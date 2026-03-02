O Real Madrid está determinado a retomar a luta pelo título quando enfrentar o Getafe, time que costuma derrotar nos confrontos da LaLiga.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Real Madrid x Getafe, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo EUA
|Reino Unido
|Premier Sports
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Canadá
|TSN+
|Índia
|FanCode
|África do Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir ao Real Madrid x Getafe com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Como assistir e transmitir ao vivo Real Madrid x Getafe gratuitamenteSe você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da USA Network podem acessá-lo com uma avaliação gratuita de cinco dias.
Hora do início do jogo Real Madrid x Getafe
Real Madrid x Getafe terá início em 2 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.
Previsão da partida
A derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Osasuna no último fim de semana prejudicou suas ambições pelo título da LaLiga, mas o time se recuperou bem ao derrotar o Benfica e avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Manchester City. O Los Blancos está um ponto atrás do líder e arquirrival Barcelona. No Bernabeu, o time venceu suas últimas sete partidas oficiais, marcando 23 gols nessa sequência.
A sequência de quatro jogos sem derrota do Getafe na LaLiga foi interrompida pelo Sevilla na última rodada, mas o time continua em boa forma fora de casa, sem perder em três partidas consecutivas no campeonato. No entanto, o time precisará estar no seu melhor para sair com algum resultado da casa do seu vizinho.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Kylian Mbappé perdeu a vitória do Real Madrid sobre o Benfica devido a um problema no joelho, e o zagueiro Raúl Asencio foi retirado de maca. O capitão do Getafe, Djené, está suspenso, enquanto Abdel Aqbar sofreu uma lesão durante a derrota para o Sevilla.
Arda Güler fez sua centésima partida pelo Real Madrid contra o Benfica e tem sete assistências no campeonato nesta temporada.
O Real Madrid venceu 18 dos últimos 20 jogos da liga no Bernabeu.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao Real Madrid x Getafe hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.