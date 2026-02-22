Como assistir ao jogo de hoje entre Sheffield United e Sheffield Wednesday pelo Campeonato: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Sheffield United x Sheffield Wednesday, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|Sky Sports
|Austrália
|beIN Sports Austrália
|Índia
|FanCode
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
Como assistir em qualquer lugar com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Sheffield United x Sheffield Wednesday
O jogo de hoje entre Sheffield United e Sheffield Wednesday terá início às 12h do dia 22 de fevereiro de 2026.
Previsão da partida
Getty Images
O Steel City Derby retorna ao Bramall Lane neste domingo, 22 de fevereiro de 2026, para um dos encontros mais desequilibrados dos 137 anos de história do torneio. Enquanto o Sheffield United busca consolidar sua posição no meio da tabela, o Sheffield Wednesday chega em um estado de crise sem precedentes, ocupando a última posição com saldo negativo de pontos após severas sanções da EFL.
O equilíbrio de poder em Sheffield raramente foi tão desigual. Sob o comando de Chris Wilder — agora em sua terceira passagem pelo clube —, o Blades tem se mantido estável, embora sem grandes destaques, ocupando atualmente a 15ª posição com 42 pontos. O time entra no clássico em alta, após uma vitória por 1 a 0 sobre o Portsmouth no último fim de semana, com um gol de Andre Brooks aos 90 minutos.
Para o Sheffield Wednesday de Henrik Pedersen, a situação é grave. Na última posição, com -7 pontos após uma impressionante dedução de 18 pontos, o Owls perdeu nove partidas consecutivas. O time não vence há 26 jogos e não derrota seu rival da cidade desde 2012. Com o clube em um período de transição de propriedade e diante de um rebaixamento certo, este clássico tem menos a ver com a posição na tabela e mais com salvar um pouco do orgulho.
Notícias e escalações das equipes
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Sheffield United x Sheffield Wednesday hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS ( geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.