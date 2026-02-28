Como assistir ao jogo de hoje entre Tijuana e Club Universidad Nacional pela Liga MX: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Tijuana x Club Universidad Nacional, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo Tijuana x Club Universidad Nacional com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre Tijuana e Club Universidad Nacional

Liga MX - Clausura Estadio Caliente

O jogo de hoje entre Tijuana e Club Universidad Nacional terá início às 03:06 do dia 28 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

A Liga MX Clausura continua esta noite, com o Club Tijuana recebendo o Pumas UNAM no Estadio Caliente para o confronto da 8ª rodada. Enquanto o Pumas entra em campo como uma das equipes em melhor forma do campeonato, o “Xolos” contará com seu gramado sintético e a vantagem de jogar em casa para tentar uma virada.

O Pumas UNAM é atualmente uma das maiores surpresas da temporada. Sob o comando de Efraín Juárez, eles continuam sendo um dos dois únicos times invictos na liga após sete partidas. Sua defesa tem sido sólida, sofrendo apenas seis gols e mostrando talento para heroísmos dramáticos no final das partidas.

O Tijuana, comandado pelo lendário Sebastián Abreu, tornou-se o “mestre dos empates” do torneio. Com cinco empates em sete jogos, a equipe tem se mostrado incrivelmente difícil de ser derrotada, mas está com dificuldades para encontrar o toque final necessário para subir para a metade superior da tabela.

Notícias da equipe e escalações

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Tijuana x Club Universidad Nacional hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

