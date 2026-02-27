Como assistir ao jogo de hoje entre Philadelphia Union e Defence Force pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Philadelphia Union e Defence Force, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre Philadelphia Union e Defence Force com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Philadelphia Union x Defence Force

CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup Subaru Park

O jogo de hoje entre Philadelphia Union e Defence Force terá início às 27 de fevereiro de 2026, às 00:00.

Previsão da partida

O Philadelphia Union receberá o Defence Force FC, de Trinidad, no Subaru Park, para a segunda partida da primeira fase da CONCACAF Champions Cup. Após uma atuação impecável no Caribe, os “Boys in Blue” voltam para casa com um pé já nas oitavas de final.

O Union dominou a primeira partida em Port of Spain, garantindo uma vantagem de 5 a 0. Gols de Milan Iloski, Olwethu Makhanya e um gol de estreia do recém-contratado Ezekiel Alladoh deram o tom, enquanto o substituto Bruno Damiani fechou a noite com dois gols no final da partida.

Para o Defence Force, a tarefa é uma “missão impossível”. Além de precisarem superar uma desvantagem de cinco gols no inverno gelado da Filadélfia (um contraste gritante com os 27 °C de Trinidad), eles terão que fazer isso sem seu zagueiro estrela Joevin Jones, suspenso após receber um cartão vermelho na primeira partida.

Notícias e escalações das equipes

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro frente a frente

PHI Um DEF 1 0 Empate 0 Defence Force 0 - 5 Philadelphia Union 5 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo entre Philadelphia Union e Defence Force hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: