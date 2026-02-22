Como assistir ao jogo de hoje entre Sheffield United e Sheffield Wednesday pelo Campeonato: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Sheffield United x Sheffield Wednesday, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Hora do pontapé inicial de Sheffield United x Sheffield Wednesday

Championship - Championship Bramall Lane

O jogo de hoje entre Sheffield United e Sheffield Wednesday terá início às 12h do dia 22 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

O Steel City Derby retorna ao Bramall Lane neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, para um dos encontros mais desequilibrados dos 137 anos de história do torneio. Enquanto o Sheffield United busca consolidar sua posição no meio da tabela, o Sheffield Wednesday chega em um estado de crise sem precedentes, ocupando a última posição com saldo negativo de pontos após severas sanções da EFL.

O equilíbrio de poder em Sheffield raramente foi tão desigual. Sob o comando de Chris Wilder — agora em sua terceira passagem pelo clube —, o Blades tem se mantido estável, embora sem grandes destaques, ocupando atualmente a 15ª posição com 42 pontos. O time entra no clássico em alta, após uma vitória por 1 a 0 sobre o Portsmouth no último fim de semana, com um gol de Andre Brooks aos 90 minutos.

Para o Sheffield Wednesday de Henrik Pedersen, a situação é grave. Na última posição, com -7 pontos após uma impressionante dedução de 18 pontos, o Owls perdeu nove partidas consecutivas. O time não vence há 26 jogos e não derrota seu rival da cidade desde 2012. Com o clube em um período de transição de propriedade e diante de um rebaixamento certo, este clássico tem menos a ver com a posição na tabela e mais com salvar um pouco do orgulho.

Notícias e escalações das equipes

