Como assistir ao Six Nations 2026: transmissões ao vivo, canais de TV, programação, resultados e muito mais

O Campeonato das Seis Nações de 2026 terá início em fevereiro. É o começo de um período de pura felicidade para os fãs de rúgbi, com cinco emocionantes rodadas de partidas concentradas em apenas sete semanas. Reacendendo antigas rivalidades anualmente, o campeonato de 142 anos continua sendo um dos torneios mais populares do calendário do rúgbi.

O Six Nations é o sucessor do Home Nations Championship, que teve sua edição inaugural em 1883 entre times da Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. Foi a primeira competição internacional de rúgbi da história. O torneio se tornou o Five Nations Championship em 1910, com a adição da França. Em 2000, foi ampliado com a entrada da Itália, tornando-se o Six Nations Championship que conhecemos e amamos hoje.

A Inglaterra pode liderar as tabelas de vencedores de todos os tempos e do Six Nations, mas só reinou suprema uma vez (2020) nos últimos sete anos. É a Irlanda que tem sido a força dominante nos últimos tempos. Depois de conquistar a coroa do Six Nations em 2023 e 2024, a Green Machine pretende fazer história e se tornar a primeira nação a conquistar três títulos consecutivos como vencedora isolada.

O País de Gales sofreu a ignomínia de ficar em último lugar nas classificações do Six Nations de 2024 e 2025, e os torcedores galeses esperam que a equipe de Jac Morgan finalmente consiga dar a volta por cima. No entanto, eles esperavam uma tarefa mais fácil na primeira partida do Six Nations de 2026, já que viajarão ao Allanze Stadium para seu primeiro jogo contra os rivais locais, a Inglaterra.

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações essenciais de que você precisa antes do início do Six Nations 2026, incluindo a programação completa e como assistir e transmitir todos os jogos ao vivo.

Quando será o Six Nations 2026?

O Six Nations 2026 acontece este ano de quinta-feira, 5 de janeiro, até sábado, 14 de março, com 15 jogos disputados em cinco finais de semana. São três jogos por rodada, com todas as equipes jogando em todas as rodadas.

O torneio é disputado em formato de liga, com todas as equipes jogando entre si. A equipe que estiver no topo da tabela no final da competição vence o Six Nations. O Grand Slam é conquistado se uma equipe vencer todas as cinco partidas durante o torneio, como a Irlanda fez em 2023.

O que aconteceu até agora?

O Six Nations 2026 está atualmente em sua reta final e tem sido um torneio de extremos. Estamos entrando na quarta rodada, com a França parecendo uma força imparável, enquanto vários outros gigantes estão se recuperando de resultados chocantes.

Com Antoine Dupont de volta à braçadeira de capitão, a França tem estado impecável. Desmantelou a Irlanda (36–14) e o País de Gales (54–12) antes de derrotar a Itália. Atualmente, está quatro pontos à frente e parece ser a favorita para garantir o Grand Slam na rodada final contra a Inglaterra.

O maior choque do torneio ocorreu na terceira rodada, quando a Irlanda registrou uma vitória histórica por 42 a 21 sobre a Inglaterra em Twickenham. Foi a pior derrota da Inglaterra em casa para os irlandeses, levando Steve Borthwick a fazer nove alterações em sua equipe para a próxima viagem a Roma.

A Itália começou o torneio com uma vitória impressionante por 18 a 15 sobre a Escócia, sob chuva, em Roma. Desde então, a Escócia reagiu de forma notável, vencendo a Inglaterra na Calcutta Cup e ultrapassando o País de Gales para ocupar o segundo lugar na tabela.

O País de Gales está atualmente em uma sequência devastadora de 14 derrotas consecutivas no Six Nations. Sob uma nova liderança, eles têm lutado para encontrar o ritmo, embora tenham chegado a três pontos da vitória contra a Escócia na semana passada.

🌍 Como assistir ao Six Nations em todo o mundo

Em muitas partes do mundo, você pode assistir ao Six Nations gratuitamente. Isso porque o Six Nations recebeu status de proteção nos países em que é disputado, o que significa que é transmitido gratuitamente pelas emissoras públicas. Não está claro se isso permanecerá assim no futuro próximo, mas para o Six Nations de 2026, ainda há ampla cobertura gratuita disponível.

País Transmissão em rede 🇬🇧 Reino Unido BBC / ITV / BBC iPlayer / ITVX 🇮🇪 Irlanda RTE / Virgin Media / RTE Player / Virgin Media Play 🇫🇷 França France Télévisions / FranceTV streaming 🇮🇹 Itália Sky Sport / TV8 🇺🇸 Estados Unidos NBC / Peacock / FuboTV 🇦🇺 Austrália Stan Sport 🇳🇿 Nova Zelândia Sky Sport NZ 🇿🇦 África do Sul SuperSport

🛜 Como assistir ao Six Nations com uma VPN

Se os jogos do Six Nations não estiverem disponíveis para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, você pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos a ExpressVPN se você não tiver certeza de qual VPN escolher, mas você também pode conferir nosso guia detalhado sobre VPNs para determinar qual é a melhor para você.

Calendário do Six Nations 2026