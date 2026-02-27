Goal.com
CONCACAF Champions Cup
team-logoPhiladelphia Union
Subaru Park
team-logoDefence Force
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Philadelphia Union e Defence Force pela CONCACAF Champions Cup: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da CONCACAF Champions Cup entre o Philadelphia Union e o Defence Force, bem como a hora do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Philadelphia Union e Defence Force, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAFubo EUA
CanadáFubo Canadá
ÍndiaFanCode

Hora do pontapé inicial de Philadelphia Union x Defence Force

crest
CONCACAF Champions Cup - CONCACAF Champions Cup
Subaru Park

O jogo de hoje entre Philadelphia Union e Defence Force terá início às 27 de fevereiro de 2026, às 00:00.

Previsão da partida

Philadelphia UnionGetty Images

O Philadelphia Union receberá o Defence Force FC, de Trinidad, no Subaru Park, para a segunda partida da primeira fase da CONCACAF Champions Cup. Após uma atuação impecável no Caribe, os “Boys in Blue” voltam para casa com um pé já nas oitavas de final.

O Union dominou a primeira partida em Port of Spain, garantindo uma vantagem de 5 a 0. Gols de Milan Iloski, Olwethu Makhanya e um gol de estreia do recém-contratado Ezekiel Alladoh deram o tom, enquanto o substituto Bruno Damiani fechou a noite com dois gols no final da partida.

Para o Defence Force, a tarefa é uma “missão impossível”. Além de precisarem superar uma desvantagem de cinco gols no inverno gelado da Filadélfia (um contraste gritante com os 27 °C de Trinidad), eles terão que fazer isso sem seu zagueiro estrela Joevin Jones, suspenso após receber um cartão vermelho na primeira partida.

Notícias e escalações das equipes

Escalações de Philadelphia Union x Defence Force

Philadelphia UnionHome team crest

4-4-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestDEF
76
A. Rick
15
O. Mbaizo
38
G. Sequera
29
O. Makhanya
2
G. Martinez
14
J. Rafanello
4
J. Lukic
6
C. Sullivan
11
A. Bedoya
37
S. Korzeniowski
23
E. Alladoh
1
I. Williams
2
I. Garcia
25
R. Francois
33
S. Noel
7
J. Felix
45
T. Bailey
13
R. Coryat
4
J. Araujo-Wilson
20
A. George
28
C. Bailey
77
K. St. Hillaire

4-2-3-1

DEFAway team crest

PHI
-Escalação

Reservas

Técnico

  • B. Carnell

DEF
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Jorsling

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Forma

PHI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

DEF
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro frente a frente

PHI

Um

DEF

1

0

Empate

0

5

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

