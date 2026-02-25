Como assistir ao jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Mônaco pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Paris Saint-Germain x Mônaco, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Paramount+
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|Sony Sports Network
|África Austral/Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|beIN Sports Malásia
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir em qualquer lugar com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Mônaco
O jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Monaco terá início às 25 de fevereiro de 2026, às 20:00.
Previsão da partida
Getty Images
Em um raro confronto totalmente francês no cenário europeu, o Paris Saint-Germain recebe o AS Monaco no Parc des Princes esta noite para a segunda partida das eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA.
Os parisienses têm uma vantagem apertada de 3 a 2 no placar agregado após uma primeira partida caótica no Stade Louis II, onde reverteram uma desvantagem inicial de dois gols para assumir o controle da disputa.
A primeira partida foi um thriller “ao estilo Concacaf” na Europa. O Monaco abriu uma vantagem de 2 a 0 nos primeiros 25 minutos, mas a expulsão de Aleksandr Golovin mudou o rumo do jogo. O jovem astro do PSG, Désiré Doué, liderou a recuperação, ajudando o clube da capital a garantir três gols importantes fora de casa.
Notícias e escalações das equipes
Forma
Registro frente a frente
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Paris Saint-Germain x Monaco hoje
NordVPN
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.