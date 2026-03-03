A busca do Liverpool para terminar entre os quatro primeiros continua contra o Wolves, que está na lanterna, mas tem mostrado sinais de recuperação nas últimas semanas.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Wolves x Liverpool, com tudo o que você precisa saber para assistir à partida hoje.

Como assistir ao jogo Wolverhampton Wanderers x Liverpool com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Wolves x Liverpool gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da USA Network podem acessá-lo com uma avaliação gratuita de cinco dias.

Hora do pontapé inicial de Wolverhampton Wanderers x Liverpool

Premier League - Premier League Molineux Stadium

Wolves x Liverpool terá início em 3 de março de 2026 às 15h15 EST e 20h15 GMT.

Previsão da partida

O Wolves está passando pela sua melhor fase da temporada, tendo perdido apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições. O time ainda está destinado ao rebaixamento, mas a vitória na última partida contra o Aston Villa, no Molineux, foi apenas a segunda na temporada da Premier League e claramente significou muito para os torcedores.

A vitória do Liverpool por 5 a 2 sobre o West Ham foi a sexta em sete partidas em todas as competições. O time se fortaleceu nas duas pontas, vencendo as duas últimas partidas fora de casa por 1 a 0 contra o Sunderland e o Nottingham Forest, e marcando 21 gols nas últimas sete partidas em todas as competições.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Wolves não contará com Yerson Mosquera, suspenso, e possivelmente André, lesionado, enquanto que esta viagem pode ser muito cedo para o retorno de Florian Wirtz ao Liverpool.

Mo Salah está há 10 partidas sem marcar gols na Premier League, sua maior seca de gols.

O Liverpool venceu pela última vez três jogos consecutivos fora de casa na liga em outubro de 2024, uma sequência que incluiu uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Wolves.

Notícias da equipe e escalações

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Wolverhampton Wanderers e Liverpool hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: