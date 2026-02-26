Como assistir ao jogo de hoje entre Vancouver Whitecaps e CS Cartagines pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Vancouver Whitecaps x CS Cartagines, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo EUA
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|FanCode
Como assistir em qualquer lugar com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Vancouver Whitecaps x CS Cartagines
O jogo de hoje entre Vancouver Whitecaps e CS Cartagines terá início às 02:00 do dia 26 de fevereiro de 2026.
Previsão da partida
Getty Images
O Vancouver Whitecaps volta ao BC Place para uma partida decisiva da segunda mão da primeira fase da Concacaf Champions Cup 2026. Após um empate frustrante, mas defensivamente sólido, por 0 a 0 na Costa Rica, o Caps agora precisa encontrar o caminho do gol para garantir um confronto com o Seattle Sounders nas oitavas de final.
O Caps vem de um 2025 bem-sucedido, quando chegou às finais da MLS Cup e desta mesma competição. Após uma vitória sólida por 1 a 0 sobre o Real Salt Lake na estreia em casa na MLS no último fim de semana, graças a um gol do recém-contratado Aziel Jackson, o momento é favorável ao time.
O time da Costa Rica provou ser mestre na filosofia de “ceder, mas não quebrar”. Eles neutralizaram com sucesso o ataque do Vancouver em Cartago, sem permitir um único chute a gol. Eles estão em segundo lugar na Primera División da Costa Rica e buscarão um momento decisivo no contra-ataque para surpreender a torcida do BC Place.
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Vancouver Whitecaps x CS Cartagines hoje
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.