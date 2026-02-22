Como assistir ao jogo de hoje entre San Jose Earthquakes e Sporting Kansas City da Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre San Jose Earthquakes e Sporting Kansas City, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial do jogo entre San Jose Earthquakes e Sporting Kansas City

Major League Soccer - Major League Soccer PayPal Park

O jogo de hoje entre San Jose Earthquakes e Sporting Kansas City terá início às 03:30 do dia 22 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida e notícias das equipes

Getty Images

A temporada da MLS está de volta e começa no PayPal Park com uma partida de abertura de alto risco. Tanto o San Jose Earthquakes quanto o Sporting Kansas City estão desesperados para virar a página de um 2025 decepcionante, em que nenhuma das equipes chegou aos playoffs.

O San Jose conta com a chegada do internacional alemão Timo Werner para reforçar o elenco. Embora o clube ainda esteja aguardando sua integração total, ele deve ser a peça central do ataque, que perdeu estrelas como Cristian Espinoza e Josef Martínez na entressafra.

O Sporting Kansas se concentrou em reforçar a defesa, que sofreu 70 gols na última temporada. O goleiro veterano John Pulskamp continua sendo um ponto positivo, mas a pressão recai sobre a nova linha defensiva para lhe dar mais proteção.

Notícias da equipe e elencos

Prováveis escalações de San Jose Earthquakes x Sporting Kansas City Provável escalação Reservas Técnico B. Arena Provável escalação Reservas Técnico R. Wicky

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo San Jose Earthquakes x Sporting Kansas City hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: