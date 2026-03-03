Os gigantes portugueses, Sporting e Porto, enfrentam-se na primeira mão das semifinais da Taça de Portugal, ambos em boa forma e com confiança para dar início a mais um acirrado O Clássico.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Sporting CP x FC Porto, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao Sporting CP x FC Porto com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial do Sporting CP x FC Porto

Sporting x Porto começa em 3 de março de 2026 às 14h45 EST e 20h45 GMT.

Antevisão do jogo

O Sporting chega a este jogo em excelente forma. Desde o empate 1-1 com o Porto em fevereiro, somou três vitórias consecutivas, incluindo uma exibição dominante por 3-0 contra o Estoril, onde Luis Suárez marcou duas vezes e Bragança acrescentou o terceiro. A equipa de Lisboa está invicta há dez jogos em todas as competições (nove vitórias e um empate) e ostenta 14 vitórias consecutivas em casa. A sua campanha na taça não tem sido nada fácil, com três jogos a irem para prolongamento, mas a prolificidade de Suárez, com 17 golos nos últimos 15 jogos, torna-os uma ameaça constante.

Getty Images

Por outro lado, o Porto entra com seu próprio impulso. Após o empate com o Sporting, conquistou três vitórias consecutivas, com destaque para o triunfo por 3 a 1 sobre o Arouca, em que Willian José converteu um pênalti nos acréscimos e Terem Moffi abriu sua conta pelo clube. Com quatro pontos de vantagem na liderança do campeonato, os Dragões buscam o bicampeonato nacional pela primeira vez desde 2021/22. Sua trajetória na copa tem sido mais tranquila, com vitórias sobre Celoricense, Sintrense, Famalicão e Benfica por 1 a 0.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Sporting voltará a contar com várias baixas importantes. O zagueiro Zeno Debast e o ala Geovany Quenda, que se transferiu para o Chelsea, continuam afastados devido a lesões nos ligamentos e no pé. Giorgi Kochorashvili pode prolongar a sua ausência para o quinto jogo, enquanto Fotis Ioannidis e Ricardo Mangas estiveram ausentes da última convocatória e continuam em dúvida para o confronto de terça-feira.

Getty Images

O Porto também tem que lidar com lesões. Os atacantes Samu Aghehowa e Luuk de Jong estão fora da temporada devido a problemas no joelho, enquanto as ausências na defesa incluem Nehuen Perez (Aquiles) e Martim Fernandes (calcanhar). O veterano Thiago Silva deve perder a terceira partida consecutiva devido a um desconforto contínuo.

Getty Images

Apesar destes contratempos, o registo fora de casa do Porto é forte, com 13 vitórias em 17 jogos, mas o seu ataque abrandou, marcando apenas um golo em cada um dos últimos cinco jogos fora de casa. Mesmo assim, a equipa de Francesco Farioli continua a apoiar-se na estabilidade defensiva, com três jogos sem sofrer golos nessa série a destacar a sua resiliência.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Sporting CP x FC Porto hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: