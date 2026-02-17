Como assistir ao jogo de hoje entre Olympiacos e Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do Olympiacos x Bayer Leverkusen, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Como assistir em qualquer lugar com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia da GOAL sobre as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial de Olympiacos x Bayer Leverkusen

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Karaiskakis Stadium

O jogo de hoje entre Olympiacos e Bayer Leverkusen terá início às 20h do dia 18 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

O Olympiakos e o Bayer Leverkusen já se enfrentaram em três ocasiões anteriores na UEFA Champions League – a equipe grega venceu duas delas (L1), sendo a mais recente no mês passado: uma vitória por 2 a 0 em casa na 7ª rodada da fase de grupos. Isso lhes dará um grande impulso antes do jogo, já que enfrentam a equipe alemã em casa.

Enquanto isso, o Leverkusen não vence há quatro jogos na Grécia (1 empate e 3 derrotas) desde a vitória por 4 a 1 na Copa dos Vencedores das Ligas contra o Panathinaikos, em 1993. No entanto, seus resultados na Bundesliga são muito melhores, já que eles chegam ao jogo após uma goleada por 4 a 0 sobre o St Pauli, marcando sua mais recente recuperação e levando-os à sexta posição na tabela, a apenas três pontos dos quatro primeiros colocados, com um jogo a menos.

Notícias sobre lesões e estatísticas importantes

O Olympiacos deve continuar sem o meio-campista Theofanis Bakoulas, que continua sua longa recuperação de uma lesão no joelho. O zagueiro Francisco Ortega e o atacante Mehdi Taremi são dúvidas após perderem o jogo do fim de semana contra o Levadiakos, com o último também a um cartão amarelo da suspensão, ao lado de Santiago Hezze e Dani Garcia.

Pelo time grego, Mehdi Taremi esteve diretamente envolvido em quatro gols na Liga dos Campeões da UEFA nesta temporada (2 gols, 2 assistências), enquanto o último jogador com mais participações em uma única edição pelo Olympiacos foi Ieroklis Stoltidis em 2007-08 (5 – 3 gols, 2 assistências).

Os visitantes continuarão sem o atacante Eliesse Ben Seghir, que ainda se recupera de um problema no tornozelo sofrido durante a Copa Africana das Nações no mês passado.

O goleiro Mark Flekken também está se recuperando de uma lesão no joelho sofrida em janeiro, o que significa que Janis Blaswich continuará mais uma vez entre as traves, enquanto Nathan Tella está fora de ação devido a um problema no pé.

O meio-campista do Bayer Leverkusen, Aleix García, fez o maior número de passes decisivos (133) na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA desta temporada. De fato, seus 32 passes contra o Olympiakos na 7ª rodada foram o maior número feito por qualquer jogador em um único jogo nesta edição (também 32 para Aleksandar Pavlovic, do Bayern de Munique, contra o Union Saint-Gilloise na 7ª rodada).

Notícias da equipe e escalações

Guia passo a passo da VPN para assistir Olympiacos x Bayer Leverkusen hoje

NordVPN

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo exibida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes , seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: