La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoGetafe
Como assistir ao jogo Real Madrid x Getafe da LaLiga de hoje: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da LaLiga entre Real Madrid e Getafe, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O Real Madrid está determinado a retomar a luta pelo título quando enfrentar o Getafe, time que costuma derrotar nos confrontos da LaLiga.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Real Madrid x Getafe, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUA: Fubo EUA
Reino Unido: Premier Sports
Austrália: beIN Sports Austrália
Canadá: TSN+
Índia: FanCode
África do Sul/África Subsaariana: SuperSport
Malásia: beIN Sports Malásia
Oriente Médio: beIN Sports MENA

Como assistir ao Real Madrid x Getafe com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Real Madrid x Getafe gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da USA Network podem acessá-lo com uma avaliação gratuita de cinco dias. 

Hora do início do jogo Real Madrid x Getafe

La Liga - La Liga
Real Madrid x Getafe terá início em 2 de março de 2026 às 15h EST e 20h GMT.

Previsão da partida

A derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Osasuna no último fim de semana prejudicou suas ambições pelo título da LaLiga, mas o time se recuperou bem ao derrotar o Benfica e avançar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Manchester City. O Los Blancos está um ponto atrás do líder e arquirrival Barcelona. No Bernabeu, o time venceu suas últimas sete partidas oficiais, marcando 23 gols nessa sequência.

A sequência de quatro jogos sem derrota do Getafe na LaLiga foi interrompida pelo Sevilla na última rodada, mas o time continua em boa forma fora de casa, sem perder em três partidas consecutivas no campeonato. No entanto, o time precisará estar no seu melhor para sair com algum resultado da casa do seu vizinho. 

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Kylian Mbappé perdeu a vitória do Real Madrid sobre o Benfica devido a um problema no joelho, e o zagueiro Raúl Asencio foi retirado de maca. O capitão do Getafe, Djené, está suspenso, enquanto Abdel Aqbar sofreu uma lesão durante a derrota para o Sevilla.

Arda GulerGetty Images

Arda Güler fez sua centésima partida pelo Real Madrid contra o Benfica e tem sete assistências no campeonato nesta temporada. 

O Real Madrid venceu 18 dos últimos 20 jogos da liga no Bernabeu. 

Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Real Madrid x Getafe

Real MadridHome team crest

4-4-2

Formação

5-3-2

Home team crestGET
1
T. Courtois
22
A. Ruediger
18
A. Carreras
4
D. Alaba
12
T. Alexander-Arnold
6
E. Camavinga
8
F. Valverde
15
A. Guler
14
A. Tchouameni
16
G. Garcia
7
Vinicius Junior
13
D. Soria
24
Z. Romero
22
D. Duarte
16
D. Rico
17
Kiko
21
J. Iglesias
6
M. Martin
5
L. Milla
8
M. Arambarri
10
M. Satriano
19
5-3-2

GETAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Bordalas

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

RMA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

GET
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro frente a frente

RMA

Outros

GET

5

Vitórias

0

Empate

0

8

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao Real Madrid x Getafe hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

0