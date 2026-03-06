O PSG enfrenta o Mônaco pela terceira vez em três semanas, buscando fortalecer sua liderança na disputa pelo título da Ligue 1.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Paris Saint-Germain x Mônaco, com todas as informações necessárias para assistir à partida hoje.

Como assistir ao Paris Saint-Germain x Mônaco com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo PSG x Mônaco gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes do Fubo podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Hora do início do jogo Paris Saint-Germain x Mônaco

Campeonato Francês - Ligue 1 Parc des Princes

PSG x Mônaco terá início em 6 de março de 2026 às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

O PSG mantém uma vantagem de quatro pontos sobre o Lens na disputa pelo título da Ligue 1, apesar de ter vencido nove dos últimos dez jogos. Cinco dias após esta partida, haverá um confronto emocionante pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, então não há descanso para os atuais campeões europeus.

Getty Images

Uma sequência de resultados ruins entre novembro, dezembro e janeiro deixou o Mônaco à beira do colapso, mas o time voltou à briga por uma vaga na Europa e está invicto há seis partidas (4 vitórias e 2 empates) na Ligue 1. Mais recentemente, fora de casa, o time fez um grande favor ao PSG ao virar o jogo e vencer o Lens por 3 a 2.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

Ousmane Dembélé perdeu os últimos três jogos do PSG, enquanto João Neves ficou de fora da vitória do último fim de semana contra o Le Havre. Krépin Diatta é o mais recente nome na longa lista de lesionados do Mônaco, que inclui Eric Dier, Paul Pogba e Mohammed Salisu.

Desire Doue marcou dois gols pelo PSG na vitória por 3 a 2 sobre o Mônaco na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Getty Images

Notícias e escalações das equipes

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Monaco hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: