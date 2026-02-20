Como assistir ao WWE Elimination Chamber Chicago: data, horários, detalhes sobre transmissão televisiva e streaming, cartão de lutas e muito mais

O Wrestlemania 42 está se aproximando rapidamente. Caso você seja um dos poucos que ainda não marcou na agenda, a maior festa do wrestling do ano acontecerá no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos dias 11 e 12 de abril. Antes de nos empolgarmos demais e apertarmos o botão de avanço rápido, temos mais um grande evento “Premium Live Event” (PLE) antes de nos concentrarmos totalmente em Las Vegas.

Fevereiro termina com um estrondo épico com a 16ª edição do Elimination Chamber da WWE, no dia 28 de fevereiro, no United Center, em Chicago, Illinois. O conceito do Elimination Chamber remonta a 2002, com a luta inaugural ocorrendo no Survivor Series daquele ano, onde Shawn Michaels destronou Triple H (e também derrotou Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T e Kane) para se tornar o novo Campeão Mundial dos Pesos Pesados em Nova York.

Eric Bischoff e Triple H (Paul Levesque) são citados como os criadores originais da ideia do Elimination Chamber, que foi usada posteriormente em vários pay-per-views da WWE. No entanto, ele não foi estabelecido como um evento PPV por si só até 2010, quando substituiria o No Way Out como o PLE anual de fevereiro.

Getty Images

O evento inaugural da Elimination Chamber foi realizado em 21 de fevereiro de 2010, no Scottrade Center, em St. Louis, Missouri. A premissa por trás do evento era que lutas com vários participantes baseadas em eliminação seriam disputadas dentro da Elimination Chamber, com campeonatos ou futuras oportunidades de disputar títulos em jogo. 2018 provou ser um ano memorável para a Elimination Chamber, pois além da primeira luta com 7 participantes, as lutadoras femininas também finalmente tiveram sua própria disputa na Câmara.

As lutas da Elimination Chamber são geralmente disputadas por seis participantes (ou seis duplas para uma luta de duplas na Câmara), com dois começando a luta no ringue. Ao mesmo tempo, os outros quatro são mantidos dentro de cápsulas fechadas posicionadas em cada canto do ringue dentro da estrutura de aço com grades. A cada cinco minutos, um dos quatro participantes (ou duplas) é liberado das cápsulas para a luta em andamento.

WWE

Isso continua até que todos os quatro tenham sido liberados, com a luta durando normalmente mais de vinte minutos. O objetivo da luta é eliminar todos os oponentes por pinfall ou submissão. Pelo segundo ano consecutivo, 12 superestrelas (seis homens e seis mulheres) entrarão novamente na Elimination Chamber, com os vencedores de ambas as lutas ganhando chances de disputar o título no próximo Wrestlemania.

Deixe o GOAL mostrar todas as informações essenciais que você precisa saber antes deste evento Elimination Chamber, incluindo como assistir ou transmitir toda a ação emocionante e quais estrelas do wrestling estão prontas para mostrar seu talento sob os holofotes.

Quando é o WWE Elimination Chamber?

O WWE Elimination Chamber acontece no dia 22 de fevereiro e será transmitido em todo o mundo nos seguintes horários (horários aproximados):

País Início do espetáculo 🇺🇸 Estados Unidos 16h PT / 19h ET 🇬🇧 Reino Unido 00h GMT (domingo) 🌍 MENA 2h AST (domingo) 🇦🇺 Austrália 10h AEST (domingo) 🇮🇳 Índia 4h30 IST (domingo)

Onde será realizada a WWE Elimination Chamber?

Getty Images

Este será o primeiro Elimination Chamber realizado em Chicago, no United Center. Com capacidade para quase 21.000 pessoas , é a maior arena da NBA em termos de capacidade. É a casa do Chicago Bulls, da NBA, e do Chicago Blackhawks, da NHL. Coincidentemente, o primeiro evento realizado no local foi o WWF SummerSlam em 1994. Ele também recebe outros esportes, incluindo MMA, Bull Riding, tênis e muito mais. Já recebeu shows de alguns dos maiores artistas mundiais, incluindo Adele, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Coldplay, Celine Dion e muito mais.

🇺🇸 Como assistir e transmitir o WWE Elimination Chamber nos EUA

Nos Estados Unidos, você pode assistir a toda a ação do Elimination Chamber ao vivo sintonizando na ESPN, que transmite todos os eventos ao vivo premium da WWE, incluindo o WrestleMania. Mesmo que você não consiga sintonizar durante a transmissão ao vivo, o streaming estará disponível no dia seguinte, para que você não perca nem um segundo da ação.

O Elimination Chamber será transmitido como parte do plano Unlimited do serviço ESPN DTC, exigindo uma assinatura mensal de US$ 29,99 ou uma assinatura de um pacote que inclua o ESPN Unlimited por meio de um provedor de serviços de TV participante, como o Fubo.

O FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a ESPN em todos os seus pacotes. O Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$ 55,99 nos meses seguintes. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e FOX. Outros planos da Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês , com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os seus planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e esportes em geral.

🌏 Como assistir e transmitir o WWE Elimination Chamber em todo o mundo

Os fãs de wrestling em todo o mundo, incluindo no Reino Unido, podem assistir ao WWE Elimination Chamber e a todos os programas da WWE na Netflix via livestream. A plataforma global de streaming iniciou um contrato de direitos de 10 anos com a WWE no início de 2025.

País Plano Básico Plano padrão Plano Premium 🇬🇧 Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 🇦🇺 Austrália $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD 🇮🇳 Índia 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japão ¥890 ¥1.590 ¥2.290 🇲🇽 México $119 MXN $249 MXN $329 MXN 🇨🇦 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

🛜 Assista ao WWE Elimination Chamber de qualquer lugar com uma VPN

Se o WWE Elimination Chamber não estiver disponível para assistir ao vivo na sua região, ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos fortemente o uso do NordVPN, mas você também pode conferir nosso guia detalhado de VPN para outras opções.

Cartão de lutas do WWE Elimination Chamber

Partida Participantes Combate Elimination Chamber masculino Randy Orton - LA Knight - Cody Rhodes - Je'Von Evans Combate feminino na Câmara de Eliminação Tiffany Stratton - Rhea Ripley - Alexa Bliss - Asuka Luta pelo Campeonato Intercontinental Feminino Becky Lynch vs. AJ Lee Luta pelo Campeonato Peso Pesado Masculino CM Punk vs Finn Bálor

Participantes da Elimination Chamber masculina

Randy Orton

LA Knight

Cody Rhodes

Je'Von Evans

Participantes da Elimination Chamber feminina

Tiffany Stratton

Rhea Ripley

Alexa Bliss

Asuka

Becky Lynch vs AJ Lee (luta pelo título Intercontinental Feminino)

WWE

Becky Lynch e AJ Lee estão em conflito desde que Lee retornou à WWE pela primeira vez em uma década para ajudar seu marido, CM Punk, a derrotar Lynch e seu marido, Seth Rollins, no Wrestlepalooza. Lee retornou posteriormente para distrair Lynch e fazer com que ela perdesse o título intercontinental feminino para Maxxine Dupri no Raw. Então, no Survivor Series: WarGames, Lee garantiu a vitória para sua equipe ao fazer Lynch desistir com o golpe Black Widow.

The Man recuperou o campeonato de Dupri em uma vitória controversa. Quando Lee apareceu no RAW e interrompeu seu discurso, a indignada detentora do título a desafiou para uma luta no WWE Elimination Chamber a fim de se vingar.

CM Punk vs Finn Bálor (luta pelo título dos pesos pesados masculinos)

WWE

Finn Bálor perdeu uma incrível luta pelo título mundial contra CM Punk no Raw em Belfast, com Punk levantando o braço do desafiante após a luta. Mas quando lhe foi negada a entrada na Royal Rumble Match, Bálor atacou Punk para se manter na disputa pelo título. Em uma guerra de palavras em uma edição do Raw, Punk pediu ao gerente geral Adam Pearce para dar a Bálor uma revanche pelo campeonato no WWE Elimination Chamber.

Pearce concordou, e assim está decidido. Bálor terá outra chance de conquistar o título mundial dos pesos pesados masculinos.

🎟️ Como conseguir ingressos para o WWE Elimination Chamber

A demanda por ingressos para o WWE Elimination Chamber é alta, como em todos os eventos da WWE, mas ainda há lugares disponíveis no site da WWE. Embora o portal oficial de ingressos seja a maneira mais segura para os fãs comprarem ingressos para a WWE, aqueles ansiosos para ir a Chicago também podem considerar sites de revenda secundários, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de obter ingressos.