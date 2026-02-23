Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Major League Soccer
team-logoSeattle Sounders
Lumen Field
team-logoColorado Rapids
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Seattle Sounders FC e Colorado Rapids pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Major League Soccer entre o Seattle Sounders FC e o Colorado Rapids, bem como a hora do pontapé inicial e as notícias das equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Seattle Sounders FC e Colorado Rapids, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Assista aos jogos da MLS ao vivo na Apple TV!Transmita agora

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com umaVPN. Obtenha o Express!

Hora do pontapé inicial do Seattle Sounders FC x Colorado Rapids

crest
Major League Soccer - Major League Soccer
Lumen Field

O jogo de hoje entre Seattle Sounders FC e Colorado Rapids terá início às 02:15 do dia 23 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

Seattle Sounders FCGetty Images

A Major League Soccer está de volta, e o Seattle Sounders inicia sua 18ª temporada no Lumen Field neste domingo, 22 de fevereiro de 2026. Após uma campanha em 2025 que rendeu o troféu da Leagues Cup, mas terminou com frustração nos playoffs, a equipe de Brian Schmetzer enfrenta um Colorado Rapids renovado sob nova liderança.

O Sounders retorna como um dos elencos mais estáveis da MLS, apesar da saída de destaque da estrela em ascensão Obed Vargas para o Atlético de Madrid. Recém-saído de uma pré-temporada bem-sucedida na Europa e de uma temporada de 2025 em que marcou 90 gols, um recorde da franquia, o Seattle é o grande favorito. No entanto, eles precisam resolver uma defesa que se tornou incomumente vulnerável no final do ano passado.

O Rapids entra em uma nova era com Matt Wells assumindo o comando após chegar do Tottenham Hotspur. O Colorado perdeu os playoffs em 2025 por uma única vitória e passou a entressafra reformulando sua estrutura. Com um elenco jovem e cheio de energia, espera-se que Wells implemente um estilo moderno e agressivo que possa pegar o experiente time do Seattle desprevenido na estreia da temporada.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Seattle Sounders x Colorado Rapids

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • B. Schmetzer

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Wells

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

SEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

CLR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro de confrontos diretos

SEA

Outros

CLR

2

Vitórias

3

Empates

0

8

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Seattle Sounders FC x Colorado Rapids hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS ( geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com umaVPN. Obtenha o Express!

0