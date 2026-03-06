Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Francês
team-logoPSG
Parc des Princes
team-logoMônaco
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Monaco pela Ligue 1: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Ligue 1 entre Paris Saint-Germain e Mônaco, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

O PSG enfrenta o Mônaco pela terceira vez em três semanas, buscando fortalecer sua liderança na disputa pelo título da Ligue 1.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Paris Saint-Germain x Mônaco, com todas as informações necessárias para assistir à partida hoje.

EUAFubo
Reino UnidoLigue 1+
CanadáTSN+
Sul/África SubsaarianaSuperSport
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir ao Paris Saint-Germain x Mônaco com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha a Express!

Como assistir e transmitir ao vivo PSG x Mônaco gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias. 

Transmita PSG x Mônaco ao vivo no FuboComeceo teste gratuito

Hora do início do jogo Paris Saint-Germain x Mônaco

crest
Campeonato Francês - Ligue 1
Parc des Princes

PSG x Mônaco terá início em 6 de março de 2026 às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

O PSG mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Lens na disputa pelo título da Ligue 1, apesar de ter vencido nove dos últimos dez jogos. Cinco dias após esta partida, haverá um confronto emocionante pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, então não há descanso para os atuais campeões europeus. 

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

Uma sequência de resultados ruins entre novembro, dezembro e janeiro deixou o Mônaco à beira do colapso, mas o time voltou à briga por uma vaga na Europa e está invicto há seis partidas (4 vitórias e 2 empates) na Ligue 1. Mais recentemente, fora de casa, o time fez um grande favor ao PSG ao virar o jogo e vencer o Lens por 3 a 2.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Ousmane Dembélé perdeu os últimos três jogos do PSG, enquanto João Neves ficou de fora da vitória do último fim de semana contra o Le Havre. Krépin Diatta é o mais recente nome na longa lista de lesionados do Mônaco, que inclui Eric Dier, Paul Pogba e Mohammed Salisu. 

Desire Doue marcou dois gols pelo PSG na vitória por 3 a 2 sobre o Mônaco na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

FBL-EUR-C1-PSG-MONACOGetty Images

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de PSG x Mônaco

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

3-4-2-1

Home team crestASM
39
M. Safonov
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
33
W. Zaire-Emery
17
Vitinha
19
K. Lee
14
D. Doue
7
K. Kvaratskhelia
29
B. Barcola
16
P. Koehn
25
W. Faes
13
C. Mawissa
5
T. Kehrer
28
M. Coulibaly
12
C. Henrique
24
S. Adingra
23
A. Bamba
15
L. Camara
2
Vanderson
9
F. Balogun

3-4-2-1

ASMAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Sébastien Pocognoli

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

ASM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro de confrontos diretos

PSG

Outros

ASM

3

Vitórias

1

Empate

1

10

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Monaco hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

Contorne as restrições geográficas com uma VPN.Obtenha o Express!

0