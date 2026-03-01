Como assistir ao jogo de hoje entre o Philadelphia Union e o New York City FC pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Philadelphia Union e New York City FC, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo entre Philadelphia Union e New York City FC com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do pontapé inicial do jogo entre o Philadelphia Union e o New York City FC

Major League Soccer - Major League Soccer Subaru Park

O jogo de hoje entre Philadelphia Union e New York City FC terá início às 21:30 do dia 1 de março de 2026.

Previsão da partida

Este confronto da Conferência Leste apresenta duas equipes em busca de sua primeira vitória na liga na temporada de 2026. Após uma semana agitada de jogos continentais e viagens, o Philadelphia Union retorna ao Subaru Park para sua estreia em casa contra o conhecido New York City FC.

O Union começou sua campanha na MLS com uma frustrante derrota por 1 a 0 para o D.C. United, marcando sua primeira derrota na estreia desde 2020. No entanto, o time encontrou seu faro de gol no meio da semana, na Concacaf Champions Cup, goleando o Defence Force F.C. por 7 a 0.

O NYCFC escapou de Los Angeles com um empate em 1 a 1 contra o Galaxy no último fim de semana, graças a um pênalti de Nicolás Fernández Mercau. Embora o ponto fora de casa tenha sido valioso, o desempenho levantou preocupações; os “Pigeons” não conseguiram registrar um único chute a gol em jogadas abertas.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Philadelphia Union x New York City FC Provável escalação Reservas Técnico B. Carnell Provável escalação Reservas Técnico P. Jansen

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Philadelphia Union e New York City FC hoje

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: