngressos
19-20 dez. 2026Lecce x InterStadio Via del Mare (fora)Serie AIngressos
2-3 jan. 2027Inter x SassuoloSan Siro (casa)Serie AIngressos
qua. 6 jan. 2027Lazio x InterStadio Olimpico (fora)Serie AIngressos
9-10 jan. 2027Inter x Juventus (Derby d'Italia, 1º jogo)San Siro (casa)Serie AIngressos
16-17 jan. 2027Parma x InterStadio Ennio Tardini (fora)Serie AIngressos
23-24 jan. 2027Inter x VeneziaSan Siro (casa)Serie AIngressos
30-31 jan. 2027Napoli x InterStadio Diego Armando Maradona (fora)Serie AIngressos
6-7 fev. 2027Inter x CagliariSan Siro (casa)Serie AIngressos
13-14 fev. 2027Inter x Milan (Derby della Madonnina, 2º jogo)San Siro (casa)Serie AIngressos
20-21 fev. 2027Fiorentina x InterStadio Artemio Franchi (fora)Serie AIngressos
27-28 fev. 2027Inter x AtalantaSan Siro (casa)Serie AIngressos
6-7 mar. 2027Udinese x InterBluenergy Stadium (fora)Serie AIngressos
13-14 mar. 2027Torino x InterStadio Olimpico Grande Torino (fora)Serie AIngressos
20-21 mar. 2027Inter x FrosinoneSan Siro (casa)Serie AIngressos
3-4 abr. 2027Genoa x InterStadio Luigi Ferraris (fora)Serie AIngressos
10-11 abr. 2027Inter x RomaSan Siro (casa)Serie AIngressos
17-18 abr. 2027Monza x InterU-Power Stadium (fora)Serie AIngressos
24-25 abr. 2027Inter x BolognaSan Siro (casa)Serie AIngressos
1-2 maio 2027Como x InterStadio Giuseppe Sinigaglia (fora)Serie AIngressos
8-9 maio 2027Inter x LecceSan Siro (casa)Serie AIngressos
15-16 maio 2027Juventus x Inter (Derby d'Italia, 2º jogo)Allianz Stadium (fora)Serie AIngressos
22-23 maio 2027Inter x LazioSan Siro (casa)Serie AIngressos
29-30 maio 2027Sassuolo x InterMapei Stadium (fora)Serie AIngressos

Como comprar ingressos da Inter de Milão

  • Compre pelo portal oficial de ingressos do clube, verificando regularmente as datas de liberação e a disponibilidade.
  • A demanda é maior para o Derby della Madonnina (contra o Milan) e o Derby d'Italia (contra a Juventus), que normalmente se esgotam rapidamente pelos canais oficiais.
  • Se os ingressos oficiais estiverem esgotados, ou se você estiver procurando uma partida específica em cima da hora, mercados secundários como o StubHub são a melhor opção para garantir seu ingresso.

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Quanto custam os ingressos da Inter de Milão

  • Anel superior do estádio: a partir de €15
  • Segundo anel: a partir de cerca de €40
  • Setores premium mais próximos do gramado: €75-€200
  • Mercado secundário via StubHub: a partir de €24
Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, então confira o portal oficial do clube para ver a disponibilidade mais recente. Para partidas já esgotadas pelos canais oficiais, o StubHub é uma forma simples de comparar assentos em todos os setores do San Siro e garantir um ingresso.

Pacotes de hospitalidade da Inter de Milão

  • Sports Pub: lugares descontraídos, inspirados em pub, no Primeiro Anel do setor laranja, com um animado lounge pré-jogo.
  • Sky Lounge Orange: lounge de canto com poltronas de couro, monitores de TV, visão total do campo e buffet.
  • Executive Club: assentos na Tribuna Executive com acesso a um lounge de alto padrão.
  • Pitchside Experience: assentos premium de couro à beira do campo, com acesso ao lounge, gastronomia refinada e kit VIP de boas-vindas.

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O que esperar da Inter de Milão em 2026/27

A Inter entra na nova temporada como atual campeã depois de Cristian Chivu conquistar o 21º Scudetto e a Coppa Italia em sua primeira campanha completa, após assumir no lugar de Simone Inzaghi depois da pesada derrota do clube para o PSG na final da Champions League em maio de 2025. A Inter de Chivu terminou nove pontos à frente do Napoli, marcando 82 gols em 35 partidas, o melhor desempenho do clube em 75 anos, com Lautaro Martinez e Marcus Thuram ocupando as duas primeiras posições na artilharia da Serie A.

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INT

A temporada combina a defesa do Scudetto com o retorno à Champions League, além de dois dérbis de Milão e dois Derby d'Italia contra a Juventus. O segundo deles, fora de casa, no Allianz Stadium, em maio, ainda pode acabar decidindo o título.

História do San Siro

O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e segue sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 pessoas. É a casa compartilhada de Inter de Milão e Milan, que disputam o Derby della Madonnina, e já recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA (1934 e 1990), da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões/Champions League (1965, 1970, 2001 e 2016). O estádio também sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em fevereiro, consolidando seu status como uma das praças esportivas mais históricas do mundo.

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