A busca do Liverpool para terminar entre os quatro primeiros continua contra o Wolves, que está na lanterna, mas tem mostrado sinais de recuperação nas últimas semanas.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Wolves x Liverpool, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.
|EUA
|Rede dos EUA
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir ao jogo Wolverhampton Wanderers x Liverpool com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Como assistir e transmitir ao vivo Wolves x Liverpool gratuitamenteSe você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da USA Network podem acessá-lo com uma avaliação gratuita de cinco dias.
Hora do pontapé inicial de Wolverhampton Wanderers x Liverpool
Wolves x Liverpool terá início em 3 de março de 2026 às 15h15 EST e 20h15 GMT.
Previsão da partida
O Wolves está passando pela sua melhor fase da temporada, tendo perdido apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições. O time ainda está destinado ao rebaixamento, mas a vitória na última partida contra o Aston Villa, no Molineux, foi apenas a segunda na temporada da Premier League e claramente significou muito para os torcedores.
A vitória do Liverpool por 5 a 2 sobre o West Ham foi a sexta em sete partidas em todas as competições. O time se fortaleceu nas duas pontas, vencendo as duas últimas partidas fora de casa por 1 a 0 contra o Sunderland e o Nottingham Forest, e marcando 21 gols nas últimas sete partidas em todas as competições.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
O Wolves não contará com Yerson Mosquera, suspenso, e possivelmente André, lesionado, enquanto que esta viagem pode ser muito cedo para o retorno de Florian Wirtz ao Liverpool.
Mo Salah está há 10 partidas sem marcar gols na Premier League, sua maior seca de gols.
O Liverpool venceu pela última vez três jogos consecutivos fora de casa na liga em outubro de 2024, uma sequência que incluiu uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Wolves.
Getty Images
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Wolverhampton Wanderers e Liverpool hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.