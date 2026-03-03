Goal.com
Premier League
team-logoWolverhampton
Molineux Stadium
team-logoLiverpool
Como assistir ao jogo de hoje entre Wolverhampton Wanderers e Liverpool pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Wolverhampton Wanderers e Liverpool, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

A busca do Liverpool para terminar entre os quatro primeiros continua contra o Wolves, que está na lanterna, mas tem mostrado sinais de recuperação nas últimas semanas.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Wolves x Liverpool, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.

EUARede dos EUA
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Hora do pontapé inicial de Wolverhampton Wanderers x Liverpool

Premier League - Premier League
Molineux Stadium

Wolves x Liverpool terá início em 3 de março de 2026 às 15h15 EST e 20h15 GMT.

Previsão da partida

O Wolves está passando pela sua melhor fase da temporada, tendo perdido apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições. O time ainda está destinado ao rebaixamento, mas a vitória na última partida contra o Aston Villa, no Molineux, foi apenas a segunda na temporada da Premier League e claramente significou muito para os torcedores. 

A vitória do Liverpool por 5 a 2 sobre o West Ham foi a sexta em sete partidas em todas as competições. O time se fortaleceu nas duas pontas, vencendo as duas últimas partidas fora de casa por 1 a 0 contra o Sunderland e o Nottingham Forest, e marcando 21 gols nas últimas sete partidas em todas as competições. 

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Wolves não contará com Yerson Mosquera, suspenso, e possivelmente André, lesionado, enquanto que esta viagem pode ser muito cedo para o retorno de Florian Wirtz ao Liverpool.

Mo Salah está há 10 partidas sem marcar gols na Premier League, sua maior seca de gols. 

O Liverpool venceu pela última vez três jogos consecutivos fora de casa na liga em outubro de 2024, uma sequência que incluiu uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Wolves.

Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Wolverhampton x Liverpool

WolverhamptonHome team crest

3-4-2-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
J. Sa
24
T. Gomes
15
Y. Mosquera
4
S. Bueno
47
A. Gomes
36
M. Mane
8
J. Gomes
38
J. Tchatchoua
3
H. Bueno
9
A. Armstrong
14
T. Arokodare
1
A. Becker
6
M. Kerkez
5
I. Konate
4
V. van Dijk
30
J. Frimpong
38
R. Gravenberch
10
A. Mac Allister
11
M. Salah
8
D. Szoboszlai
18
C. Gakpo
22
H. Ekitike

4-2-3-1

LIVAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Edwards

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

WOL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro frente a frente

WOL

Outros

LIV

0

0

Empate

5

Vitórias

4

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

