Como assistir ao jogo de hoje entre Vancouver Whitecaps e CS Cartagines pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Vancouver Whitecaps x CS Cartagines, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Vancouver Whitecaps x CS Cartagines

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup BC Place

O jogo de hoje entre Vancouver Whitecaps e CS Cartagines terá início às 02:00 do dia 26 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Getty Images

O Vancouver Whitecaps volta ao BC Place para uma partida decisiva da segunda mão da primeira fase da Concacaf Champions Cup 2026. Após um empate frustrante, mas defensivamente sólido, por 0 a 0 na Costa Rica, o Caps agora precisa encontrar o caminho do gol para garantir um confronto com o Seattle Sounders nas oitavas de final.

O Caps vem de um 2025 bem-sucedido, quando chegou às finais da MLS Cup e desta mesma competição. Após uma vitória sólida por 1 a 0 sobre o Real Salt Lake na estreia em casa na MLS no último fim de semana, graças a um gol do recém-contratado Aziel Jackson, o momento é favorável ao time.

O time da Costa Rica provou ser mestre na filosofia de “ceder, mas não quebrar”. Eles neutralizaram com sucesso o ataque do Vancouver em Cartago, sem permitir um único chute a gol. Eles estão em segundo lugar na Primera División da Costa Rica e buscarão um momento decisivo no contra-ataque para surpreender a torcida do BC Place.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Vancouver Whitecaps x CS Cartagines Provável escalação Reservas Técnico J. Soerensen Provável escalação Reservas Técnico A. Villatoro

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

VAN Um CSC 0 1 Empate 0 CS Cartagines 0 - 0 Vancouver Whitecaps 0 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Vancouver Whitecaps x CS Cartagines hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: