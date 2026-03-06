Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre SSC Napoli e Torino, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|DAZN Reino Unido
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Canadá
|Fubo Canadá
|Oriente Médio
|Shasha
Como assistir ao SSC Napoli x Torino com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do início da partida entre SSC Napoli e Torino
Napoli x Torino começa em 6 de março às 13h45 EST e 18h45 GMT.
Previsão da partida
O Napoli encontra-se em terceiro lugar, bem atrás dos líderes, com os gigantes de Milão a disputarem o Scudetto. Para Antonio Conte, o foco mudou para garantir uma vaga na Liga dos Campeões, embora as lesões e a diferença de 14 pontos para o Inter de Milão não tenham facilitado a vida. As suas campanhas nas competições europeias e nacionais já terminaram, mas conseguiram recuperar da derrota para o Atalanta ao vencerem o Hellas Verona graças a um golo dramático no final do jogo. Romelu Lukaku, que está voltando de uma longa ausência, tem atuado apenas em pequenos intervalos, mas mesmo uma dessas participações foi suficiente para garantir a vitória por 2 a 1.
Defensivamente, porém, Conte tem muito com que se preocupar. Nove jogos consecutivos sem manter a baliza invicta deixaram a porta aberta para os rivais. A Roma está a pressionar, enquanto a Juventus, o Como e o Atalanta ainda estão na luta a 11 jornadas do fim.
Em Turim, a gestão de Roberto D’Aversa começou com tudo. Gols de Giovanni Simeone e Duván Zapata garantiram a vitória por 2 a 0 sobre a Lazio, dando ao novo técnico um início perfeito. A vitória aconteceu diante de uma torcida escassa, com os torcedores continuando a protestar contra a liderança de Urbano Cairo, então uma viagem ao sul, para Nápoles, pode parecer uma mudança de cenário bem-vinda. A missão de curto prazo de D'Aversa é simples: manter o Torino seguro. No momento, eles estão seis pontos à frente da zona de rebaixamento, mas a luta pela sobrevivência está longe de terminar.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
Stanislav Lobotka pode ter que ficar de fora do confronto de sexta-feira, com o meio-campista eslovaco lutando contra um problema muscular. O Napoli já está sem David Neres, Amir Rrahmani e o capitão Giovanni Di Lorenzo, então sua ausência aumentaria a lista.
Por outro lado, D’Aversa poderá contar com quase todo o elenco à sua disposição – Tino Anjorin e Che Adams estão de volta em forma, Emirhan Ilkhan cumpriu sua suspensão e apenas Zakaria Aboukhlal continua sendo uma incógnita.
O Napoli tem todos os motivos para se sentir confiante para uma rara partida na noite de sexta-feira: está invicto em jogos em casa pela Série A nesta temporada e perdeu apenas uma das últimas 17 partidas contra o Torino no Maradona.
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo SSC Napoli x Torino hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.