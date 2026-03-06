A luta pelo quarto lugar encontra a batalha para evitar o rebaixamento na Série A, sob as luzes do Estádio Maradona.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre SSC Napoli e Torino, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao SSC Napoli x Torino com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início da partida entre SSC Napoli e Torino

Campeonato Italiano - Serie A Diego Armando Maradona

Napoli x Torino começa em 6 de março às 13h45 EST e 18h45 GMT.

Previsão da partida

O Napoli encontra-se em terceiro lugar, bem atrás dos líderes, com os gigantes de Milão a disputarem o Scudetto. Para Antonio Conte, o foco mudou para garantir uma vaga na Liga dos Campeões, embora as lesões e a diferença de 14 pontos para o Inter de Milão não tenham facilitado a vida. As suas campanhas nas competições europeias e nacionais já terminaram, mas conseguiram recuperar da derrota para o Atalanta ao vencerem o Hellas Verona graças a um golo dramático no final do jogo. Romelu Lukaku, que está voltando de uma longa ausência, tem atuado apenas em pequenos intervalos, mas mesmo uma dessas participações foi suficiente para garantir a vitória por 2 a 1.

Getty Images

Defensivamente, porém, Conte tem muito com que se preocupar. Nove jogos consecutivos sem manter a baliza invicta deixaram a porta aberta para os rivais. A Roma está a pressionar, enquanto a Juventus, o Como e o Atalanta ainda estão na luta a 11 jornadas do fim.

Em Turim, a gestão de Roberto D’Aversa começou com tudo. Gols de Giovanni Simeone e Duván Zapata garantiram a vitória por 2 a 0 sobre a Lazio, dando ao novo técnico um início perfeito. A vitória aconteceu diante de uma torcida escassa, com os torcedores continuando a protestar contra a liderança de Urbano Cairo, então uma viagem ao sul, para Nápoles, pode parecer uma mudança de cenário bem-vinda. A missão de curto prazo de D'Aversa é simples: manter o Torino seguro. No momento, eles estão seis pontos à frente da zona de rebaixamento, mas a luta pela sobrevivência está longe de terminar.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Stanislav Lobotka pode ter que ficar de fora do confronto de sexta-feira, com o meio-campista eslovaco lutando contra um problema muscular. O Napoli já está sem David Neres, Amir Rrahmani e o capitão Giovanni Di Lorenzo, então sua ausência aumentaria a lista.

Por outro lado, D’Aversa poderá contar com quase todo o elenco à sua disposição – Tino Anjorin e Che Adams estão de volta em forma, Emirhan Ilkhan cumpriu sua suspensão e apenas Zakaria Aboukhlal continua sendo uma incógnita.

Getty Images

O Napoli tem todos os motivos para se sentir confiante para uma rara partida na noite de sexta-feira: está invicto em jogos em casa pela Série A nesta temporada e perdeu apenas uma das últimas 17 partidas contra o Torino no Maradona.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo SSC Napoli x Torino hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: