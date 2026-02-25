Goal.com
Liga dos Campeões
team-logoPSG
Parc des Princes
team-logoMônaco
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Mônaco pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Mônaco, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo Paris Saint-Germain x Mônaco, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaSony Sports Network
África Austral/SubsaarianaSuperSport
MalásiabeIN Sports Malásia
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Mônaco

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Parc des Princes

O jogo de hoje entre Paris Saint-Germain e Monaco terá início às 25 de fevereiro de 2026, às 20:00.

Previsão da partida 

PSG vs MonacoGetty Images

Em um raro confronto totalmente francês no cenário europeu, o Paris Saint-Germain recebe o AS Monaco no Parc des Princes esta noite para a segunda partida das eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA.

Os parisienses têm uma vantagem apertada de 3 a 2 no placar agregado após uma primeira partida caótica no Stade Louis II, onde reverteram uma desvantagem inicial de dois gols para assumir o controle da disputa.

A primeira partida foi um thriller “ao estilo Concacaf” na Europa. O Monaco abriu uma vantagem de 2 a 0 nos primeiros 25 minutos, mas a expulsão de Aleksandr Golovin mudou o rumo do jogo. O jovem astro do PSG, Désiré Doué, liderou a recuperação, ajudando o clube da capital a garantir três gols importantes fora de casa.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de PSG x Mônaco

PSGHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestASM
39
M. Safonov
2
A. Hakimi
25
N. Mendes
5
Marquinhos
51
W. Pacho
17
Vitinha
33
W. Zaire-Emery
87
J. Neves
14
D. Doue
7
K. Kvaratskhelia
9
G. Ramos
16
P. Koehn
4
J. Teze
5
T. Kehrer
2
Vanderson
12
C. Henrique
6
D. Zakaria
24
S. Adingra
15
L. Camara
31
A. Fati
28
M. Coulibaly
9
F. Balogun

4-2-3-1

ASMAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Luis Enrique

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Sébastien Pocognoli

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

PSG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

ASM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Registro frente a frente

PSG

Outros

ASM

4

Vitórias

0

Empate

1

12

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

