Como comprar ingressos da Inglaterra na Liga das Nações: datas dos jogos, preços dos ingressos e mais

A Inglaterra está de volta ao cenário internacional neste outono, com a equipe de Thomas Tuchel iniciando sua campanha na Liga das Nações da UEFA de 2026/27, e a procura para ver a seleção inglesa ao vivo já cresce rapidamente. Sorteada na Liga A, Grupo A3, a Inglaterra terá seis partidas contra Espanha, Croácia e Tchéquia entre setembro e novembro, dando aos torcedores de toda a Europa várias chances de acompanhar o grupo em ação.

Se você está planejando estar no Wembley Stadium para os jogos da Inglaterra em casa ou quer acompanhar uma das partidas fora no continente, a GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar neste momento.

Quando é a Liga das Nações da Inglaterra?

Data e hora Partida Local Ingressos sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Espanha Wembley Stadium, Londres Ingressos terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45 Tchéquia x Inglaterra Fortuna Arena, Praga Ingressos sábado, 3 de outubro de 2026 - 18:00 Croácia x Inglaterra Local a confirmar, Croácia (com portões fechados) Não disponível terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Tchéquia Wembley Stadium, Londres Ingressos quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45 Inglaterra x Croácia Wembley Stadium, Londres Ingressos domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45 Espanha x Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madri Ingressos

A partida fora de casa contra a Croácia, em 3 de outubro, será disputada com portões fechados após uma sanção da UEFA, então nenhum ingresso será vendido ao público para esse jogo.

Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra?

A maneira mais direta de garantir ingressos para os jogos da Inglaterra na Liga das Nações, tanto em casa quanto fora, é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub oferece uma ampla variedade de opções de assentos para todos os jogos da Inglaterra nesta campanha, do Wembley Stadium, em Londres, às viagens fora de casa para a Fortuna Arena, em Praga, e o Riyadh Air Metropolitano, em Madri.

Aqui estão os motivos pelos quais a StubHub é a principal opção para esta campanha:

Além da cota oficial – útil depois que os ingressos do England Supporters Travel Club e os destinados a portadores de season ticket afiliados à FA se esgotarem para os jogos em casa

Garantia FanProtect – toda compra é protegida, dando aos compradores a tranquilidade de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do dia do jogo

Sem necessidade de associação – para os jogos fora de casa em Praga e Madri, a StubHub oferece um caminho confiável para conseguir assentos sem precisar de associação ao clube ou à federação

Opções de hospitalidade – assentos acolchoados e acesso a lounge disponíveis em Wembley para as visitas de Espanha e Croácia

Ampla seleção de assentos – de lugares no anel superior atrás dos gols a assentos centrais premium na linha do meio-campo

Diante do apelo desses jogos, especialmente da partida de abertura contra a Espanha, é altamente recomendável reservar com antecedência. Como o confronto com maior probabilidade de esgotar cedo, os lugares para casa cheia em Wembley costumam acabar rapidamente assim que a venda geral é aberta.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra?

Os preços dos ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra variam de acordo com a partida, a localização do assento e a proximidade da compra em relação ao dia do jogo. Aqui está uma visão geral do que esperar na StubHub:

Assentos mais baratos: a partir de cerca de €45 – lugares no anel superior atrás dos gols, a forma mais acessível de entrar em um jogo neste outono

Assentos intermediários: lugares centrais na linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta

Premium e hospitalidade: a partir de mais de €300 para o maior jogo do grupo, Inglaterra x Espanha, em setembro, cobrindo assentos acolchoados, acesso a lounge e extras adicionais no dia da partida

Ingressos fora de casa (Praga e Madri): geralmente mais acessíveis no valor de face do que uma noite de gala em Wembley, embora a oferta para a cota da Inglaterra seja limitada

Como em qualquer jogo internacional de alta demanda, os preços no mercado secundário podem mudar à medida que o dia da partida se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo costuma ser a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico. Também vale acompanhar a StubHub nos dias que antecedem cada partida, já que quedas de última hora no inventário podem ocasionalmente derrubar os preços, especialmente para os jogos fora de casa, em que a demanda é menor do que em Wembley.

Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações da Inglaterra

A Liga das Nações da UEFA de 2026/27 é a quinta edição da competição desde sua criação, e a Inglaterra está novamente na Liga A, a primeira divisão do futebol internacional europeu. Ao lado de Espanha, Croácia e Tchéquia no Grupo A3, a Inglaterra terá um calendário exigente que testará suas credenciais contra seleções com histórico recente em torneios.

Alguns pontos importantes sobre o que está em jogo:

Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar

Uma rota para a classificação de torneios futuros também é possível, com uma campanha forte na Liga das Nações oferecendo uma porta de entrada para as Eliminatórias da Eurocopa para seleções que ficarem aquém em outros caminhos

Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo serão disputadas em setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Inglaterra em campo

Para Thomas Tuchel, os primeiros resultados, especialmente contra Espanha e Croácia, serão vistos como um indicador importante de progresso rumo aos torneios maiores que ainda estão por vir.

Tudo o que você precisa saber sobre o Wembley Stadium

O Wembley Stadium é o estádio nacional da Inglaterra e o palco dos três jogos em casa da seleção inglesa nesta campanha da Liga das Nações.

Capacidade: cerca de 90.000, o que faz dele o maior estádio de futebol do Reino Unido e um dos maiores da Europa

História: reconstruído no local do antigo Wembley e reaberto em 2007, é instantaneamente reconhecível por seu arco de 134 metros

Grandes ocasiões: já recebeu várias finais da Liga dos Campeões da UEFA, a final da FA Cup todos os anos e a campanha da Inglaterra até a final da Euro 2020

Como chegar: a estação Wembley Park fica a uma curta caminhada do estádio e é bem servida pelo metrô de Londres e pelos serviços ferroviários nacionais

Ele segue sendo a casa permanente da seleção masculina da Inglaterra, e poucos estádios no continente conseguem igualar sua atmosfera em um grande jogo internacional. Com três partidas da Inglaterra no local nesta campanha, não faltam oportunidades para viver isso de perto.