Como assistir ao jogo de hoje entre Seattle Sounders FC e Colorado Rapids pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Seattle Sounders FC e Colorado Rapids, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Hora do pontapé inicial do Seattle Sounders FC x Colorado Rapids

Major League Soccer - Major League Soccer Lumen Field

O jogo de hoje entre Seattle Sounders FC e Colorado Rapids terá início às 02:15 do dia 23 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

A Major League Soccer está de volta, e o Seattle Sounders inicia sua 18ª temporada no Lumen Field neste domingo, 22 de fevereiro de 2026. Após uma campanha em 2025 que rendeu o troféu da Leagues Cup, mas terminou com frustração nos playoffs, a equipe de Brian Schmetzer enfrenta um Colorado Rapids renovado sob nova liderança.

O Sounders retorna como um dos elencos mais estáveis da MLS, apesar da saída de destaque da estrela em ascensão Obed Vargas para o Atlético de Madrid. Recém-saído de uma pré-temporada bem-sucedida na Europa e de uma temporada de 2025 em que marcou 90 gols, um recorde da franquia, o Seattle é o grande favorito. No entanto, eles precisam resolver uma defesa que se tornou incomumente vulnerável no final do ano passado.

O Rapids entra em uma nova era com Matt Wells assumindo o comando após chegar do Tottenham Hotspur. O Colorado perdeu os playoffs em 2025 por uma única vitória e passou a entressafra reformulando sua estrutura. Com um elenco jovem e cheio de energia, espera-se que Wells implemente um estilo moderno e agressivo que possa pegar o experiente time do Seattle desprevenido na estreia da temporada.

Notícias da equipe e escalações

