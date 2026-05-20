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Como assistir e transmitir ao vivo a Copa do Mundo da FIFA de 2026 no TikTok

Copa do Mundo

O GOAL explica como os torcedores podem acompanhar a Copa do Mundo da FIFA 2026 por meio de canais dedicados das emissoras no TikTok.

A Copa do Mundo da FIFA de2026 deve acelerar a tendência de consumo de conteúdo digital em formato curto, com o TikTok assumindo um papel oficial ampliado na cobertura do torneio. Embora as transmissões completas de 90 minutos continuem nas plataformas tradicionais, uma parceria histórica com a FIFA posiciona o TikTok como um dos principais destinos para clipes de jogos em tempo real, acesso aos bastidores e atividades da emissora oficial.

Aqui, o GOAL explica como acompanhar o torneio no TikTok, quem são os detentores de direitos regionais e quais conteúdos estarão disponíveis durante a competição.

É possível assistir à Copa do Mundo da FIFA 2026 ao vivo no TikTok?

O TikTok não transmitirá ao vivo as partidas na íntegra de forma independente. No entanto, devido ao seu status de plataforma preferencial da FIFA para o torneio, as emissoras regionais autorizadas têm a opção de transmitir trechos ao vivo das partidas diretamente no hub dedicado à Copa do Mundo da plataforma.

Para uma cobertura completa e ininterrupta das partidas, os fãs ainda precisarão usar transmissões de televisão tradicionais ou plataformas oficiais de streaming. Os componentes ao vivo do TikTok foram projetados para complementar a transmissão principal, oferecendo descobertas em tempo real e uma experiência de segunda tela voltada para dispositivos móveis.

Como encontro o hub oficial da Copa do Mundo no TikTok?

Você pode acessar a experiência dedicada abrindo o aplicativo TikTok e digitando “Copa do Mundo”,“Copa do Mundo da FIFA” ou “Copa do Mundo 2026” na barra de pesquisa. O banner e o hub oficiais e verificados do torneio aparecerão bem no topo dos resultados da pesquisa.

O acesso ao conteúdo da Copa do Mundo no TikTok é gratuito?

Sim. O acesso ao hub oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao conteúdo de criadores e aos clipes das emissoras no TikTok é totalmente gratuito. No entanto, assistir a partidas completas nas plataformas de streaming adicionais listadas em nosso guia pode exigir uma assinatura paga ou licença de televisão regional.

Guia de visualização da Copa do Mundo da FIFA 2026 no TikTok

México x África do Sul
SBT

Assista ao vivo em

SBT
Zapping
N Sports
Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Coreia do Sul x República Tcheca
Caze TV
Canadá x Bósnia e Herzegovina
Caze TV
Estados Unidos x Paraguai
SBT

Assista ao vivo em

SBT
Zapping
N Sports
Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Catar x Suíça
Caze TV
Brasil x Marrocos
SBT

Assista ao vivo em

SBT
Globoplay
SporTV
Zapping
N Sports
Claro+
Sky+
Caze TV
Vivo Play
Globo
Haiti x Escócia
SporTV
Austrália x Turquia
SporTV
Alemanha x Curaçao
SporTV
Holanda x Japão
SporTV
Costa do Marfim x Equador
SporTV
Suécia x Tunísia
SporTV
Espanha x Cabo Verde
SporTV
Bélgica x Egito
SporTV
Arábia Saudita x Uruguai
SporTV
Irã x Nova Zelândia
SporTV
França x Senegal
SporTV
Iraque x Noruega
SporTV
Argentina x Argélia
SporTV
Áustria x Jordânia
SporTV
Portugal x RD Congo
SporTV
Inglaterra x Croácia
SporTV
Gana x Panamá
SporTV
Uzbequistão x Colômbia
SporTV

Região / País

Emissora(s) oficial(is)

Plataformas de streaming adicionais

Austrália

SBS

SBS On Demand

Brasil

Grupo Globo / CazéTV

Globoplay

Canadá

Bell Media (TSN, CTV, RDS)

TSN Direct, RDS Direct

França

beIN Sports / M6

beIN CONNECT, 6play

Alemanha

ARD / ZDF / Magenta Sport

ZDF Mediathek, MagentaTV

Índia e Sul da Ásia

Viacom18 / JioCinema

JioCinema

Itália

RAI / DAZN

RaiPlay, aplicativo DAZN

Japão

DAZN / NHK / Nippon TV / Fuji TV

DAZN, NHK+

México

TelevisaUnivision / TV Azteca

ViX

MENA

beIN Sports

beIN CONNECT

Nova Zelândia

TVNZ

TVNZ+

Portugal

Sport TV / LiveModeTV

Aplicativo Sport TV

África do Sul

SuperSport / SABC

DStv Stream, SABC+, Showmax

Coreia do Sul

JTBC / KBS

Aplicativos de transmissão regionais, NAVER Sports

Espanha

RTVE / DAZN

RTVE Play, aplicativo DAZN

África Subsaariana

New World TV / SuperSport

Plataformas regionais de streaming

Reino Unido

BBC / ITV

BBC iPlayer, ITVX

Estados Unidos

FOX Sports / Telemundo

Fubo, Peacock, Tubi

Como acompanhar a Copa do Mundo da FIFA 2026 no TikTok

Os fãs podem acessar a cobertura pelo Hub oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026, pesquisando o nome do torneio ou seguindo páginas verificadas das emissoras. Esses canais reunirão conteúdo ao longo do torneio, incluindo:

Correspondentes criadores oficiais: um grupo global de 30 criadores especializados espalhados pelas cidades-sede, fornecendo atualizações dos bastidores a partir de centros de treinamento, centros de imprensa e chegadas das seleções.

Atividade das emissoras: contas de mídia verificadas publicando gols em tempo real, principais destaques e análises pós-jogo.

Integração de imagens de arquivo: conteúdo licenciado que utiliza momentos históricos do torneio juntamente com a ação dos jogos de 2026.

O hub também apresenta informações localizadas, calendários de jogos e filtragem interativa para ajudar os usuários a personalizar seus feeds do torneio.

Os clipes da Copa do Mundo no TikTok serão bloqueados geograficamente?

Embora o conteúdo geral dos criadores, as tendências e as reações dos fãs estejam disponíveis globalmente, os destaques oficiais das partidas, gols instantâneos e janelas de transmissão ao vivo publicados pelos detentores de direitos regionais podem ser restritos geograficamente a países específicos devido a licenças de transmissão internacionais.