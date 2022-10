Com o primeiro jogo em casa, o Corinthians encara o Flamengo na decisão da CdB; veja como e onde comprar ingressos para a decisão na Neo Química Arena

Corinthians e Flamengo se enfrentam na final da Copa do Brasil de 2022. Após sorteio realizada pela CBF, o Timão fará o primeiro jogo, o de ida, da decisão em casa, na Neo Química Arena, no dia 12 de outubro.

Agora, a Fiel só pensa em uma coisa: “Como comprar ingresso para a final da Copa do Brasil na Neo Química Arena?”. A partir desta quinta-feira (6), o Corinthians começa a venda de ingressos pro duelo.

Pensando nisso, a GOAL te mostra como funciona e onde comprar os ingressos através do Fiel Torcedor.

Como comprar ingresso para a final da Copa do Brasil?

Como de costume, a venda será feita apenas de forma online, através das plataformas do Fiel Torcedor (www.fieltorcedor.com.br) e do Ingressos Corinthians (www.ingressoscorinthians.com.br). Por conta da pandemia, o Timão ainda não habilitou a bilheteria física.

Os associados do Fiel Torcedor são os que têm prioridade na compra. A venda de ingressos acontece de forma escalonada, com divisão de prioridade baseada na pontuação do sistema de ingressos corintiano. A divisão foi feita na seguinte ordem: torcedores com créditos relativos aos jogos suspensos da pandemia (venda liberada às 11h desta quinta); torcedores com mais de 60 pontos no Fiel Torcedor (às 13h desta quinta); 40 pontos no Fiel Torcedor (às 15h desta quinta); 20 pontos no Fiel Torcedor (às 17h desta quinta); demais sócios do Fiel Torcedor (às 11h de sexta-feira); torcedores em geral (a partir das 15 de sábado) - através do site Ingressos Corinthians.

Sendo assim, existe a possibilidade de um torcedor sem pontuação alta comprar ingresso para a decisão da Copa do Brasil. No entanto, devido a alta procura no Fiel Torcedor, a tendência é de apenas poucos ingressos no setor Oeste, que é o mais caro da Neo Química Arena, estarem disponíveis.

Os ingressos variam de R$ 50 a R$ 1.000. Os membros do Fiel Torcedor, porém, têm descontos de até 90% no valor de face de cada entrada. Sendo assim, o ticket mais barato fica por R$ 35, no setor norte, e o mais caro por R$ 800, no setor oeste business.

CONFIRA O VALOR DE CADA SETOR: