Como Benzema foi de "parceiro de Cristiano Ronaldo" a melhor jogador do Real Madrid

O atacante francês está na melhor fase de sua carreira para enfrentar o Barcelona no clássico espanhol

Depois de anos vivendo nas sombras de Cristiano Ronaldo, Benzema finalmente está alcançando o protagonismo no .

Hoje, o atacante francês é o motor do time merengue, foi o autor do gol de empate no jogo dramático contra o e é a peça chave do Real para o clássico de quarta (18). Se conseguir para Benzema, o tem grandes chances de parar o Real por completo.

Esse ano, ele teve a oportunidade de florescer como 9 matador, tornou-se o “homem gol” do Madrid. Ao lado do talismã catalão, Lionel Messi, ele é artilheiro da Liga com 12 gols marcados.

O efeito colateral da estrela “Cristiano Ronaldo” foi ter ofuscado Benzema. O trabalho do francês fora da área ajudou muito no sucesso do atacante português, mas isso passou despercebido, Ronaldo era uma imã de atenção.

Sob comando de Carlo Ancelotti ele decidiu deixar o papel de atacante de lado para se dedicar a ajudar o ataque BBC - Bale, Benzema e Cristiano -, tendo sido peça chave nas conquistas do clube, inclusive as quatro Ligas dos Campeões e a de 2016.

Quando Ronaldo assinou com a Juve, em 2018, foi Benzema que ficou com o posto de aposta do clube para o ataque. Mas demorou um tempo até ele se acostumar novamente com a posição, ele parecia ter esquecido com jogar pelo meio. Mas pouco a pouco tudo se ajeitou e ele passou a ser a estrela madrilenha.

Durante a última temporada, foi Benzema quem livrou o Real do pior. Com 30 gols (em todos os campeonatos), sua atuação pessoal só ficou abaixo de 2011-12, treinado por José Mourinho, quando marcou 32 gols.

O técnico português, em 2010, o havia apelidado de “gato”, mas com o passar dos anos e a com a sua transformação, Benzema disse: ”Não sou mais um gato, sou um leão”.

Nesta temporada, ele já tem 16 gols em 21 jogos, caminhando para sua melhor marca na carreira.

O Real sempre gostou de dar a bola a Benzema, relaxado e confiante, mas hoje ele está na área e pode causar um estrago. Ele tem sido muito eficaz, sem ele o time estaria perdido.

Benzema vem marcando gols importantes, de empate contra o Valencia, o da vitória contra o Sevilha, os dois do empate contra o , além dos contra , , Leganes, Vigo e .

Para o técnico do PSG, Benzema é um dos jogadores mais subestimados da atualidade, o que é verdade. Ele tem apenas um prêmio de melhor do mês na Liga, em outubro de 2014.

Mas, para a sorte do Real Madrid, apesar de sua boa campanha, ele não deve ser chamado para a seleção francesa, mas isso não tem a ver com dentro de campo - onde tem poucos melhores ou tão bons quanto ele -, mas sim pelo extra-campo.

A missão do Barcelona para o clássico será manter o leão de Madrid dentro da jaula, assim como fez o Atlético no derby da capital em setembro. Na temporada tem sido Benzema e mais 10.

"Quero conquistar o título da liga e, se puder ajudar meus companheiros de equipe a jogar e com minhas palavras, o farei", disse Benzema. “[Jogar no] Camp Nou é sempre o jogo mais importante da temporada. Vamos torcer para vencer.

Sendo realista, isso provavelmente depende de você, Karim.