Como comprar ingressos da Inglaterra na Liga das Nações: datas dos jogos, preços dos ingressos e mais

A Inglaterra está de volta ao cenário internacional neste outono, com a equipe de Thomas Tuchel iniciando sua campanha na Liga das Nações da UEFA de 2026/27, e a procura para ver a seleção inglesa ao vivo já cresce rapidamente. Sorteada na Liga A, Grupo A3, a Inglaterra terá seis partidas contra Espanha, Croácia e Tchéquia entre setembro e novembro, dando aos torcedores de toda a Europa várias chances de acompanhar o grupo em ação.
Se você está planejando estar no Wembley Stadium para os jogos da Inglaterra em casa ou quer acompanhar uma das partidas fora no continente, a GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar neste momento.
Quando é a Liga das Nações da Inglaterra?
Data e hora
Partida
Local
Ingressos
sábado, 26 de setembro de 2026 - 20:45
Inglaterra x Espanha
Wembley Stadium, Londres
terça-feira, 29 de setembro de 2026 - 20:45
Tchéquia x Inglaterra
Fortuna Arena, Praga
sábado, 3 de outubro de 2026 - 18:00
Croácia x Inglaterra
Local a confirmar, Croácia (com portões fechados)
Não disponível
terça-feira, 6 de outubro de 2026 - 20:45
Inglaterra x Tchéquia
Wembley Stadium, Londres
quinta-feira, 12 de novembro de 2026 - 20:45
Inglaterra x Croácia
Wembley Stadium, Londres
domingo, 15 de novembro de 2026 - 20:45
Espanha x Inglaterra
Riyadh Air Metropolitano, Madri
A partida fora de casa contra a Croácia, em 3 de outubro, será disputada com portões fechados após uma sanção da UEFA, então nenhum ingresso será vendido ao público para esse jogo.
Onde comprar ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra?
A maneira mais direta de garantir ingressos para os jogos da Inglaterra na Liga das Nações, tanto em casa quanto fora, é por meio da StubHub. Como um dos maiores marketplaces de ingressos do mundo, a StubHub oferece uma ampla variedade de opções de assentos para todos os jogos da Inglaterra nesta campanha, do Wembley Stadium, em Londres, às viagens fora de casa para a Fortuna Arena, em Praga, e o Riyadh Air Metropolitano, em Madri.
Aqui estão os motivos pelos quais a StubHub é a principal opção para esta campanha:
- Além da cota oficial – útil depois que os ingressos do England Supporters Travel Club e os destinados a portadores de season ticket afiliados à FA se esgotarem para os jogos em casa
- Garantia FanProtect – toda compra é protegida, dando aos compradores a tranquilidade de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do dia do jogo
- Sem necessidade de associação – para os jogos fora de casa em Praga e Madri, a StubHub oferece um caminho confiável para conseguir assentos sem precisar de associação ao clube ou à federação
- Opções de hospitalidade – assentos acolchoados e acesso a lounge disponíveis em Wembley para as visitas de Espanha e Croácia
- Ampla seleção de assentos – de lugares no anel superior atrás dos gols a assentos centrais premium na linha do meio-campo
Diante do apelo desses jogos, especialmente da partida de abertura contra a Espanha, é altamente recomendável reservar com antecedência. Como o confronto com maior probabilidade de esgotar cedo, os lugares para casa cheia em Wembley costumam acabar rapidamente assim que a venda geral é aberta.
Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra?
Os preços dos ingressos para a Liga das Nações da Inglaterra variam de acordo com a partida, a localização do assento e a proximidade da compra em relação ao dia do jogo. Aqui está uma visão geral do que esperar na StubHub:
- Assentos mais baratos: a partir de cerca de €45 – lugares no anel superior atrás dos gols, a forma mais acessível de entrar em um jogo neste outono
- Assentos intermediários: lugares centrais na linha do meio-campo, em uma faixa de preço visivelmente mais alta
- Premium e hospitalidade: a partir de mais de €300 para o maior jogo do grupo, Inglaterra x Espanha, em setembro, cobrindo assentos acolchoados, acesso a lounge e extras adicionais no dia da partida
- Ingressos fora de casa (Praga e Madri): geralmente mais acessíveis no valor de face do que uma noite de gala em Wembley, embora a oferta para a cota da Inglaterra seja limitada
Como em qualquer jogo internacional de alta demanda, os preços no mercado secundário podem mudar à medida que o dia da partida se aproxima, então garantir seu lugar mais cedo costuma ser a opção mais segura se você trabalha com um orçamento específico. Também vale acompanhar a StubHub nos dias que antecedem cada partida, já que quedas de última hora no inventário podem ocasionalmente derrubar os preços, especialmente para os jogos fora de casa, em que a demanda é menor do que em Wembley.
Tudo o que você precisa saber sobre a Liga das Nações da Inglaterra
A Liga das Nações da UEFA de 2026/27 é a quinta edição da competição desde sua criação, e a Inglaterra está novamente na Liga A, a primeira divisão do futebol internacional europeu. Ao lado de Espanha, Croácia e Tchéquia no Grupo A3, a Inglaterra terá um calendário exigente que testará suas credenciais contra seleções com histórico recente em torneios.
Alguns pontos importantes sobre o que está em jogo:
- Promoção e rebaixamento estão em jogo entre as ligas, dependendo de como o grupo terminar
- Uma rota para a classificação de torneios futuros também é possível, com uma campanha forte na Liga das Nações oferecendo uma porta de entrada para as Eliminatórias da Eurocopa para seleções que ficarem aquém em outros caminhos
- Seis jogos em uma janela condensada – todas as partidas do grupo serão disputadas em setembro, outubro e novembro, dando aos torcedores um período curto, mas cheio de ação, para ver a Inglaterra em campo
Para Thomas Tuchel, os primeiros resultados, especialmente contra Espanha e Croácia, serão vistos como um indicador importante de progresso rumo aos torneios maiores que ainda estão por vir.
Tudo o que você precisa saber sobre o Wembley Stadium
O Wembley Stadium é o estádio nacional da Inglaterra e o palco dos três jogos em casa da seleção inglesa nesta campanha da Liga das Nações.
- Capacidade: cerca de 90.000, o que faz dele o maior estádio de futebol do Reino Unido e um dos maiores da Europa
- História: reconstruído no local do antigo Wembley e reaberto em 2007, é instantaneamente reconhecível por seu arco de 134 metros
- Grandes ocasiões: já recebeu várias finais da Liga dos Campeões da UEFA, a final da FA Cup todos os anos e a campanha da Inglaterra até a final da Euro 2020
- Como chegar: a estação Wembley Park fica a uma curta caminhada do estádio e é bem servida pelo metrô de Londres e pelos serviços ferroviários nacionais
Ele segue sendo a casa permanente da seleção masculina da Inglaterra, e poucos estádios no continente conseguem igualar sua atmosfera em um grande jogo internacional. Com três partidas da Inglaterra no local nesta campanha, não faltam oportunidades para viver isso de perto.