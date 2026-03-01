Como assistir ao jogo de hoje entre Rangers e Celtic pela Premiership: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Rangers x Celtic, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Rangers x Celtic com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início do jogo Rangers x Celtic

Campeonato Escocês - Premiership Ibrox Stadium

O jogo de hoje entre Rangers e Celtic terá início em 1 de março de 2026, às 12:00.

Previsão da partida

A aposta não poderia ser maior para o terceiro clássico Old Firm da temporada. Em uma campanha que tem visto uma rara disputa pelo título entre três times, Rangers e Celtic se enfrentam no Ibrox neste domingo, com ambas as equipes atrás do Hearts, que lidera a tabela.

Esta partida é a primeira de uma sequência de duas, já que os dois gigantes de Glasgow se enfrentarão novamente nas quartas de final da Copa da Escócia, apenas sete dias depois.

Desde que assumiu o comando, Danny Röhl transformou o Rangers em uma equipe agressiva e de alta intensidade. Atualmente, o time ocupa a segunda posição (56 pontos), quatro pontos atrás do líder Hearts. Embora tenha derrotado o Celtic por 3 a 1 em Parkhead em janeiro, o time chega a esta partida após um frustrante empate em 2 a 2 com o lanterna Livingston. Röhl exigirá um retorno aos padrões clínicos que eles mostraram na recente vitória por 4 a 2 sobre o Hearts para garantir que não percam terreno na disputa pelo título.

O técnico interino Martin O'Neill está passando por um período difícil. O Celtic está em terceiro lugar (54 pontos) com um jogo a menos, mas vem de uma semana difícil. Após uma derrota por 2 a 1 em casa para o Hibernian no último fim de semana, o time viajou para a Alemanha no meio da semana para um confronto da Liga Europa contra o Stuttgart. Embora tenha vencido a partida de volta por 1 a 0, foi eliminado da competição. O'Neill agora precisa motivar um elenco que parece fisicamente exausto e com pouca profundidade defensiva.

Notícias da equipe e escalações

Notícias da equipe e escalações

Jogadores machucados e suspensos

Forma

Registro frente a frente

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir Rangers x Celtic hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: