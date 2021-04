Como assistir a Fluminense x Madureira no TikTok?

A partida entre Fluminense x Madureira, pela última rodada da Taça Guanabara, marcada para este domingo (25), será transmitida pelo aplicativo TikTok. O duelo poderá ser acompanhado ao vivo e com imagens.

Será o primeiro jogo na história do Campeonato Carioca com transmissão da rede social. O perfil do torneio foi criado em março deste ano e já conta com mais de 1 milhão de visualizações em seus conteúdos.

"O futebol carioca deu mais um grande passo. Quebrar paradigmas tem sido a nossa missão neste campeonato. Essa nova cara do produto traz uma dinâmica muito interessante, estamos falando com todo tipo de público, no Brasil e no mundo. Quem ganha é o futebol", afirmou Leonardo Ferraz, diretor de marketing da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Como assistir ao Campeonato Carioca pelo TikTok?

Os jogos podem ser vistos tanto em smartphones e tablets, quanto em computadores. Nos celulares, é necessário fazer o download gratuito do app do TikTok (disponível para Android e IOS). No PC, basta acessar o site oficial do TikTok (clique aqui).

Já na plataforma, use a barra de busca para encontrar o perfil oficial do Campeonato Carioca no TikTok. Aí é só aguardar o horário das partidas para assistir diretamente pelo app ou site.