O Real Madrid está determinado a retomar a luta pelo título quando enfrentar o Getafe, time que costuma derrotar nos confrontos da LaLiga.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Real Madrid x Getafe, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Real Madrid x Getafe com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Real Madrid x Getafe gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da USA Network podem acessá-lo com uma avaliação gratuita de cinco dias.

Hora do início do jogo Real Madrid x Getafe

La Liga - La Liga Estadio Bernabeu

Real Madrid x Getafe terá início em 2 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

A derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Osasuna no último fim de semana prejudicou suas ambições pelo título da LaLiga, mas o time se recuperou bem ao derrotar o Benfica e avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Manchester City. O Los Blancos está um ponto atrás do líder e arquirrival Barcelona. No Bernabeu, o time venceu suas últimas sete partidas oficiais, marcando 23 gols nessa sequência.

A sequência de quatro jogos sem derrota do Getafe na LaLiga foi interrompida pelo Sevilla na última rodada, mas o time continua em boa forma fora de casa, sem perder em três partidas consecutivas no campeonato. No entanto, o time precisará estar no seu melhor para sair com algum resultado da casa do seu vizinho.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Kylian Mbappé perdeu a vitória do Real Madrid sobre o Benfica devido a um problema no joelho, e o zagueiro Raúl Asencio foi retirado de maca. O capitão do Getafe, Djené, está suspenso, enquanto Abdel Aqbar sofreu uma lesão durante a derrota para o Sevilla.

Arda Güler fez sua centésima partida pelo Real Madrid contra o Benfica e tem sete assistências no campeonato nesta temporada.

O Real Madrid venceu 18 dos últimos 20 jogos da liga no Bernabeu.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao Real Madrid x Getafe hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: