Como assistir e transmitir Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez: data, card da luta, links de transmissão e muito mais

Os fãs de boxe estão prontos para uma grande noite neste sábado, 28 de fevereiro de 2026, quando Emanuel Navarrete e Eduardo “Sugar” Nunez se enfrentam em uma luta pela unificação do título dos superplumas na Desert Diamond Arena, em Glendale, Arizona.

Ambos os lutadores entram com títulos mundiais em jogo — o cinturão da WBO de Navarrete e o da IBF de Nunez — no que está sendo anunciado como uma guerra totalmente mexicana na categoria até 59 kg. O desempenho recente sugere ação ininterrupta, com as 27 vitórias por nocaute de Nunez e o estilo agressivo e implacável de Navarrete provavelmente alimentando um evento principal explosivo. O card completo será transmitido ao vivo pela DAZN e contará com uma forte programação de lutas para a noite de combate.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Navarrete x Nunez, desde a data da luta e os horários globais de início até como assistir e transmitir ao vivo em todo o mundo.

Quando será Emanuel Navarrete x Eduardo Nunez?

Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026

sábado, 28 de fevereiro de 2026 Local: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos

Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos Horário de início: por volta das 20h ET / 1h GMT (domingo), com o evento principal previsto para depois das lutas preliminares.

Esta grande luta de unificação do título superpluma é o destaque de um card repleto de lutas da Matchroom Boxing ao vivo do Arizona, com as preliminares começando no início da noite.

Como assistir ou transmitir Emanuel Navarrete x Eduardo Nunez

📺 DAZN: Todo o card da luta, incluindo Navarrete vs Nunez, será transmitido ao vivo pela DAZN em todo o mundo com uma assinatura. Você pode assistir em smart TVs, telefones, tablets, navegadores da web e dispositivos de streaming.

Todo o card da luta, incluindo Navarrete vs Nunez, será transmitido ao vivo pela DAZN em todo o mundo com uma assinatura. Você pode assistir em smart TVs, telefones, tablets, navegadores da web e dispositivos de streaming. 🔗 Link de streaming: Visite a página oficial do DAZN para se inscrever e assistir ao vivo.

Visite a página oficial do DAZN para se inscrever e assistir ao vivo. Informações sobre a assinatura do DAZN: os planos atuais do DAZN incluem opções mensais ou anuais, dando acesso a boxe, MMA e outros esportes de combate ao vivo. As assinaturas variam de acordo com a região e geralmente incluem replays e destaques.

Cartel da luta entre Emanuel Navarrete e Eduardo Nunez

Abaixo está o card confirmado para o evento de sábado, que acontecerá em Glendale:

Luta Peso/Detalhes Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez Unificação dos títulos mundiais dos superplumas da IBF e da WBO Tahmir Smalls vs Abel Ramos Peso meio-médio Emiliano Vargas vs Agustin Quintana Peso superleve Arturo Cárdenas vs Jordan Martinez Peso supergalo Héctor Beltrán Jr. vs César Díaz Peso pena / Card principal

Navarrete e Nunez: história da luta

Emanuel Navarrete

Apelido: “Vaquero”

Títulos: Campeão dos superplumas da WBO

Registro: 39-2-1 (32 nocautes)

Perfil: Um temido pugilista com um desempenho implacável, Navarrete é um dos campeões mundiais mais emocionantes do boxe.

Eduardo “Sugar” Nunez

Apelido: “Sugar”

Títulos: Campeão dos superplumas da IBF

Registro: 29-1 (27 nocautes)

Perfil: Um brutal nocauteador e atual campeão da IBF, Nunez tem uma das melhores taxas de nocaute da divisão.

Onde mais assistir à ação

Aplicativo DAZN: disponível em dispositivos como smart TVs, telefones, tablets, consoles de jogos e PCs.

Replays e destaques: Se você perder a transmissão ao vivo, replays e destaques estarão disponíveis na plataforma DAZN.