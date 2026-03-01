Como assistir ao jogo de hoje entre o Philadelphia Union e o New York City FC pela Major League Soccer: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre Philadelphia Union e New York City FC, com todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.
Como assistir ao jogo entre Philadelphia Union e New York City FC com VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Hora do pontapé inicial do jogo entre o Philadelphia Union e o New York City FC
O jogo de hoje entre Philadelphia Union e New York City FC terá início às 21:30 do dia 1 de março de 2026.
Previsão da partida
Este confronto da Conferência Leste apresenta duas equipes em busca de sua primeira vitória na liga na temporada de 2026. Após uma semana agitada de jogos continentais e viagens, o Philadelphia Union retorna ao Subaru Park para sua estreia em casa contra o conhecido New York City FC.
O Union começou sua campanha na MLS com uma frustrante derrota por 1 a 0 para o D.C. United, marcando sua primeira derrota na estreia desde 2020. No entanto, o time encontrou seu faro de gol no meio da semana, na Concacaf Champions Cup, goleando o Defence Force F.C. por 7 a 0.
O NYCFC escapou de Los Angeles com um empate em 1 a 1 contra o Galaxy no último fim de semana, graças a um pênalti de Nicolás Fernández Mercau. Embora o ponto fora de casa tenha sido valioso, o desempenho levantou preocupações; os “Pigeons” não conseguiram registrar um único chute a gol em jogadas abertas.
Notícias da equipe e escalações
Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo entre Philadelphia Union e New York City FC hoje
- Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.