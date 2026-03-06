Como assistir ao UFC 326: Holloway vs Oliveira 2, card completo, links para streaming e muito mais

Max “Blessed” Holloway e Charles “Do Bronx” Oliveira estão prontos para se enfrentar em uma revanche sensacional na categoria peso pena, que será a luta principal do UFC 326. Realizada na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, Brasil, essa luta reunirá dois dos maiores nomes da história do esporte, anos após seu primeiro encontro. Com o título em jogo e Oliveira lutando diante da torcida local, os riscos não poderiam ser maiores.

Para os fãs de luta em todo o mundo, é um evento imperdível, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Abaixo, você encontrará todos os detalhes importantes para assistir ao card completo ao vivo, além dos horários de início e todas as lutas confirmadas, desde as preliminares até o evento principal.

Quando será o UFC 326: Holloway vs Oliveira 2?

Detalhes do evento Horário/Local Data Domingo, 26 de outubro (Reino Unido, Europa, Índia, Brasil), sábado, 25 de outubro (EUA) Local Jeunesse Arena, Rio de Janeiro, Brasil Hora de início das preliminares 20h (horário da costa leste dos EUA) / 1h (horário do Reino Unido) / 5h30 (horário da Índia) Início do evento principal 22h (horário da costa leste dos EUA) / 3h (horário de Londres) / 7h30 (horário da Índia)

🇺🇸 Como assistir ao UFC 326 nos EUA

Nos Estados Unidos, Holloway vs Oliveira 2 e todo o card do UFC 326 serão transmitidos ao vivo pela Paramount+. Após o grande acordo de direitos de mídia do UFC, os eventos numerados agora estão acessíveis através do serviço de streaming por assinatura.

Os assinantes do “Plano Essencial” podem acessar todos os eventos do UFC, incluindo cards PPV e Fight Nights, por US$ 8,99 por mês (ou US$ 89,99 por ano). O “Plano Premium” está disponível por US$ 13,99 por mês, oferecendo uma experiência sem anúncios e acesso adicional aos esportes ao vivo da SHOWTIME e da CBS.

🇬🇧 Como assistir ao UFC 326 no Reino Unido

O UFC 326 será transmitido ao vivo exclusivamente pela TNT Sports 1. Os fãs do Reino Unido podem assistir à transmissão ao vivo pelo discovery+ ou pelo TNT Sports Box Office na Sky, BT e Virgin Media. Você não precisa de uma assinatura mensal da TNT Sports para comprar o evento PPV individual.

Como assistir ao UFC 326 em qualquer lugar com uma VPN

Se o UFC 326 não estiver disponível para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde estiver. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos.

Recomendamos a ExpressVPN se você não tiver certeza de qual VPN escolher, mas você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para encontrar a melhor opção para você.

Cartel completo do UFC 326

Aqui estão todas as lutas confirmadas programadas para o UFC 326: Holloway vs Oliveira 2:

Card principal

Peso pena: Max Holloway vs Charles Oliveira

Peso galo: José Aldo vs Jonathan Martinez

Peso médio: Michel Pereira vs Ihor Potieria

Peso meio-pesado: Anthony Smith vs Vitor Petrino

Peso médio: Caio Borralho x Paul Craig

Cartel preliminar

Peso pena: Jack Shore vs Joanderson Brito

Peso palha: Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo

Peso leve: Elves Brener vs Myktybek Orolbai

Peso pena: Jean Silva vs William Gomis

Cartel preliminar

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim vs Nicolas Dalby

Peso mosca: Alessandro Costa vs Kevin Borjas

Peso leve: Ismael Bonfim vs Vinc Pichel

Peso mosca: Dione Barbosa vs Ernesta Kareckaite

UFC 326: O que está em jogo

Esta não é apenas uma revanche; é uma batalha pelo legado. Max Holloway busca provar seu domínio mais uma vez após sua impressionante vitória pelo título “BMF”, enquanto Charles Oliveira pretende recuperar seu lugar no topo da montanha diante de seus fãs no Rio.

Além do evento principal, o retorno do “Rei do Rio”, José Aldo, adiciona um peso emocional imenso ao card, ao lado de estrelas brasileiras em ascensão, como Michel Pereira e Caio Borralho. É uma programação repleta de lutas que promete fogos de artifício desde as preliminares até o gongo final.