Como assistir ao jogo de hoje entre Tijuana e Club Universidad Nacional pela Liga MX: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Tijuana x Club Universidad Nacional, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Fubo EUA
Como assistir ao jogo Tijuana x Club Universidad Nacional com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre Tijuana e Club Universidad Nacional
O jogo de hoje entre Tijuana e Club Universidad Nacional terá início às 03:06 do dia 28 de fevereiro de 2026.
Previsão da partida
Getty Images
A Liga MX Clausura continua esta noite, com o Club Tijuana recebendo o Pumas UNAM no Estadio Caliente para o confronto da 8ª rodada. Enquanto o Pumas entra em campo como uma das equipes em melhor forma do campeonato, o “Xolos” contará com seu gramado sintético e a vantagem de jogar em casa para tentar uma virada.
O Pumas UNAM é atualmente uma das maiores surpresas da temporada. Sob o comando de Efraín Juárez, eles continuam sendo um dos dois únicos times invictos na liga após sete partidas. Sua defesa tem sido sólida, sofrendo apenas seis gols e mostrando talento para heroísmos dramáticos no final das partidas.
O Tijuana, comandado pelo lendário Sebastián Abreu, tornou-se o “mestre dos empates” do torneio. Com cinco empates em sete jogos, a equipe tem se mostrado incrivelmente difícil de ser derrotada, mas está com dificuldades para encontrar o toque final necessário para subir para a metade superior da tabela.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Tijuana x Club Universidad Nacional hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.