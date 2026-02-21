Como assistir ao jogo de hoje entre Wrexham e Ipswich Championship: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Wrexham x Ipswich, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Hora do pontapé inicial de Wrexham x Ipswich

Championship - Championship SToK Cae Ras

O jogo de hoje entre Wrexham e Ipswich terá início às 15h00 do dia 21 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Um confronto acirrado está se formando no Racecourse Ground neste sábado, quando o Wrexham recebe o Ipswich Town na EFL Championship. Apenas oito dias depois de os Red Dragons causarem uma surpreendente reviravolta na FA Cup contra os Tractor Boys, as duas equipes se enfrentam novamente com enormes implicações para a promoção em jogo.

Esta é uma batalha entre dois dos projetos mais ambiciosos da EFL. O Wrexham, atualmente em 7º lugar e em busca de uma histórica quarta promoção consecutiva, está desesperado para recuperar sua forma em casa. Apesar de suas heroicas atuações na copa, o time tem enfrentado dificuldades no Racecourse recentemente, conquistando apenas um ponto nos últimos três jogos em casa pelo campeonato.

O Ipswich Town, por sua vez, está no meio da disputa pela promoção automática, na 4ª posição. A equipe de Kieran McKenna vai entrar em campo com tudo após a derrota por 1 a 0 na FA Cup na última sexta-feira. Com o segundo melhor ataque da divisão (51 gols), eles têm poder de fogo para se redimir, mas não conseguiram marcar contra o Wrexham nas duas tentativas nesta temporada.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Wrexham x Ipswich Provável escalação Reservas Técnico P. Parkinson Provável escalação Reservas Técnico K. McKenna

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Formulário

Registro frente a frente

WRE Outros IPS 1 1 Empate 0 Wrexham 1 - 0 Ipswich

Ipswich 0 - 0 Wrexham 1 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

Classificação

