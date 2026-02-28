Goal.com
Emanuel Navarrete vs Eduardo NunezGetty Images
Angelica Daujotas

Traduzido por

Como assistir e transmitir Emanuel Navarrete vs Eduardo Nunez: data, card da luta, links de transmissão e muito mais

Rivais mexicanos se enfrentam em uma explosiva disputa pela unificação do título dos superplumas, ao vivo no DAZN.

Os fãs de boxe estão prontos para uma grande noite neste sábado, 28 de fevereiro de 2026, quando Emanuel Navarrete e Eduardo “Sugar” Nunez se enfrentam em uma luta pela unificação do título dos superplumas na Desert Diamond Arena, em Glendale, Arizona.

Ambos os lutadores entram com títulos mundiais em jogo — o cinturão da WBO de Navarrete e o da IBF de Nunez — no que está sendo anunciado como uma guerra totalmente mexicana na categoria até 59 kg. O desempenho recente sugere ação ininterrupta, com as 27 vitórias por nocaute de Nunez e o estilo agressivo e implacável de Navarrete provavelmente alimentando um evento principal explosivo. O card completo será transmitido ao vivo pela DAZN e contará com uma forte programação de lutas para a noite de combate.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Navarrete x Nunez, desde a data da luta e os horários globais de início até como assistir e transmitir ao vivo em todo o mundo.

Quando será Emanuel Navarrete x Eduardo Nunez?

  • Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026
  • Local: Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, Estados Unidos
  • Horário de início: por volta das 20h ET / 1h GMT (domingo), com o evento principal previsto para depois das lutas preliminares.

Esta grande luta de unificação do título superpluma é o destaque de um card repleto de lutas da Matchroom Boxing ao vivo do Arizona, com as preliminares começando no início da noite.

Como assistir ou transmitir Emanuel Navarrete x Eduardo Nunez

  • 📺 DAZN: Todo o card da luta, incluindo Navarrete vs Nunez, será transmitido ao vivo pela DAZN em todo o mundo com uma assinatura. Você pode assistir em smart TVs, telefones, tablets, navegadores da web e dispositivos de streaming.
  • 🔗 Link de streaming: Visite a página oficial do DAZN para se inscrever e assistir ao vivo.
  • Informações sobre a assinatura do DAZN: os planos atuais do DAZN incluem opções mensais ou anuais, dando acesso a boxe, MMA e outros esportes de combate ao vivo. As assinaturas variam de acordo com a região e geralmente incluem replays e destaques.

Cartel da luta entre Emanuel Navarrete e Eduardo Nunez

Abaixo está o card confirmado para o evento de sábado, que acontecerá em Glendale:

LutaPeso/Detalhes
Emanuel Navarrete vs Eduardo NunezUnificação dos títulos mundiais dos superplumas da IBF e da WBO
Tahmir Smalls vs Abel RamosPeso meio-médio
Emiliano Vargas vs Agustin QuintanaPeso superleve
Arturo Cárdenas vs Jordan MartinezPeso supergalo
Héctor Beltrán Jr. vs César DíazPeso pena / Card principal

Navarrete e Nunez: história da luta

Emanuel Navarrete

  • Apelido: “Vaquero”
  • Títulos: Campeão dos superplumas da WBO
  • Registro: 39-2-1 (32 nocautes)
  • Perfil: Um temido pugilista com um desempenho implacável, Navarrete é um dos campeões mundiais mais emocionantes do boxe. 

Eduardo “Sugar” Nunez

  • Apelido: “Sugar”
  • Títulos: Campeão dos superplumas da IBF
  • Registro: 29-1 (27 nocautes)
  • Perfil: Um brutal nocauteador e atual campeão da IBF, Nunez tem uma das melhores taxas de nocaute da divisão. 

Onde mais assistir à ação

Aplicativo DAZN: disponível em dispositivos como smart TVs, telefones, tablets, consoles de jogos e PCs. 

Replays e destaques: Se você perder a transmissão ao vivo, replays e destaques estarão disponíveis na plataforma DAZN. 

